Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

Orbán BalázsBrüsszelUkrajna

Orbán Balázs: Brüsszel Ukrajna jólétére költene 800 milliárdot – a magyarok pénzét nem adjuk

Az Európai Bizottság magáévá tette Ukrajna tervét, amely a következő tíz évben mintegy 800 milliárd eurót irányoz elő az ukrán jólét növelésére – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint hangsúlyozta, ha ezt Európa – köztük Magyarország – finanszírozná, nem maradna forrás a magyar családok támogatására, az adócsökkentésre és a versenyképesség erősítésére.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 10:32
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook
„Az Európai Bizottság magáévá tette Ukrajna tervét: 800 milliárd dollár az ukrán jólétre. Ha a magyarok pénzét el kellene küldenünk, nem maradna se lakástámogatásra, se családtámogatásra, se adócsökkentésre. Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk! – írja közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki bejegyzésében egy videót is megosztott.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Gyurkovits Tamas)

Kiszivárgott az a titkos terv, amiről már hetek óta beszélünk, hogy az ukránok tulajdonképpen elfoglalták az Európai Bizottságot és az Európai Bizottság magáévá tette az ukrán tervet, ami arról szól, hogy 800 milliárd eurót el kell költeni az ukrán jólét növelésére a következő tíz évben egészen elképesztő szöveg megfogalmazása, tehát az Európai Bizottság kiosztott egy dokumentumot a tagállamok állam és kormányfői között, amiben azt a legfontosabb feladatot nevezte meg az európai nemzetek előtt álló feladatok közül, hogy Ukrajnának jólétet biztosítsanak 2040-ig

 – magyarázza. „Nem az európai gazdáknak segítsenek, nem az illegális migrációt állítsák meg, nem a magyar cégeket segítsék meg mondjuk a globális versenyben, hanem az ukrán jólétet biztosítsák. És ennek a tervnek egy ütemezett végrehajtása, az az, ami megkezdődne ebben az évben. És a 800 milliárd az csak a minimumösszeg, ugye a katonai kiadások kapcsán is megjelent egy 700 milliárd eurós összeg, egészen hihetetlen, beláthatatlan számok” – teszi hozzá.

Ha ezt Európa finanszírozza, akkor semmi másra nem marad pénz, lakásra, családtámogatásra, alacsony adókra, versenyképességet növelő intézkedésekre, mindent elvisz az ukrán jólét. A magyar jólétet és az európai jólétet elviszi az ukrán jólét. Tehát mindennél fontosabb jelen pillanatban, hogy a nemzeti petíció minél előbb elinduljon, hogy a magyar emberek egységesen tudjanak kiállni, és azt tudják mondani, hogy nem vagyunk hajlandók feláldozni a magyar életet az ukrán életért cserébe

 – hangsúlyozza Orbán Balázs. 

„Persze, háború van, megértjük. Támogatjuk őket, hogyha le szeretnék zárni ezt a háborút. De az, hogy a magyar élet, a magyar jövő, a magyar jólét kevésbé fontos, mint az ukrán élet, az ukrán jövő és az ukrán jólét, ezt nem vagyunk hajlandóak elfogadni. Ezért nem fizetünk” – zárja.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Facebook)

 

