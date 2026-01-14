tisza pártmagyar pétertisza szigetmagyar márton

Kitálalt a csalódott tiszás aktivista – manipulálni próbálta őt Magyar Péter öccse?

Csalódott hangvételű véleményt osztott meg a Tisza Párt volt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátora. Molnár Zsolt beszámolt róla, hogyan próbálta meg őt manipulálni Magyar Péter öccse, hogy ne szivárogjanak ki a sajtóban a Tisza vezetése számára kellemetlen információk.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 12:35
Forrás: Demokrata
Az ongai Tisza-sziget volt kapcsolattartója az Indexen megjelent véleménycikkében részletesen leírta, hogy milyen bánásmódban részesült Magyar Mártontól, Magyar Péter öccsétől, aki a Tisza házi portáljának, a Kontrollnak az alapítója. Molnár Zsolt írása azzal kezdődik, hogy az aktivista korábban a Hír TV-nek nyilatkozott, amivel jelezni szerette volna a Tisza felé a rengeteg problémát, amit Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6-os számú körzetében a párt körül van. 

Magyar Péter 20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Elmérgesedett a viszony a pártvezetés és a Tisza-szigetek között. Fotó: Hatlaczki Balázs

A koordinátor bevallotta, hogy Magyar Márton elsőre hatalmas benyomást tett rá, de akkor még nem tudta, hogy szimplán csak befolyásolni szeretne. A Tisza szimpatizánsa szerint Magyar Márton tett is egy ígéretet neki, amit azonban a mai napig nem valósított meg.

Utána még kétszer-háromszor beszéltünk telefonon hosszasan, éjszakákba nyúlóan, és miután minél többet beszéltünk, rájöttem, neki csak az az érdeke, hogy ne legyen a nyilvánosság felé több nyilatkozatom a Tiszáról

– írta meg a volt koordinátor.

Egyértelművé vált hogy azért beszél velem, hogy »lenyugtasson«, és hogy maradjak csendben a választás végéig. Az ő szavait idézve, »akinél vannak dolgok, de nem árt a Tiszának a választásokig, azt a választást követően értékeljük, hogy csendben maradt«

– tette hozzá.

A csalódott Tisza szimpatizáns szerint nem fedi a valóságot, hogy Magyar Márton azt kommunikálja, hogy semmi köze a párthoz. A cikkíró állítása szerint Magyar Péter testvérének rálátása van a Tisza belső ügyeire, és mindent megtesz azért, hogy ne jelenjenek meg a tiszások részéről a sajtóban kellemetlen információk. Ezt pedig más tiszások is megerősítették a volt koordinátornak.

Miután az ígéretek nem teljesültek, a levelet író volt tiszás azt mondta Magyar Mártonnak, hogy ismét a Hír TV-hez fordul. Erre válaszul Magyar Márton rendőrségi feljelentéssel fenyegetőzött. Ezután Magyar Márton egy harmadik félen keresztül üzent a volt koordinátornak, miszerint tiszta szívből nem haragszik rá, és nem jelenti fel. Azonban a kiábrándult tiszás ennek már nem hitt, és szerinte a feljelentést így is megteszik.

A magyar embereknek és a választóknak joguk van tudni azt a színházat, amit művelnek az országban több mint egy éve. Sajnos nem így indult a Tisza tavaly, nem ezért a színházért léptem közéjük és segítettem, hogy én is egy színházi kellék legyek

– vélekedett a korábbi koordinátor.

Végül egy ígéretet tett, amely szerint a következő hónapokban nyilvánosságra hoz olyan dolgokat a helyi Tiszával kapcsolatban és azokat a hangfelvételeket Magyar Mártonról, amit ők nem akarnak.

 

Eltűnőben a Tisza-szigetek

Ahogy azt korábban lapunk megírta, nemrég Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tűnt el a süllyesztőben egy Tisza-sziget. A csoport a saját bevallása szerint azért függesztette fel a működését, mert képtelen volt együttműködni a Tisza Párttal.

Szomorú nap ez a számunkra, hiszen nehéz döntést kellett meghoznunk. Az elmúlt 1-2 hét történései okot adtak számunkra, hogy egy lépést hátrább lépjünk, és teret adjunk másoknak is. Hátrébb lépünk, mert számunkra terhes, és problémássá vált az a választókerületi csapat és benne lévő személyek, mellyel közel 1 éve közösséget vállaltunk

– írta közösségi oldalán a Tisza Sziget Onga. A Magyar Pétert támogató csoportosulás problémának jelölte meg, hogy a Tisza Párt választókerületi csapatával semmilyen szinten nem tudtak együttműködni.

A helyiek az alábbi problémákat sorolták fel:

  • kommunikáció hiánya,
  • egymás munkájának szándékos hátráltatása,
  • személyes sérelmek,
  • koordinációs problémák,
  • szervezési hiányosságok,
  • szándékos ferdítések.

Ezen gondok eredményeként az ongai civilek felfüggesztik a tevékenységüket, közölték. 

Mint megírtuk, a jelenség nem új, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. Ezeknek az eseteknek a hátterében is az aktivisták és a Magyar Péterék közti feszültség húzódott meg.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

