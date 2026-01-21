Magyar Társadalomkutató KftFideszTisza Pártközvélemény-kutatás

Az emberek többsége egy újabb Fidesz kormánytól várja anyagi körülményei javulását

A Magyar Társadalomkutató január 15–16. között végzett kutatása azt vizsgálta, mely párt győzelmétől várják a magyarok az anyagi körülményeik javulását. A teljes népesség közel fele (46 százalék) egy megismételt Fidesz-győzelemtől várja anyagi helyzetének javulását.

Munkatársunktól
2026. 01. 21. 8:16
Fotó: Polyák Attila
A magyarok közel fele (46 százalék) inkább egy újabb Fidesz-kormánytól várja anyagi körülményei javulását, míg csak harminc százalékuk gondolja azt, hogy inkább a Tisza kormányzása segítené az életszínvonaluk emelkedését. 

Miközben a Fidesz-tábor egységes (92 százalék bízik saját pártja teljesítményében), addig a Tisza szavazói megosztottak: csupán 68 százalékuk bízik a Tisza gazdaságpolitikájában, a fennmaradó 32 százalék pedig bizonytalan vagy inkább a Fidesztől remél kedvezőbb körülményeket

 – derül ki a Magyar Társadalomkutató legfrissebb közvélemény-kutatásából. 

Forrás: Magyar Társadalomkutató

Éles különbség a politikai táborok között

A felmérésből kiderül, hogy a pártok szerinti bontás éles különbségeket mutat. A Fidesz-táboron belül szinte teljes az egyetértés: a párt szavazóinak 92 százaléka szerint a Fidesz győzelme javítaná az anyagi körülményeket. A magas bizalmi arány mögött az elmúlt másfél évtized kormányzati eredményei állhatnak: a kiszámítható reálbér-emelkedések és az adókedvezmények sok választónak folyamatos előrelépést jelentettek, ami hosszú távon stabil, egységes bizalmat épített ki a támogatóik körében.

A Magyar Társadalomkutató megállapítása szerint a Tisza esetében ez az arány jóval alacsonyabb, mindössze 68 százalék, miközben a tiszás szavazók közel egyharmada (28 százalék) a „nem tudja, nem válaszol” opciót választotta, ami a gazdaságpolitikai elképzelésekkel kapcsolatos bizonytalanságra utal. Mindez azt jelzi, hogy a Tisza kiszivárgott adócsomagja mérhető hatással volt a saját táborára is, és a felmérés alapján a párt gazdaságpolitikai ajánlata a Tisza-szavazók jelentős része számára sem bizonyult vonzónak.

A Demokratikus Koalíció szavazóit leszámítva (61 százalék) egyetlen ellenzéki párt táborában sincs többségben az a vélemény, hogy a Tisza lenne a megoldás az anyagi körülmények javulására. 

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szavazóinak fele bizonytalan, húsz százalékuk inkább a Fidesztől, harminc százalékuk a Tiszától vár javulást. A Mi Hazánk táborában is a bizonytalanok vannak relatív többségben (41 százalék), miközben többen bíznak a Fideszben (34 százalék), mint a Tiszában (25 százalék).

 

Borítókép: Magyar Péter homályos ígéretei, eltitkolt programja miatt még a saját táborában sem hisz neki mindenki (Fotó: Polyák Attila)
 

 

