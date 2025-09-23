Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Donald Trump: Az ENSZ csak leveleket ír, én lezártam hét háborút

Az ENSZ 80. közgyűlésén mintegy százötven ország állam- és kormányfője szólalt fel New Yorkban. A legnagyobb figyelem mégis az amerikai elnök beszédét övezte, aki élesen bírálta az előző washingtoni adminisztrációt, sorolta a saját eredményeit, és kijelentette: Trump vezetésével Amerika ismét a világ legerősebb hatalma.

Wiedermann Béla
2025. 09. 23. 17:52
Donald Trump Forrás: AFP
Trump a beszédének elején humorral oldotta a feszült hangulatot. A teleprompter meghibásodása miatt rögtönzött beszédet tartott, és megjegyezte: „Aki a telepromptert kezeli, az nagy bajban van.” Hozzátette, így legalább szívből beszélhet a közgyűléshez. Ezután azonban komolyra váltott, és felidézte: hat évvel ezelőtt még békében és jólétben szólt a világ vezetőihez, most viszont háborúk és válságok sújtják a nemzetközi közösséget.

Trump szerint Amerika aranykorát éli: gazdasági sikerek, lezárt háborúk, erős határok és egy tehetetlen ENSZ, amely csak üres szólamokat ismétel.
Trump szerint Amerika az aranykorát éli: gazdasági sikerek, lezárt háborúk, erős határok és egy tehetetlen ENSZ, amely csak üres szólamokat ismétel. Fotó: AFP

Hat év telt el, amióta ebben a teremben álltam. Azóta a békét fegyverek zaja törte meg két kontinensen is, és az Egyesült Államok négy év gyengeség és radikalizmus után katasztrófák sorozatát örökölte

– mondta az elnök, élesen kritizálva Joe Biden előző kormányát.

 

Trump a világ színpadán

Az elnök szerint az Egyesült Államok az elmúlt nyolc hónapban ismét megerősödött, és páratlan eredményeket ért el. 

Ez valóban Amerika aranykora. Legyőztük az inflációt, csökkentek az energiaárak, a bérek pedig hatvan év óta nem látott ütemben emelkednek

– fogalmazott. Trump hosszasan sorolta azokat a mutatókat, amelyek szerinte bizonyítják, hogy országát sikerült újjáépítenie. Az energiahordozók és az alapvető élelmiszerek árai szerinte csökkentek, a részvénypiac soha nem látott magasságokba jutott, és a befektetések rekordokat döntöttek. 

Az előző négy évben kevesebb mint ezermilliárd dollár érkezett az Egyesült Államokba. Nyolc hónap alatt viszont több mint hétezermilliárd dollár befektetés áramlott hozzánk

– emelte ki. A gazdasági teljesítmény mellett a külkereskedelmi sikereket is kiemelte. Felidézte, hogy történelmi jelentőségű egyezményeket írtak alá többek között az Európai Unióval, Japánnal, Dél-Koreával, Vietnámmal és az Egyesült Királysággal. Az egyik legnagyobb visszhangot a bevándorlásról szóló fejezete keltette. 

Az üzenetünk nagyon egyszerű: ha valaki illegálisan lép be az Egyesült Államokba, börtön vár rá, vagy visszaküldjük oda, ahonnan jött, vagy talán még messzebb

– mondta. Az elnök szerint a korábbi években milliók és milliók érkeztek, köztük bűnözők, drogdílerek és elmegyógyintézetek szökevényei. Most viszont – hangsúlyozta – négy egymást követő hónapban nulla volt az illegális belépők száma. Trump külön kitért az ENSZ szerepére, amely szerinte maga is hozzájárult a migrációhoz. 

Az ENSZ 372 millió dollárt költött készpénzes támogatásra, amellyel több százezer migránst segített illegálisan az Egyesült Államokba. Ez elfogadhatatlan. Az ENSZ-nek meg kellene állítania az inváziókat, nem pedig finanszírozni azokat

– fogalmazott. Európáról is lesújtó képet festett. 

Európát olyan invázió éri, amilyet még soha nem látott. London megváltozott, és most már a saría törvény bevezetéséről beszélnek. Ha ez így folytatódik, az öngyilkosság lesz Európa számára

– jelentette ki.

 

Béketeremtés és háborúk lezárása

Trump egyik legfontosabb üzenete a béke helyreállítása volt. Beszámolója szerint hét háborút zárt le rövid idő alatt, köztük olyan konfliktusokat, amelyek évtizedek óta megoldhatatlannak tűntek. 

Soha egyetlen elnök vagy kormányfő nem tett hasonlót. Két háború harmincegy évig tartott, egy másik harminchat évig, és mindet sikerült lezárnunk. Hét háborút fejeztem be hét hónap alatt

– jelentette ki. Ezzel szembeállította az ENSZ tétlenségét: 

Az ENSZ nem volt ott. Nem is próbált segíteni. Egyetlen telefonhívást sem kaptam tőlük, amikor a békéről tárgyaltam. Az ENSZ mindössze egy rossz mozgólépcsőt és egy rossz telepromptert adott nekem.

Az orosz–ukrán háborúról szólva kijelentette: 

Ez a háború soha nem indult volna el, ha én vagyok hatalmon.

Felidézte, hogy a konfliktus már három és fél éve tart, hetente több ezer fiatal katona életét követelve. A megoldást erőteljes gazdasági nyomásgyakorlásban látná: 

Ha Oroszország nem kész a tárgyalásra, az Egyesült Államok kész erős vámokkal sújtani, de Európának is csatlakoznia kell.

Izraellel kapcsolatban felidézte, hogy amerikai bombázók teljesen megsemmisítették Irán egyik nukleáris létesítményét. A gázai harcok kapcsán hangsúlyozta: 

Azonnal le kell állítani a háborút, és haza kell hozni minden túszt. Nem kettőt, nem hármat, hanem mindet.

Trump nem kímélte magát a világszervezetet. 

Az ENSZ hatalmas lehetőségekkel rendelkezik, de nem él velük. Erős szavakat írnak le, de az üres szavak nem állítanak meg háborúkat. A háborút csak a cselekvés állítja meg

– mondta. Felidézte saját tapasztalatát az ENSZ székházának felújítása kapcsán, amikor fejlesztőként félmilliárd dollárért vállalta volna a munkát, de a szervezet végül több milliárdot költött el, rosszabb eredménnyel. 

Már akkor láttam, hogy nem tudják, mit csinálnak. A projekt korrupt volt és pazarló, és sajnos ma is sok minden hasonlóan működik az ENSZ-ben

– fogalmazott.

 

A klímapolitika és az amerikai értékek védelme

Az elnök hosszasan bírálta a zöldátállást. 

A klímaváltozás a világ legnagyobb átverése. Előbb globális lehűlésről beszéltek, aztán globális felmelegedésről, most pedig klímaváltozásról, mert így bármi belefér

– mondta. Szerinte az energiapolitika, amelyet több európai ország követ, tönkreteszi a gazdaságokat. 

A szélenergia drága, gyenge és használhatatlan. Kína gyártja a turbinákat, de maga szinte nem is használja őket. Ehelyett szenet és gázt éget, miközben Európa a zöldpolitika miatt a csőd szélére sodródik

– hangsúlyozta. Trump ezzel szemben az amerikai energiatermelést sikertörténetként mutatta be. 

Az Egyesült Államoknak a legtöbb olaja és földgáza van a világon. Tiszta, gyönyörű szénnel, olajjal és gázzal látjuk el a világot. Ma mi vagyunk a legnagyobb exportőrök

– emelte ki. A beszéd végén az Egyesült Államok közelgő 250. függetlenségi évfordulójára utalt. Mint mondta, ez jó alkalom arra, hogy az ország megerősítse alapértékeit: a szabadságot, a hitet és a szuverenitást. 

Védelmezzük a szólásszabadságot, a vallásszabadságot és legfőképpen a kereszténységet, amely ma a legüldözöttebb vallás a világon

– jelentette ki. Trump arra kérte a világ vezetőit, hogy kövessék elődeik példáját, akik vérrel és áldozattal építették nemzeteiket.

Most rajtunk a sor, hogy megőrizzük mindezt, megvédjük határainkat, és egy szebb, biztonságosabb világot építsünk

– zárta a felszólalását.

 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

