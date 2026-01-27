Háborús profit és a magyar szál: BlackRock-közeli szereplők tűntek fel Magyar Péter mellett

A választások közeledtével sorra jelennek meg Magyar Péter körül a nemzetközi pénzvilághoz köthető szereplők. A pártelnök nemrég mutatta be új igazolását, a Shell korábbi alelnökét, Kapitány Istvánt, akit gazdaságfejlesztési és energetikai vezetővé nevezett ki. Kármán András, az Erste Lakás-takarékpénztár volt elnöke már nyáron csatlakozott a Tiszához költségvetési és adópolitikai szakértőként, míg Orbán Anitát, a Vodafone Global vezetőjét a hétvégén külügyi vezetőként mutatták be. Közös bennük, hogy korábbi munkáik révén a globális pénzügyi körökhöz, elsősorban a BlackRockhoz köthetők, amely az elmúlt években világszerte jelentős befolyásra tett szert – írja az Ellenpont.

Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)

Schiffer András: Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar berendezni itthon

A vagyonkezelő stratégiai iparágakban, köztük a fegyvergyártásban is érdekelt, így pénzügyi haszna származik az ukrajnai háború folytatásából. Kritikusok szerint politikai befolyását is folyamatosan növeli: több vezető európai politikust is kapcsolatba hoztak már vele. A portál szerint

a BlackRock most Magyarországon is teret nyerne, ehhez pedig a Tisza Pártot és Magyar Pétert használhatja eszközként.

Schiffer András, az LMP korábbi elnöke a folyamatokat úgy értékelte: „Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar berendezni itthon.”

Schiffer szerint Kapitány István, Orbán Anita és Kármán András hátterében két név közös: a BlackRock és a Vanguard, amelyeket korábban már a „világkormányhoz” legközelebb álló pénzügyi óriásokként emlegettek. Ezek az alapok ma számos amerikai és európai vállalatban meghatározó tulajdonrésszel bírnak, gyakran a legnagyobb részvényesként. Éppen ezért érdemes megvizsgálni, mivel foglalkoznak ezek a pénzügyi szereplők, és milyen céljaik lehetnek Magyarországgal.

Így lett a BlackRock a világ legnagyobb vagyonkezelője

A világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRockot 1988-ban alapították New Yorkban, eredetileg a BlackStone Csoport részeként, kötvénypiaci fókuszú befektetőként. Jelenlegi nevét 1992-ben vette fel, majd 1999-ben tőzsdére lépett, akkor már 165 milliárd dollárnyi vagyont kezelve.