Orbán Viktor: Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának

A kaposvári háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor beszélt Brüsszel legújabb tervéről is, amiről egy videót is megosztott közösségi oldalán. Bejegyzéséhez azt írta:
A Bizottság kiszivárgott dokumentuma feketén fehéren leírja, hogy Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának. Ezt a pénzt persze tőlünk szeretné behajtani. Amire mi azt mondjuk: nem fizetünk.
Borítókép: Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI)
