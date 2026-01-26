fidesz – kdnpMagyar Társadalomkutatótisza pártországgyűlés

Magabiztos, kétszámjegyű Fidesz-előny a kampánystart előtt

Az új év sem hozott fordulatot a pártpreferenciákban: az aktív szavazók körében továbbra is a Fidesz–KDNP vezet magabiztosan, miközben a Tisza Párt kétszámjegyű hátrányban maradt. A jelenlegi állás szerint hárompárti parlament alakulna.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 7:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új év sem hozott látványos változást a pártok támogatottságában. Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka továbbra is a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok stabil előnnyel vezetik a mezőnyt. A Tisza Párt 41 százalékon áll, támogatottsága csak minimálisan módosult, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám hátránya továbbra is jelentős maradt. A felmérés szerint a Mi Hazánk Mozgalom őrzi harmadik helyét, vagyis egy „most vasárnapi” választás esetén három párt jutna be az Országgyűlésbe – derül ki a Magyar Társadalomkutató felméréséből.

Magyar Társadalomkutató felmérése

A Magyar Társadalomkutató január 22-én és 23-án végzett felmérése szerint 

az aktív szavazók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így továbbra is minden második választó a kormánypártokra voksolna. A Tisza Párt 41 százalékkal tíz százalékpontos hátrányban áll a második helyen, kisebb erősödése pedig elsősorban a DK és az MKKP rovására történt. 

A kutatás alapján rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom lépné át a parlamenti küszöböt: a párt hónapok óta stabilan öt százalék felett teljesít, miközben a Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció továbbra is jelentősen elmarad a bejutási határtól.

Az elmúlt három hónap politikai folyamatai összességében a kormánypártoknak kedveztek. 

A külpolitikai aktivitás és a jóléti intézkedések – köztük az anyák szja-mentessége, a családi adókedvezmény emelése és a 14. havi nyugdíj – hozzájárultak a közbeszéd alakításához és a szavazóbázis mozgósításához.

A Tisza Párt mérsékelten erősödött, támogatottsága azonban továbbra is csak hibahatáron belül haladja meg a novemberi szintet, növekedése főként a régi baloldali pártok rovására történt. A januári adatok szerint egy „most vasárnapi” választás hárompárti Országgyűlést hozna.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu