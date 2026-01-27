Elképesztő állításokat fogalmazott meg Magyar Péter testvéréről egy Tisza-sziget

Magyar Péter öccse dolgozott az Indexet kiadó médiavállalat több videós produkciójában is. Ez a munkája akkor ért véget, amikor a médiavállalat vezetése jelezte neki, hogy összeférhetetlen a politikai szerepvállalása az újságírói munkával, az elfogulatlan és befolyásolásmentes tájékoztatással. A helyzet hosszas mérlegelése után Magyar Márton a testvére politikai támogatását választotta.

Jobbik vagy DK? Esetleg Tisza?

Mint korábban beszámoltunk róla: az Óbuda súlyos korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított, letartóztatásban lévő DK-s polgármesterének szekerét toló web- és Facebook-oldal munkáját segítette Magyar Péter öccse. Mindezt erősíti az videó, amiben látható, hogy Magyar Márton mikrofonnal a kezében óbudai fideszes képviselőket zaklat.

Azt ugyanakkor a képviselők kérdésére nem akarta Magyar elárulni, hogy milyen portáltól érkezett, és a sajtóigazolványt sem volt hajlandó felmutatni.

Magyar Márton azt állította, hogy nem dolgozott az Óbudai Index nevű oldalnál, de azt elismerte, hogy segített nekik anyagokat készíteni. Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke tavaly pedig azt is elismerte, hogy Magyar Márton dolgozott Brenner Koloman kampányában.

A Jobbik elnöke szerint viszont amikor Magyar Péter kilépett a politikai színtérre, megszüntették a testvérével a fennálló együttműködési szerződést.

Sneider Tamás, a Jobbik korábbi elnöke akkor azt ecsetelte, hogy a szervezőgárdában sok olyan ember felismerhető, akik annak idején a pártját segítették.

Busás „ösztöndíj”: ahol Magyar Péter megjelenik, ott az öccse is súlyos milliókban részesül

A két testvér között erős a kötelék, hiszen felnőttkorukra számos alkalommal értek össze szakmai életútjaik. Az egyik ilyen köztudott közös munkahely a Volánbusz Zrt. volt, ahol Magyar Márton éppen akkor dolgozott az állami cégnél, amikor Péter ott igazgatósági tag volt. Egészen pontosan 2023. február 1-jétől 2023. december 31-ig állt szerződésben a Volánbusz Zrt.-vel Magyar Márton, aki kommunikációs tanácsadói feladatokat látott el a vállalatnál, havi 750 ezer forintos juttatásért. Magyar Pétert 2023 márciusában nevezték ki igazgatósági tagnak, és ezt a tisztséget november 30-ig töltötte be.

Az időpontokból látható, hogy amint visszahívták bátyját a pozícióból, Márton is lelépett a Volánbusz Zrt.-től.

Magyar Péter nevével azonban szorosabban összeforrt a Diákhitel Központ (DHK). Korábban mi is megírtuk, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal nyilvánosságra hozott egy vizsgálatot, amelyet a DHK-ról készített Magyar vezetése alatt. A vizsgálat szerint vitatott, túlárazott szerződéseket kötöttek Magyar Péter ismerőseinek cégével.

Volt olyanra is példa, hogy egy, a szakértők által ötszázezer forintra becsült feladatra 15 millió forintot fizettek ki.

Magyar Péter 2019 júniusától 2022 februárjáig volt a Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója, míg testvére ebben az időben annak a PlanB Magyarország Kft.-nek lett a munkatársa, amely a DHK beszállítója volt. Magyar Márton 2019 nyarától fél éven keresztül szerepelt a PlanB kifizetési listáján, projektmenedzseri feladatokat látott el. Ezért havonta háromszázezer forint díjazásban részesült.