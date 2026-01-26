Magabiztos, kétszámjegyű Fidesz-előny a kampánystart előtt

Az új év sem hozott látványos változást a pártok támogatottságában. Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka továbbra is a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok stabil előnnyel vezetik a mezőnyt. A Tisza Párt 41 százalékon áll, támogatottsága csak minimálisan módosult, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám hátránya továbbra is jelentős maradt. A felmérés szerint a Mi Hazánk Mozgalom őrzi harmadik helyét, vagyis egy „most vasárnapi” választás esetén három párt jutna be az Országgyűlésbe – derül ki a Magyar Társadalomkutató felméréséből.

Magyar Társadalomkutató felmérése

A Magyar Társadalomkutató január 22-én és 23-án végzett felmérése szerint

az aktív szavazók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így továbbra is minden második választó a kormánypártokra voksolna. A Tisza Párt 41 százalékkal tíz százalékpontos hátrányban áll a második helyen, kisebb erősödése pedig elsősorban a DK és az MKKP rovására történt.

A kutatás alapján rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom lépné át a parlamenti küszöböt: a párt hónapok óta stabilan öt százalék felett teljesít, miközben a Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció továbbra is jelentősen elmarad a bejutási határtól.

Az elmúlt három hónap politikai folyamatai összességében a kormánypártoknak kedveztek.

A külpolitikai aktivitás és a jóléti intézkedések – köztük az anyák szja-mentessége, a családi adókedvezmény emelése és a 14. havi nyugdíj – hozzájárultak a közbeszéd alakításához és a szavazóbázis mozgósításához.

A Tisza Párt mérsékelten erősödött, támogatottsága azonban továbbra is csak hibahatáron belül haladja meg a novemberi szintet, növekedése főként a régi baloldali pártok rovására történt. A januári adatok szerint egy „most vasárnapi” választás hárompárti Országgyűlést hozna.

