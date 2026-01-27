tisza pártmagyar pétermagyar mártonsziget

Elképesztő állításokat fogalmazott meg Magyar Péter testvéréről egy Tisza-sziget

Egy korábban már magát felszámoló Tisza-sziget tett közzé bejegyzést az egyik, az ellenzéki szimpatizánsokat tömörítő csoportban Magyar Mártonnal kapcsolatban.

Gábor Márton
2026. 01. 27. 14:58
Forrás: Demokrata
Elképesztő állításokat fogalmazott meg Magyar Mártonról a Tisza Sziget Onga elnevezésű oldal. A bejegyzésében, amelyben a „Hallod-e, Te Magyar Márton?!” a visszatérő kérdés, többek között egy hangfelvételről, Óbuda polgármesteréről, indokolatlan pénzszórásokról és a Kontroll több munkatársáról is szó esik. 

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

Hallod-e, Te Magyar Márton?! Milyen ember vagy Te? Aki volt aktivista társunkat folyamatosan befolyásolja, hogy a korábban megjelent véleménycikkével kapcsolatban hazudtolja meg magát a 444.hu-nak, csak azért, hogy téged védjen?

– tette fel a kérdést az oldal, majd hozzátették, Magyar Márton még a saját testvérétől is fél. Az ongai csoportosulás szerint mindezt hetek óta tart, mióta állításuk szerint Magyar Márton számára is nyilvánvalóvá vált, hogy egy rá terhelően ható tartalmú hangfelvétel hamarosan a nyilvánosságra kerülhet.

Mit szólsz ahhoz, hogy a korábbi munkáltatód, dr. Kiss László DK-s polgármester is érdekes és furcsa embernek tart? Állandó cikkszerződ a Kontroll.hu-nál Molnár Tibor, aki korábban az Ezalényeg.hu-nak, Zentai Andrásnak dolgozott? Annak a Zentai Andrásnak, aki Bajnai Gordonnak volt a beszédírója, munkatársa

– állítja a bejegyzésében a Tisza Sziget Onga. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Magyar Márton lehet a kapocs a balliberális világ és Magyar Péter között. Magyar Péter persze amióta politikai pályára lépett, már teljesen belesimult a balliberális politikai oldal narratíváiba, de szembetűnő az is, hogy milyen gyorsan elfogadta őt a régi balliberális értelmiségi holdudvar. 

Magyar Márton, Magyar Péter öccse
Magyar Péter öccse, Márton 2015-ben az akkor kormányellenes Hír TV riportereként sétált a migránsokkal az M1-es autópályán, érzékenyíteni próbálta a magyar társadalmat. Forrás: Facebook/Magyar Márton

Bár első ránézésre úgy tűnhet, a korábbi ellentétes politikai beállítottság miatt külön utakon haladt a két testvér élete, a politikai nézetkülönbségek ellenére Magyar Péter számos jól fizető pozícióval segítette balliberális nézeteket valló testvérét. Míg Magyar Péter próbált hasznot húzni a rendszerből, Magyar Márton a balliberális oldallal való kapcsolatépítésre koncentrált. Érdemes megjegyezni azonban azt is, hogy Magyar Márton ügyei miatt korábban a Tisza Párt koordinátora, Radnai Márk is megkongatta a vészharangot.

 

Magyar Márton mentorai: a DK-s Kálmán Olga, Kéri László…

Magyar Márton elkötelezett balliberálisként feltételezhetően számtalan kellemetlen pillanatot okozhatott a sértődése előtt még elkötelezett kormánypárti érzelműnek mutatkozó Magyar Péternek. Erre számtalan jel utal Magyar Márton közösségi oldalán is. Magyar Péter öccse többek között demonstrált a Telex megalakítása mellett, de tüntetett az SZFE-n történő reformok ellen is.

Forrás: Facebook

A Tisza Párt elnökének öccse 2014-ben emellett például egy szavazólapot tett közzé saját oldalán, voksolásra buzdítva az ismerőseit. „Mindegy, kire, de menj el. Számít a szavad!” – írta akkor, mire Magyar Péter cinikusan úgy reagált: „Ha mindegy, hogy kire, akkor kár volt ilyen korán kelned.”

 

Információink szerint Magyar Márton egyébként a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) szerzett diplomát, szakdolgozatát pedig a Facebook-oldalán fellelhető információk szerint a kormányellenes politológusnál, Kéri Lászlónál írta.

Magyar Márton Kéri László mentoráltja volt. Forrás: Facebook/Magyar Márton

Mint az közismert, Kéri László a feleségével azóta már járja az országot, és a Tisza-szigetek meghívásainak eleget téve tart kampányelőadásokat. 

Magyar Márton a 2015 februárjában megváltozott szellemiségű Hír TV munkatársa lett, a mára nyíltan DK-s Kálmán Olga mentoráltjaként. Magyar Márton olyan emberekkel dolgozhatott egy szerkesztőségben, mint Csintalan Sándor vagy Puzsér Róbert (akivel nemrégiben majdnem közös rendezvényt szervezett Magyar Péter). Az előttünk álló felvételen is az látható, ahogyan Magyar Márton egy Fidesz elleni tüntetésről jelentkezik be a gyurcsányista Kálmán Olgának, békésnek hazudva a demonstrációt, miközben a mögötte álló félmeztelen férfi megpróbálja megcáfolni Magyar Márton üzenetét. 

Magyar Márton számtalan riportot készített akkor a kormányellenes Hír TV színeiben, Facebook-oldaláról például az is kiderül, hogy a 2015-ös migránsválság idején kilométereket gyalogolt az autópályán a menekültekkel. 

Később a Keleti pályaudvarról bejelentkezve is érzékenyíteni próbálta a magyar lakosságot a migránsok befogadására.

Magyar Péter öccse dolgozott az Indexet kiadó médiavállalat több videós produkciójában is. Ez a munkája akkor ért véget, amikor a médiavállalat vezetése jelezte neki, hogy összeférhetetlen a politikai szerepvállalása az újságírói munkával, az elfogulatlan és befolyásolásmentes tájékoztatással. A helyzet hosszas mérlegelése után Magyar Márton a testvére politikai támogatását választotta.

 

Jobbik vagy DK? Esetleg Tisza?

Mint korábban beszámoltunk róla: az Óbuda súlyos korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított, letartóztatásban lévő DK-s polgármesterének szekerét toló web- és Facebook-oldal munkáját segítette Magyar Péter öccse. Mindezt erősíti az videó, amiben látható, hogy Magyar Márton mikrofonnal a kezében óbudai fideszes képviselőket zaklat. 

Azt ugyanakkor a képviselők kérdésére nem akarta Magyar elárulni, hogy milyen portáltól érkezett, és a sajtóigazolványt sem volt hajlandó felmutatni.

Magyar Márton azt állította, hogy nem dolgozott az Óbudai Index nevű oldalnál, de azt elismerte, hogy segített nekik anyagokat készíteni. Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke tavaly pedig azt is elismerte, hogy Magyar Márton dolgozott Brenner Koloman kampányában. 

A Jobbik elnöke szerint viszont amikor Magyar Péter kilépett a politikai színtérre, megszüntették a testvérével a fennálló együttműködési szerződést.

Sneider Tamás, a Jobbik korábbi elnöke akkor azt ecsetelte, hogy a szervezőgárdában sok olyan ember felismerhető, akik annak idején a pártját segítették.

 

Busás „ösztöndíj”: ahol Magyar Péter megjelenik, ott az öccse is súlyos milliókban részesül

A két testvér között erős a kötelék, hiszen felnőttkorukra számos alkalommal értek össze szakmai életútjaik. Az egyik ilyen köztudott közös munkahely a Volánbusz Zrt. volt, ahol Magyar Márton éppen akkor dolgozott az állami cégnél, amikor Péter ott igazgatósági tag volt. Egészen pontosan 2023. február 1-jétől 2023. december 31-ig állt szerződésben a Volánbusz Zrt.-vel Magyar Márton, aki kommunikációs tanácsadói feladatokat látott el a vállalatnál, havi 750 ezer forintos juttatásért. Magyar Pétert 2023 márciusában nevezték ki igazgatósági tagnak, és ezt a tisztséget november 30-ig töltötte be. 

Az időpontokból látható, hogy amint visszahívták bátyját a pozícióból, Márton is lelépett a Volánbusz Zrt.-től.

Magyar Péter nevével azonban szorosabban összeforrt a Diákhitel Központ (DHK). Korábban mi is megírtuk, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal nyilvánosságra hozott egy vizsgálatot, amelyet a DHK-ról készített Magyar vezetése alatt. A vizsgálat szerint vitatott, túlárazott szerződéseket kötöttek Magyar Péter ismerőseinek cégével. 

Volt olyanra is példa, hogy egy, a szakértők által ötszázezer forintra becsült feladatra 15 millió forintot fizettek ki. 

Magyar Péter 2019 júniusától 2022 februárjáig volt a Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója, míg testvére ebben az időben annak a PlanB Magyarország Kft.-nek lett a munkatársa, amely a DHK beszállítója volt. Magyar Márton 2019 nyarától fél éven keresztül szerepelt a PlanB kifizetési listáján, projektmenedzseri feladatokat látott el. Ezért havonta háromszázezer forint díjazásban részesült.

A két testvér közös pályája még korántsem ért véget, jelenleg is szorosan együttműködnek. Magyar Márton 2024-ben megalapította médiavállalkozását, a Kontroll Média Szolgáltató Kft.-t. A Kontroll.hu tavaly októberben indult el, kvázi hírportálként. A tartalmakat böngészve az lehet ember érzése, mintha Magyar Péter gondolataiból és korábbi felszólalásaiból készített volna egy weblapot a mesterséges intelligencia. 

 

Eltűnőben a Tisza-szigetek

Ahogy azt korábban lapunk megírta, nemrég Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tűnt el a süllyesztőben egy Tisza-sziget. A csoport a saját bevallása szerint azért függesztette fel a működését, mert képtelen volt együttműködni a Tisza Párttal.

Szomorú nap ez a számunkra, hiszen nehéz döntést kellett meghoznunk. Az elmúlt 1-2 hét történései okot adtak számunkra, hogy egy lépést hátrább lépjünk, és teret adjunk másoknak is. Hátrébb lépünk, mert számunkra terhes, és problémássá vált az a választókerületi csapat és benne lévő személyek, mellyel közel 1 éve közösséget vállaltunk

– írta a közösségi oldalán a Tisza Sziget Onga. A Magyar Pétert támogató csoportosulás problémának jelölte meg, hogy a Tisza Párt választókerületi csapatával semmilyen szinten nem tudtak együttműködni.

A helyiek az alábbi problémákat sorolták fel:

  • kommunikáció hiánya,
  • egymás munkájának szándékos hátráltatása,
  • személyes sérelmek,
  • koordinációs problémák,
  • szervezési hiányosságok,
  • szándékos ferdítések.

Ezen gondok eredményeként az ongai civilek felfüggesztik a tevékenységüket, közölték. 

Mint megírtuk, a jelenség nem új, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. Ezeknek az eseteknek a hátterében is az aktivisták és a Magyar Péterék közti feszültség húzódott meg.

 

Borítókép: Magyar Péter és Magyar Márton (Forrás: Demokrata)

