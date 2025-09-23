Az ENSZ csúfos kudarcot vallott

A CNN hétfői adásában Josh Gottheimer (demokrata, New Jersey) képviselő kijelentette, hogy az ENSZ azért nem tesz eleget a segélyek Gázában történő elosztásának, mert nem hajlandók megvédeni a küldött segélyeket – írja a Breitbart. A politikus szerint az ENSZ köteles lenne őrizni a segélyeket.

A képviselő szerint az ENSZ kudarcot vallott. Fotó: NurPhoto

Mindent meg kell tennünk, hogy humanitárius segélyt juttassunk a régióba. És itt vall csúfos kudarcot véleményem szerint az ENSZ. Néhány héttel ezelőtt a Kerem Shalom határátkelőhelyen jártam, és láttam, ahogy a segély Izraelből – a világ minden tájáról, Izraelen keresztül – Gázába érkezik. Az ENSZ-t, a konvojaikat pedig szinte minden nap támadják. Az ENSZ saját statisztikái szerint elismerte, hogy a Gázába, családokhoz, gyermekekhez juttatott segélyek több mint 85 százaléka nem jut el a célba. Az ENSZ csúfos kudarcot vall, mert nem hajlandó megvédeni a küldött segélyeket

– fogalmazott Gottheimer.

A politikus egyúttal felszólította a szervezetet, hogy őrizzék a szállítmányokat. – Felszólítom őket – és ezt ma reggel is megtettem egy csoport taggal –, hogy őrizzék a segélycsomagot, küldjenek békefenntartókat a segélycsomag mellé, hogy a gyerekekhez is eljusson. Véleményem szerint ők a hibásak ezért. Biztosítanunk kell, hogy ez a segély célba érjen – mondta a politikus.

Borítókép: Josh Gottheimer képviselő (Fotó: AFP)