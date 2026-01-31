Az egyik legismertebb ukrán vlogger, a többmilliós követőtáború Anatolij Sarij egyik legutóbbi videójában arról beszélt, hogyan akar beavatkozni Zelenszkij Magyar Péter oldalán a magyar választásokba. Sarij szerint ezt Brüsszel jóváhagyta. A cél az, hogy Magyarország belépjen a háborúba, és a magyarok pénzét Ukrajnának adják – hívja fel rá a figyelmet az Ellenpont.

Brüsszel jóváhagyta, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba Magyar Péter mellett – erről beszél egy ismert ukrán vlogger (Fotó: AFP)

Az oknyomozó portál rávilágít, hogy egy ukrán sztárvlogger erősítette meg azt, amit régóta mondunk: brüsszeli támogatással avatkoznak be a magyar választásokba Magyar Péter oldalán Zelenszkijék. És az olyan gyanús alakok, mint Tseber Roland Ivanovics, az ukrán elnök Zelenszkij megrendelésére támadják a magyar kormányt.

Korábban az Ellenpont is beszámolt arról, hogy a titkosszolgálati akciókra jellemző módon a két ügynök, Tseber Roland Ivanovics és Skirják Krisztián időről időre összehangoltan támadják Magyarországot és Orbán Viktort. Legutóbb például a békéért tett fáradozásai miatt. Ezt alátámasztó videóra lettek figyelmesek Anatolij Sarij ukrán vlogger csatornáján. A 3,4 millió feliratkozóval rendelkező vezető ukrán vlogger egy teljes adást szentelt hazánknak, Miért támadja Zelenszkij Magyarországot? címmel.

Anatolij Sarij az egyik legismertebb ukrán vlogger. 2012-ben menedékjogot kapott az Európai Unióban, mert az ukrán hatóságok üldözték, miután leleplező cikkeket közölt a korrupt ukrán rendőrségről. Kezdetben Litvániában élt, most Spanyolországban van az otthona, 2024-ben fegyveresek megpróbálták megölni. Zelenszkijék folyamatosan hazaárulózzák, és oroszpártisággal vádolják, ami azért is abszurd, mert még a Janukovics elnök vezette oroszpárti kormány idején menekült el. Következetesen kritizálja a mindenkori korrupt ukrán kormányt. Zelenszkijék többször követelték a kiadását, de a spanyol bíróság megtagadta.

Sarij számtalan érdekességről beszél videójában, az Ellenpont azonban két dolgot emel ki.

Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter, és kapcsolat az ukrán Elnöki Hivatallal

Anatolij Sarij megerősíti feltételezésüket: az általa is ügynökként emlegetett Tseber Roland Ivanovics Magyar Péter jóbarátja. A vlogger felidézi, hogy Tsebernek Kirilo Budanovon keresztül közvetlen bejárása van az Elnöki Hivatalba, Zelenszkijhez. Tseber tevékenységét a vlogger is a magyar választásokba való célzott beavatkozási kísérletnek tartja. Méghozzá szerinte mindez az Elnöki Hivatal és Zelenszkij engedélyével történik.