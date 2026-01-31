Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Brüsszel és Kijev egyetértenek: be kell avatkozni a magyar választásokba + videó

Brüsszel jóváhagyta, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba Magyar Péter mellett – erről beszél egy ismert ukrán vlogger. Anatolij Sarij szerint Kijevnek több terve is van, Brüsszel pedig támogatja azokat.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 01. 31. 8:10
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Az egyik legismertebb ukrán vlogger, a többmilliós követőtáború Anatolij Sarij egyik legutóbbi videójában arról beszélt, hogyan akar beavatkozni Zelenszkij Magyar Péter oldalán a magyar választásokba. Sarij szerint ezt Brüsszel jóváhagyta. A cél az, hogy Magyarország belépjen a háborúba, és a magyarok pénzét Ukrajnának adják – hívja fel rá a figyelmet az Ellenpont. 

Brüsszel jóváhagyta, hogy Ukrajna beavatkozzon a magyar választásokba Magyar Péter mellett – erről beszél egy ismert ukrán vlogger (Fotó: AFP)

Az oknyomozó portál rávilágít, hogy egy ukrán sztárvlogger erősítette meg azt, amit régóta mondunk: brüsszeli támogatással avatkoznak be a magyar választásokba Magyar Péter oldalán Zelenszkijék. És az olyan gyanús alakok, mint Tseber Roland Ivanovics, az ukrán elnök Zelenszkij megrendelésére támadják a magyar kormányt.

Korábban az Ellenpont is beszámolt arról, hogy a titkosszolgálati akciókra jellemző módon a két ügynök, Tseber Roland Ivanovics és Skirják Krisztián időről időre összehangoltan támadják Magyarországot és Orbán Viktort. Legutóbb például a békéért tett fáradozásai miatt. Ezt alátámasztó videóra lettek figyelmesek Anatolij Sarij ukrán vlogger csatornáján. A 3,4 millió feliratkozóval rendelkező vezető ukrán vlogger egy teljes adást szentelt hazánknak, Miért támadja Zelenszkij Magyarországot? címmel.

Anatolij Sarij az egyik legismertebb ukrán vlogger. 2012-ben menedékjogot kapott az Európai Unióban, mert az ukrán hatóságok üldözték, miután leleplező cikkeket közölt a korrupt ukrán rendőrségről. Kezdetben Litvániában élt, most Spanyolországban van az otthona, 2024-ben fegyveresek megpróbálták megölni. Zelenszkijék folyamatosan hazaárulózzák, és oroszpártisággal vádolják, ami azért is abszurd, mert még a Janukovics elnök vezette oroszpárti kormány idején menekült el. Következetesen kritizálja a mindenkori korrupt ukrán kormányt. Zelenszkijék többször követelték a kiadását, de a spanyol bíróság megtagadta. 

Sarij számtalan érdekességről beszél videójában, az Ellenpont azonban két dolgot emel ki. 

Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter, és kapcsolat az ukrán Elnöki Hivatallal

Anatolij Sarij megerősíti feltételezésüket: az általa is ügynökként emlegetett Tseber Roland Ivanovics Magyar Péter jóbarátja. A vlogger felidézi, hogy Tsebernek Kirilo Budanovon keresztül közvetlen bejárása van az Elnöki Hivatalba, Zelenszkijhez. Tseber tevékenységét a vlogger is a magyar választásokba való célzott beavatkozási kísérletnek tartja. Méghozzá szerinte mindez az Elnöki Hivatal és Zelenszkij engedélyével történik.

Íme az egyik jó, befolyásos ukrán, akit az ellenzékkel való kapcsolattartással gyanúsítanak. Roland Tsebernek hívják, tavaly megtiltották neki a belépést Magyarországra. […] Ő egy magas rangú tisztviselő a kárpátaljai katonai közigazgatásnál, és Zelenszkij pártjának képviselője a megyei tanácsban, ahová 2024-ben került be, miután elődje lemondott a mandátumáról – mondja a vlogger, és kiemeli:

És itt kezdődik a befolyásolással kapcsolatos szituáció. Tsebernek vannak közös fotói jóbarátjával, Magyar Péterrel, amiket ő maga tett közzé a közösségi médiában. Lelkes kommentárokkal, ami elárulja nagyon szoros barátságukat. Ráadásul ezen posztok hirdetésébe nem kevés pénzt önt bele. Nagy valószínűséggel a magyar lakosság érdekli őt. Más fényképeken ő az egykori vezetővel az ukrán hírszerzés [vezetőjével, Budanovval] szerepel, aki most az Elnöki Hivatal vezetője. Ami szintén – hát – nem azoknak kedvez, akik azt mondják, hogy ennek semmi köze nincs a magyar választások befolyásoláshoz.

Zelenszkij szándékosan, Ursula von der Leyen jóváhagyásával támadja folyton Magyarországot

A vlogger másik fő meglátásának lényege: Zelenszkij szándékosan provokálja a konfliktust Magyarországgal – teszi ezt azért, mert ott van mögötte az Európai Bizottság, élén Ursula von der Leyennel, akit ironikusan Zelenszkij „barátnőjének” nevez.

Zelenszkij szándékosan megy bele a helyzet eszkalálásába, mintha érezné, hogy mögötte ott a támogatás. A támogatás pedig természetesen az Európai Bizottság, ez természetesen az ő barátnője, Ursula von der Leyen, és ezért érzi felhatalmazva magát, hogy beavatkozzon mások választásaiba.

Nem kell tehát összeesküvés-elméleteket gyártani ott, ahol „összeesküvés-gyakorlat” zajlik – és ezt már az ukránok egy része is jól látja, jegyzi meg az Ellenpont.

A magyarok a frontra is mehetnek, Orbán nem túloz

A legfontosabb meglátás azonban mégiscsak az, hogy a magyar embereket akár a frontra is küldhetik – emeli ki az Ellenpont. Ennek érdekében pedig a bizottság beavatkozhat a magyar választásokba. A brüsszeli kézikönyvben ugyanis létezik „jó” és „rossz” beavatkozás. A háborúpáti beavatkozás jó. Magyarország pedig ebbe a kategóriába tartozik. A vlogger kifejti, hogy 

Orbán Viktor egyáltalán nem túloz vagy riogat azzal, hogy magyar katonákat szeretnének Brüsszelből Ukrajnában látni, ez valós veszély, és az is, hogy Brüsszel a magyarok pénzét Ukrajnának adja.

„Innentől jön az, amitől Európában látszólag rettegnek, hiszen az Európai Unió bármely tagállamának választásaiba való beavatkozás súlyos bűncselekménynek minősül. És ez így is van jól. Csakhogy az Európai Bizottságban létezik egyfajta megkülönböztetés. Van a jó beavatkozás meg a rossz beavatkozás. A magyarországi megint csak a »jó« kategória. Ha Romániában zajlanak választások, és ott történik befolyásolás, az rendben van. Emlékeztek, mekkora hűhót csaptak a románoknál? Most pedig soron következik a legújabb »jó« beavatkozás, a magyar választásokba” – fogalmaz az ukrán vlogger, és kiemeli:

Orbán Fidesz nevű pártja kitartóan blokkolja Ukrajna EU- és NATO-integrációját, hogy ha Kijev követelései teljesülnek, akkor az ukrán korrupciós alakok zsebét a magyar állampolgárok fogják tömni. Mi több, még az is megtörténhet, hogy a magyaroknak a frontra kell menniük. Lehetne mondani, hogy túloz, vagy csak riogat. De nem. Mert azok a milliárdok, amiket Kijev támogatására utalnak, és amiket nagyrészt hatékonyan eltüntettek, nem a semmiből pottyannak le. Nem is a fákon teremnek. Higgyétek el nekem, aki évek óta az EU-ban él, Európában semmi nincs ingyen. Ezeket a dolgozó emberektől elvont adókból teremtik elő. Miért ne a magyarok állnák Kijev számláit? Fizetni fognak!

Azt is hozzáteszi:

Az ukrán kormány és az Európai Bizottság háborúpárti beavatkozásra készül Magyarországon – ez egyre szélesebb körben ismert. Ehhez pedig már elő is készítették a szükséges nyomásgyakorló eszközöket. A cél pedig nem más, mint hogy a magyar adófizetőket is bevonják Ukrajna finanszírozásába – és ha kell, az ország fegyveres védelmébe is.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

