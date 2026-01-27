blackrockukrajnamagyar péter

Háborús profit és a magyar szál: BlackRock-közeli szereplők tűntek fel Magyar Péter mellett

Újabb, nemzetközi pénzügyi körökhöz köthető személyek csatlakoztak Magyar Péter csapatához. Az Ellenpont szerint a háttérben a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock befolyásszerzési kísérlete állhat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 9:33
A választások közeledtével sorra jelennek meg Magyar Péter körül a nemzetközi pénzvilághoz köthető szereplők. A pártelnök nemrég mutatta be új igazolását, a Shell korábbi alelnökét, Kapitány Istvánt, akit gazdaságfejlesztési és energetikai vezetővé nevezett ki. Kármán András, az Erste Lakás-takarékpénztár volt elnöke már nyáron csatlakozott a Tiszához költségvetési és adópolitikai szakértőként, míg Orbán Anitát, a Vodafone Global vezetőjét a hétvégén külügyi vezetőként mutatták be. Közös bennük, hogy korábbi munkáik révén a globális pénzügyi körökhöz, elsősorban a BlackRockhoz köthetők, amely az elmúlt években világszerte jelentős befolyásra tett szert – írja az Ellenpont.  

Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)

Schiffer András: Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar berendezni itthon

A vagyonkezelő stratégiai iparágakban, köztük a fegyvergyártásban is érdekelt, így pénzügyi haszna származik az ukrajnai háború folytatásából. Kritikusok szerint politikai befolyását is folyamatosan növeli: több vezető európai politikust is kapcsolatba hoztak már vele. A portál szerint 

a BlackRock most Magyarországon is teret nyerne, ehhez pedig a Tisza Pártot és Magyar Pétert használhatja eszközként.

Schiffer András, az LMP korábbi elnöke a folyamatokat úgy értékelte: „Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar berendezni itthon.”

Schiffer szerint Kapitány István, Orbán Anita és Kármán András hátterében két név közös: a BlackRock és a Vanguard, amelyeket korábban már a „világkormányhoz” legközelebb álló pénzügyi óriásokként emlegettek. Ezek az alapok ma számos amerikai és európai vállalatban meghatározó tulajdonrésszel bírnak, gyakran a legnagyobb részvényesként. Éppen ezért érdemes megvizsgálni, mivel foglalkoznak ezek a pénzügyi szereplők, és milyen céljaik lehetnek Magyarországgal.

Így lett a BlackRock a világ legnagyobb vagyonkezelője

A világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRockot 1988-ban alapították New Yorkban, eredetileg a BlackStone Csoport részeként, kötvénypiaci fókuszú befektetőként. Jelenlegi nevét 1992-ben vette fel, majd 1999-ben tőzsdére lépett, akkor már 165 milliárd dollárnyi vagyont kezelve.

A vállalat ügyfelei – nyugdíjalapok, biztosítók, bankok, cégek és magánszemélyek – pénzét fekteti részvényekbe és kötvényekbe, kezelési díj ellenében. Jelentős mérföldkő volt a Barclays Global Investors 2009-es felvásárlása, amely tovább erősítette piaci pozícióját a 2008-as válság után.

Ma a BlackRock 38 országban, mintegy 128 irodával működik, Észak-Amerika mellett elsősorban Európára koncentrálva.

Az átlagember számára felfoghatatlan pénzeket mozgatnak meg: 2025 végére a kezelt vagyonuk rekordösszegre, nagyságrendileg 14 ezermilliárd (14 billió) dollárra nőtt

– olvasható az Ellenpont oldalán.

Ezzel továbbra is toronymagasan vezetik a világ legnagyobb vagyonkezelőinek rangsorát, messze megelőzve a második helyezett Vanguardot is.

A view of the BlackRock is seen during the World Economic Forum Annual Meeting 2026 in Davos Switzerland 2026/01/20 (Photo by Laurent Hou / Hans Lucas via AFP)
Fotó: AFP/Hans Lucas

Viszonyításképp: a BlackRock által kezelt vagyon forintban mintegy 4,8 billiárd, ami a magyar éves GDP körülbelül 110-szerese, a világ GDP-jének pedig több mint 15 százaléka. Jelzésértékű, hogy 2024 végén a globális részvénypiac értéke már meghaladta a világ éves gazdasági teljesítményét – ez jól mutatja a pénzügyi óriás erejét.

Még aggasztóbb, hogy ezek a vagyonkezelők szorosan összefonódnak, gyakorlatilag egymás tulajdonosi köreiben is jelen vannak.

A Yahoo Finance adatai szerint a Vanguard közel kilencszázalékos, a State Street pedig mintegy négyszázalékos részesedéssel bír a BlackRockban. Fordítva is igaz: a State Streetnél a Vanguard több mint 13, míg a BlackRock nagyjából kilenc százalékkal tulajdonos.

A három vagyonkezelő együtt gyakorlatilag uralja a globális piacot: a világ legnagyobb cégeinek közel kilencven százalékában ők rendelkeznek a legerősebb szavazati joggal. Olyan márkák mögött állnak, mint a Coca-Cola, a PepsiCo, a Procter & Gamble, a Colgate-Palmolive vagy a Netflix – és bár ezernyi termék sorakozik a polcokon, a többségük végső soron ehhez a pénzügyi triumvirátushoz köthető.

Ilyen mértékű pénzügyi koncentrációra még nem volt példa, ezért a téma élénken foglalkoztatja a tengerentúli véleményformálókat is. Ian Carroll youtuber nemrég azt mutatta be, miként szövi át a BlackRock a Vanguarddal és a State Streettel együtt a globális piacot.

Lényegében arra jutott, hogy egyetlen vállalatcsoport kontrollálja a legfontosabb iparágakat, így a globális gazdaságot.

Meglepő módon a ma már a Telexhez tartozó G7 pár éve úgy fogalmazott: a BlackRock és a Vanguard áll most a legközelebb a „világkormányhoz”.

BlackRock és társai a fegyvergyártók mögött: óriási részesedések a hadiiparban

A BlackRock és társai mára stratégiai ágazatokat uralnak a mezőgazdaságtól a tech- és gyógyszeriparon át, de a legnagyobb üzlet egyértelműen a hadiipar. Nyilvános adatok szerint a világ vezető fegyvergyártói mögött mindenhol ott áll a BlackRock, a Vanguard és a State Street.

A három vagyonkezelő több mint harmincszázalékos részesedéssel bír az F–35 vadászgépeket és HIMARS-rakétákat gyártó Lockheed Martinban, míg a B–21 bombázókat és drónokat készítő  Northrop Grumman esetében közel harminc százalék a tulajdonrészük. A BlackRock mindkét vállalatnál jelentős, önálló befolyással rendelkezik.

De a további három hadiipari óriásban, az F–15 vadászgépeiről és Apache helikoptereiről ismert Boeingban, az Abrams tankokat gyártó General Dynamicsban és a Patriot rakétákat előállító RTX-ben (Raytheon) is főrészvényesek, nagyságrendileg húszszázaléknyi részesedésük van.

De miért is lényeges mindez? Azért, mert zömében ezek a hadiipari óriások gyártják az Ukrajnába küldött fegyvereket. És mivel mögöttük tulajdonosként a BlackRock és társai állnak, ők profitálnak a hadiipari megrendelésekből. Ebből pedig az következik, hogy

a dollárbilliókat megmozgató vagyonkezelőknek gazdasági érdekük a háború fenntartása és folytatása, hiszen így még nagyobb profitot tudnak bezsebelni.

Egyes tengerentúli vélemények szerint a háború elkerülhető lett volna, ám a Northrop Grumman és társai érdekeltek voltak a NATO bővítésében, hogy Ukrajnának NATO-kompatibilis fegyvereket adhassanak el – biztos piacot teremtve maguknak.

A háború nemcsak a fegyverek miatt hatalmas üzlet: Oroszország támadása után a BlackRock azonnal jelezte részvételét Ukrajna újjáépítésében. 

Volodimir Zelenszkij 2022 decemberében megállapodást kötött Larry Finkkel arról, hogy a globális vagyonkezelő a háború után koordinálhatja az ország helyreállítását célzó befektetéseket.

Larry Fink korábban a Rothschild-csoportnál és a BlackStone-nál dolgozott, és máig szoros kapcsolatot ápol ezekkel a pénzügyi körökkel. Jelenleg tagja a Soros Györgyhöz köthető Council on Foreign Relationsnek, valamint a davosi Világgazdasági Fórum kuratóriumának is.

BlackRock chairman and WEF co-chairman Larry Fink speaks before US President' special address during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 21, 2026. The World Economic Forum takes place in Davos from January 19 to January 23, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója. Fotó: AFP/Mandel Ngan

A Forbes legfrissebb összesítése szerint Fink a világ 2807. leggazdagabb embere, a vagyona körülbelül 1,3 milliárd dollárra tehető. 2018-ban ő volt a világ 28. legbefolyásosabb embere.

A megállapodás nem maradt puszta ígéret: a BlackRock és Larry Fink továbbra is aktívan jelen vannak az ukrán üzletekben, Zelenszkij elnök többször is egyeztetett a vállalat vezetőivel. Ukrajna jelentős titánérc-kitermelő, amely kulcsfontosságú a modern fegyvergyártásban, emellett bővelkedik földgázban, grafitban és ritkaföldfémekben is – ezek mind felkeltették a globális cégek érdeklődését.

Elképesztő üzletről van szó: korábbi amerikai jelentések szerint nagyságrendileg 10 és 12 ezermilliárd (billió) dollár közé tehető Ukrajna ásványkincsvagyona.

A fentiekből kiindulva az Egyesült Államok jelenlegi egészségügyi minisztere, ifjabb Robert F. Kennedy 2024 januárjában elmondott beszédében „pénzmosásként” jellemezte a háborút. Szerinte a Biden-adminisztráció Ukrajnának szánt milliárdjai valójában nem a kijevi vezetéshez, hanem az amerikai fegyvergyártókhoz, azaz a BlackRock-körhöz vándoroltak. Egyúttal rámutatott arra, hogy ugyanaz a kör profitál a pusztításból (fegyvereladásokból), amelyik majd az újjáépítésből is fog.

A BlackRock mára megkerülhetetlen globális szereplővé vált, és egy ilyen erejű hálózat értelemszerűen lojális, érdekeit képviselő politikusokat keres világszerte. Ebbe a képbe illeszkednek a Tisza körül felbukkanó tanácsadók, Kapitány István és Kármán András, akik közvetve ehhez a körhöz köthetők. Ugyanakkor nem csak Magyarország került a BlackRock látókörébe.

Politikai hálózatot építenek fel kinevelt szereplőkkel

Larry Fink bevált stratégiája, hogy politikusokat emel vezető pozíciókba, majd később rajtuk keresztül terjeszti a BlackRock befolyását. Így történt Mexikóban is: Manuel López Obrador elnökké választása után a cég gyorsan megszerezte a nyugdíjalapok jelentős részét. Hasonló kapcsolatok a Biden-adminisztrációban is feltűntek.

De talán a vagyonkezelő nyomulásának legszimbolikusabb terepe Németország, aminek azért is van kiemelt jelentősége, mert Berlin a gazdasági gyengélkedés ellenére továbbra is az európai gazdaság motorja.

Németország jelenlegi kancellárja, a kontinens egyik legnagyobb hatalmú politikusa, Freiedrich Merz ugyanis magas tisztséget viselt a BlackRocknál.

Politikai visszatérése előtt, 2016 és 2020 között a cég németországi leányvállalatának felügyelőbizottsági elnöke volt, ahol kulcsszerepet játszott a vállalat és a politikai-gazdasági döntéshozók közötti kapcsolatok erősítésében.

Davos, 2026. január 22. Friedrich Merz német kancellár felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme. MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Friedrich Merz is BalckRock embere. Fotó:  MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Merz mellett Emmanuel Macron is a nemzetközi pénzügyi világból érkezett: politikai pályája előtt a Rothschild & Cie Banque befektetési bankára volt. 2017-es megválasztása után rövid időn belül egyeztetett a BlackRock vezetőivel, köztük Larry Finkkel, akit még abban az évben Párizsba is meghívott a francia gazdaságról tárgyalni – a találkozóról készült fotó bejárta a világsajtót.

Larry Fink és Emmanuel Macron a francia gazdaság helyzetéről egyeztetett 2017 nyarán. Forrás: Ellenpont/AP

Nem ez volt az egyetlen találkozója a francia elnöknek a BlackRock-vezérrel: többek között 2024 februárjában is együtt mutatkoztak egy berlini konferencián.

Elnöksége alatt Macront többször is az a vád érte, hogy a BlackRock érdekeit képviseli.

2019–2020-ban országos tiltakozáshullám indult Franciaországban a nyugdíjkorhatár-emelést is tartalmazó reform miatt. Sokan a BlackRock befolyását sejtették Macron döntése mögött, a feszültség pedig odáig fajult, hogy tüntetők betörtek a vagyonkezelő párizsi székházába.

Finkék nemcsak politikusokon keresztül, hanem intézményi szinten is megjelentek, többek között Brüsszelben. Komoly visszhangot váltott ki, amikor az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság épp a BlackRockot kérte fel egy ESG-tanulmány elkészítésére – miközben a szabályozni kívánt banki szektor egyik legnagyobb befektetője maga a vagyonkezelő.

Kiállnak a woke mellett

Az amerikai republikánusok gyakran vádolják a BlackRockot és társait azzal, hogy „woke” vállalati szemléletet erőltetnek a gazdaságra. A kritika Larry Fink egy 2017-es, később kiszivárgott beszédére vezethető vissza, amelyben a vezérigazgató kijelentette: a magatartásformákat ki kell kényszeríteni – különösen a nemi és faji sokszínűséget érintő kvóták terén.

Trump választási győzelme után a BlackRock visszafogta nyílt ideológiai szerepvállalását, és korábbi irányvonalát már inkább „pénzügyi kockázatként” kezeli. A gyakorlatban azonban továbbra is progresszív elvárásokat támaszt alkalmazottaival szemben.

Borítókép: A BlacRock New York-i székhelye (Fotó: AFP)

               
       
       
       

Belföldi híreink

Külföldi híreink

