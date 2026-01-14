Kitálalt a csalódott tiszás aktivista – manipulálni próbálta őt Magyar Péter öccse?

Az ongai Tisza-sziget volt kapcsolattartója az Indexen megjelent véleménycikkében részletesen leírta, hogy milyen bánásmódban részesült Magyar Mártontól, Magyar Péter öccsétől, aki a Tisza házi portáljának, a Kontrollnak az alapítója. Molnár Zsolt írása azzal kezdődik, hogy az aktivista korábban a Hír TV-nek nyilatkozott, amivel jelezni szerette volna a Tisza felé a rengeteg problémát, amit Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6-os számú körzetében a párt körül van.

Elmérgesedett a viszony a pártvezetés és a Tisza-szigetek között. Fotó: Hatlaczki Balázs

A koordinátor bevallotta, hogy Magyar Márton elsőre hatalmas benyomást tett rá, de akkor még nem tudta, hogy szimplán csak befolyásolni szeretne. A Tisza szimpatizánsa szerint Magyar Márton tett is egy ígéretet neki, amit azonban a mai napig nem valósított meg.

Utána még kétszer-háromszor beszéltünk telefonon hosszasan, éjszakákba nyúlóan, és miután minél többet beszéltünk, rájöttem, neki csak az az érdeke, hogy ne legyen a nyilvánosság felé több nyilatkozatom a Tiszáról

– írta meg a volt koordinátor.

Egyértelművé vált hogy azért beszél velem, hogy »lenyugtasson«, és hogy maradjak csendben a választás végéig. Az ő szavait idézve, »akinél vannak dolgok, de nem árt a Tiszának a választásokig, azt a választást követően értékeljük, hogy csendben maradt«

– tette hozzá.

A csalódott Tisza szimpatizáns szerint nem fedi a valóságot, hogy Magyar Márton azt kommunikálja, hogy semmi köze a párthoz. A cikkíró állítása szerint Magyar Péter testvérének rálátása van a Tisza belső ügyeire, és mindent megtesz azért, hogy ne jelenjenek meg a tiszások részéről a sajtóban kellemetlen információk. Ezt pedig más tiszások is megerősítették a volt koordinátornak.

Miután az ígéretek nem teljesültek, a levelet író volt tiszás azt mondta Magyar Mártonnak, hogy ismét a Hír TV-hez fordul. Erre válaszul Magyar Márton rendőrségi feljelentéssel fenyegetőzött. Ezután Magyar Márton egy harmadik félen keresztül üzent a volt koordinátornak, miszerint tiszta szívből nem haragszik rá, és nem jelenti fel. Azonban a kiábrándult tiszás ennek már nem hitt, és szerinte a feljelentést így is megteszik.

A magyar embereknek és a választóknak joguk van tudni azt a színházat, amit művelnek az országban több mint egy éve. Sajnos nem így indult a Tisza tavaly, nem ezért a színházért léptem közéjük és segítettem, hogy én is egy színházi kellék legyek

– vélekedett a korábbi koordinátor.