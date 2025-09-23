Donald Trump: Az ENSZ csak leveleket ír, én lezártam hét háborút

Trump a világ színpadán

Az elnök szerint az Egyesült Államok az elmúlt nyolc hónapban ismét megerősödött, és páratlan eredményeket ért el.

Ez valóban Amerika aranykora. Legyőztük az inflációt, csökkentek az energiaárak, a bérek pedig hatvan év óta nem látott ütemben emelkednek

– fogalmazott. Trump hosszasan sorolta azokat a mutatókat, amelyek szerinte bizonyítják, hogy országát sikerült újjáépítenie. Az energiahordozók és az alapvető élelmiszerek árai szerinte csökkentek, a részvénypiac soha nem látott magasságokba jutott, és a befektetések rekordokat döntöttek.

Az előző négy évben kevesebb mint ezermilliárd dollár érkezett az Egyesült Államokba. Nyolc hónap alatt viszont több mint hétezermilliárd dollár befektetés áramlott hozzánk

– emelte ki. A gazdasági teljesítmény mellett a külkereskedelmi sikereket is kiemelte. Felidézte, hogy történelmi jelentőségű egyezményeket írtak alá többek között az Európai Unióval, Japánnal, Dél-Koreával, Vietnámmal és az Egyesült Királysággal. Az egyik legnagyobb visszhangot a bevándorlásról szóló fejezete keltette.

Az üzenetünk nagyon egyszerű: ha valaki illegálisan lép be az Egyesült Államokba, börtön vár rá, vagy visszaküldjük oda, ahonnan jött, vagy talán még messzebb

– mondta. Az elnök szerint a korábbi években milliók és milliók érkeztek, köztük bűnözők, drogdílerek és elmegyógyintézetek szökevényei. Most viszont – hangsúlyozta – négy egymást követő hónapban nulla volt az illegális belépők száma. Trump külön kitért az ENSZ szerepére, amely szerinte maga is hozzájárult a migrációhoz.

Az ENSZ 372 millió dollárt költött készpénzes támogatásra, amellyel több százezer migránst segített illegálisan az Egyesült Államokba. Ez elfogadhatatlan. Az ENSZ-nek meg kellene állítania az inváziókat, nem pedig finanszírozni azokat

– fogalmazott. Európáról is lesújtó képet festett.

Európát olyan invázió éri, amilyet még soha nem látott. London megváltozott, és most már a saría törvény bevezetéséről beszélnek. Ha ez így folytatódik, az öngyilkosság lesz Európa számára

– jelentette ki.