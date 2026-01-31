Brüsszel Ukrajnára költené az európaiak pénzét – a megkérdezésük nélkül

Dornfeld László felhívta a figyelmet: az ukrán fél az elmúlt hetekben mintegy 1500 milliárd dollárnyi támogatást jelzett igényként. A szakértő szerint az igényelt összeg nagyságrendekkel haladja meg azt, amit az Európai Unió reálisan elő tud teremteni.

A szakértő emlékeztetett: a háború eddigi három éve alatt Európa nagyjából 200 milliárd eurónyi közvetlen támogatást adott Ukrajnának, miközben az Egyesült Államok főként fegyvereket szállított, nem közvetlen pénzügyi forrásokat. Az Európai Unió következő hétéves költségvetésében ugyan számoltak Ukrajna támogatásával, de ott összesen mintegy 400 milliárd eurót tudtak elkülöníteni, részben más területekről – például az európai gazdáktól – elvonva forrásokat.

Ez is csak a töredéke annak, amire szükség lenne ahhoz, hogy ezt a háborút tovább lehessen finanszírozni

– hangsúlyozta.

Felvetette: a közös hitelfelvétel csak korlátozott lehetőség, ekkora összeget az Európai Unió sem tudna eladósodásból előteremteni. Az orosz vagyon elkobzását illetően pedig – mint emlékeztetett – korábban kiderült, hogy több uniós vagyon található Oroszországban, mint fordítva, így ez a megoldás is lekerült a napirendről.

A szakértő szerint végső soron adóemelésekre és a tagállamok GDP-arányos befizetéseinek növelésére kerülhet sor.