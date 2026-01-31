Az Európai Unióban egyre hangsúlyosabban jelenik meg Ukrajna pénzügyi támogatásának és gyorsított integrációjának ügye. A Magyar Nemzetnek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője arról beszélt, hogy az Ukrajnának szánt pénzügyi vállalások mértéke olyan nagyságrendet ér el, amely józan ésszel is nehezen felfogható.
Brüsszel Ukrajnára költené az európaiak pénzét – a megkérdezésük nélkül
Brüsszel részéről egyre markánsabban jelenik meg az a törekvés, hogy eszméletlen nagyságrendű közpénzeket fordítsanak Ukrajna támogatására, miközben Ursula von der Leyen és az uniós vezetés láthatóan nem veszi figyelembe az európai polgárok véleményét. A döntések mögött nem az uniós érdekek, hanem Volodimir Zelenszkij elvárásainak kiszolgálása áll. Ezzel azonban veszélybe sodorják Európa békéjét és a versenyképességét. A Magyar Nemzetnek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője arról beszélt: az Ukrajnának szánt pénzügyi vállalások mértéke józan ésszel is nehezen felfogható, a források előteremtése pedig adóemeléseket tehet szükségessé, amire már a Tisza Párt is készül. Dornfeld szerint éppen ezért az uniós vezetésnek nem érdeke a háború lezárása, mert amíg a konfliktus tart, addig nem kell véglegesen elszámolni a meghozott döntésekkel és az elköltött közpénzekkel.
Dornfeld László felhívta a figyelmet: az ukrán fél az elmúlt hetekben mintegy 1500 milliárd dollárnyi támogatást jelzett igényként. A szakértő szerint az igényelt összeg nagyságrendekkel haladja meg azt, amit az Európai Unió reálisan elő tud teremteni.
A szakértő emlékeztetett: a háború eddigi három éve alatt Európa nagyjából 200 milliárd eurónyi közvetlen támogatást adott Ukrajnának, miközben az Egyesült Államok főként fegyvereket szállított, nem közvetlen pénzügyi forrásokat. Az Európai Unió következő hétéves költségvetésében ugyan számoltak Ukrajna támogatásával, de ott összesen mintegy 400 milliárd eurót tudtak elkülöníteni, részben más területekről – például az európai gazdáktól – elvonva forrásokat.
Ez is csak a töredéke annak, amire szükség lenne ahhoz, hogy ezt a háborút tovább lehessen finanszírozni
– hangsúlyozta.
Felvetette: a közös hitelfelvétel csak korlátozott lehetőség, ekkora összeget az Európai Unió sem tudna eladósodásból előteremteni. Az orosz vagyon elkobzását illetően pedig – mint emlékeztetett – korábban kiderült, hogy több uniós vagyon található Oroszországban, mint fordítva, így ez a megoldás is lekerült a napirendről.
A szakértő szerint végső soron adóemelésekre és a tagállamok GDP-arányos befizetéseinek növelésére kerülhet sor.
Ezzel összefüggésben Dornfeld a magyar belpolitikai vonatkozásra is kitért. Felidézte, hogy a Tisza Párt adóemelési tervei kiszivárogtak, majd azok hitelességét egy, a pártból távozó munkacsoportvezető is megerősítette.
Egyértelműen látszik, hogy a Tisza Pártnak ezért van szüksége ilyen hatalmas összegekre, mert Brüsszel felől elvárás irányukba, hogy ezt a pénzt előteremtsék, és már most arra készülnek, hogy hatalomra jutva Ukrajna pénzügyi támogatását miként fogják megvalósítani
– mondta a vezető elemző.
Kérdésre reagálva Dornfeld László arra is kitért, miért ragaszkodhat Ursula von der Leyen és az uniós vezetés Ukrajna támogatásához minden körülmények között. Szerinte Ursula von der Leyen és az uniós vezetés számára politikailag és személyesen is kockázatos lenne beismerni, ha kiderülne, hogy a választott stratégia nem vezetett eredményre, és Ukrajna nem tud győzni Oroszországgal szemben.
A vezető elemző emlékeztetett:
az Ukrajnának eddig átutalt összegek az uniós költségvetés 10–15 százalékát is elérhetik. Felmerül a kérdés, hogy ezekről a döntésekről milyen számítások alapján határoztak, és az elköltésüket miként ellenőrizték, tekintettel az elmúlt hónapok nagy ukrán korrupciós botrányaira.
Mint mondta, Ursula von der Leyen korábbi ügyei – például a vakcinabeszerzések körüli elszámolási problémák – miatt joggal merülhet fel a politikai és akár jogi felelősség kérdése is, amennyiben kiderül, hogy az európai adófizetők pénzét nem megfelelően használták fel.
Dornfeld szerint éppen ezért az uniós vezetésnek nem érdeke a háború lezárása, mert amíg a konfliktus tart, addig nem kell véglegesen elszámolni a meghozott döntésekkel és az elköltött közpénzekkel.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
