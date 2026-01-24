Orbán Balázs: Brüsszel Ukrajna jólétére költene 800 milliárdot – a magyarok pénzét nem adjuk

„Az Európai Bizottság magáévá tette Ukrajna tervét: 800 milliárd dollár az ukrán jólétre. Ha a magyarok pénzét el kellene küldenünk, nem maradna se lakástámogatásra, se családtámogatásra, se adócsökkentésre. Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk! – írja közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki bejegyzésében egy videót is megosztott.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Gyurkovits Tamas)

Kiszivárgott az a titkos terv, amiről már hetek óta beszélünk, hogy az ukránok tulajdonképpen elfoglalták az Európai Bizottságot és az Európai Bizottság magáévá tette az ukrán tervet, ami arról szól, hogy 800 milliárd eurót el kell költeni az ukrán jólét növelésére a következő tíz évben egészen elképesztő szöveg megfogalmazása, tehát az Európai Bizottság kiosztott egy dokumentumot a tagállamok állam és kormányfői között, amiben azt a legfontosabb feladatot nevezte meg az európai nemzetek előtt álló feladatok közül, hogy Ukrajnának jólétet biztosítsanak 2040-ig

– magyarázza. „Nem az európai gazdáknak segítsenek, nem az illegális migrációt állítsák meg, nem a magyar cégeket segítsék meg mondjuk a globális versenyben, hanem az ukrán jólétet biztosítsák. És ennek a tervnek egy ütemezett végrehajtása, az az, ami megkezdődne ebben az évben. És a 800 milliárd az csak a minimumösszeg, ugye a katonai kiadások kapcsán is megjelent egy 700 milliárd eurós összeg, egészen hihetetlen, beláthatatlan számok” – teszi hozzá.