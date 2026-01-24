Orbán ViktorBrüsszelUkrajna

Orbán Viktor: Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának

Mi nem fizetünk – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 17:11
Háborúellenes gyűlés Kaposváron
A kaposvári háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor beszélt Brüsszel legújabb tervéről is, amiről egy videót is megosztott közösségi oldalán. Bejegyzéséhez azt írta:

A Bizottság kiszivárgott dokumentuma feketén fehéren leírja, hogy Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának. Ezt a pénzt persze tőlünk szeretné behajtani. Amire mi azt mondjuk: nem fizetünk.

Borítókép: Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI)

