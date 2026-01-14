Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

tisza pártszdszmagyar pétermedgyessy pétercsillag istván

Magyar Pétert támogatja az SZDSZ volt minisztere, akit korrupció miatt menesztett Medgyessy Péter

Megint egy ismert baloldali szereplő sorakozott fel Magyar Péter mögött, ezúttal Csillag István, a Medgyessy-kormány egykori SZDSZ-es gazdasági minisztere. A 2004-ben korrupciós botrány miatt menesztett exminiszter felbukkanása tovább erősíti azt a képet, hogy a baloldali politikai körök egyre látványosabban támogatják a Tisza Pártot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 9:23
Újabb korábbi baloldali miniszter bukkant fel Magyar Péter környezetében: Csillag István, az SZDSZ egykori politikusa is támogatásáról beszélt. Csillagot 2004 nyarán Medgyessy Péter menesztette a kormányból az autópálya-építésekhez kapcsolódó korrupciós botrányok miatt. Az egykori SZDSZ-es gazdasági miniszter a Klubrádióban szólalt meg, ahol meghökkentő kijelentéseket tett – írja az Ellenpont

M3 aut—p‡lya Polg‡r Žs Gšrbeh‡za kšzštti szakasz‡nak avat‡sa, kšzlekedŽs, auto,forgalom, Csillag Istv‡n 2004. 09. 07. Fot—: Habik Csaba
Csillag István az SZDSZ egyik legvitatottabb minisztere volt, akit Medgyessy Péter 2004-ben menesztett az autópálya-építésekhez köthető korrupciós botrányok miatt (Fotó: MW)

Csillag István a Reggeli személy című műsorban arról beszélt, hogy 

a Tisza hatalomra kerülése esetén magántulajdonban lévő javakat kellene elkobozni, ingatlanokat és gyárakat lefoglalni.

Szavait később maga is „romantikus komcsi szövegként” jellemezte, ám a kijelentések így is komoly felháborodást váltottak ki.

„Gondoljunk arra is, hogy felelős őrzés. Az egy ismert – én bocsánatot kérek ezért, hogy jogász vagyok, de én ismerem, hogy mi is ez. Felelős őrzésbe lehet venni nagyon sok mindent, ami nem azért, és nem abba az irányba működik, ahova kellene tartania” – mondta az egykori SZDSZ-es gazdasági miniszter.

Majd így folytatta gondolatmenetét: 

Visszaszerzés azt is jelenti, és bocsánat, hogy ilyen romantikus komcsi szöveget fogok mondani: hogy miénk a gyár. Hogy miénk ez, vagy miénk az. Abban a pillanatban másként fog tudni működni. Másként. Mert ugye arra is gondoljanak hogy ezt pazarolják. Hány teljesen felesleges híd épült itt. Vagy még épülőben van. Hány teljesen felesleges kórházfelújítást terveztek meg.

Csillag István lényegében azt vázolta fel, hogy a Tisza esetleges győzelme esetén visszatérhetnek az ötvenes évek padlássöprő, vagyonelkobzó módszerei. 

Magyarországon utoljára a kommunista rendszer idején hajtottak végre politikai alapon hasonló akciókat. 

A felvetés nem előzmény nélküli, hiszen Magyar Péter, a baloldal vezető alakja korábban többször is hasonló tervekről beszélt egy esetleges kormányváltás kapcsán.

Bár Csillag István eddig hivatalosan nem sorakozott fel a Tisza Párt mögött, érdemes felidézni, hogy már a szocializmus idején együtt dolgozott Lengyel Lászlóval, Surányi Györggyel és Bokros Lajossal a Pénzügykutató Rt.-nél. Lengyel Lászlóval közösen 1987-ben egy könyvet is megjelentettek Vállalkozás, állam, társadalom címmel.

Csillag több egykori kollégája már nyíltan a Tisza mellett kötelezte el magát, és sajtóhírek szerint ők dolgozhatták ki a párt hatszáz oldalas megszorító csomagját is. Ebben a fényben Csillag feltűnése a Tisza körül szinte magától értetődőnek tűnik.

Borítókép: Csillag István volt gazdasági miniszter (Fotó: MW)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

