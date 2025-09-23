Gázai övezetENSZsegélyszállítás

Az ENSZ csúfos kudarcot vallott

Josh Gottheimer képviselő szerint csúfos kudarcot vallott a világszervezet. Az ENSZ a politikus szerint nem hajlandó megvédeni a segélyeket, ezzel együtt pedig felszólította a szervezetet, hogy őrizzék a szállítmányokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 17:18
Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A CNN hétfői adásában Josh Gottheimer (demokrata, New Jersey) képviselő kijelentette, hogy az ENSZ azért nem tesz eleget a segélyek Gázában történő elosztásának, mert nem hajlandók megvédeni a küldött segélyeket – írja a Breitbart. A politikus szerint az ENSZ köteles lenne őrizni a segélyeket. 

A képviselő szerint az ENSZ kudarcot vallott
A képviselő szerint az ENSZ kudarcot vallott. Fotó: NurPhoto

Mindent meg kell tennünk, hogy humanitárius segélyt juttassunk a régióba. És itt vall csúfos kudarcot véleményem szerint az ENSZ. Néhány héttel ezelőtt a Kerem Shalom határátkelőhelyen jártam, és láttam, ahogy a segély Izraelből – a világ minden tájáról, Izraelen keresztül – Gázába érkezik. Az ENSZ-t, a konvojaikat pedig szinte minden nap támadják. Az ENSZ saját statisztikái szerint elismerte, hogy a Gázába, családokhoz, gyermekekhez juttatott segélyek több mint 85 százaléka nem jut el a célba. Az ENSZ csúfos kudarcot vall, mert nem hajlandó megvédeni a küldött segélyeket

– fogalmazott Gottheimer.

A politikus egyúttal felszólította a szervezetet, hogy őrizzék a szállítmányokat. – Felszólítom őket – és ezt ma reggel is megtettem egy csoport taggal –, hogy őrizzék a segélycsomagot, küldjenek békefenntartókat a segélycsomag mellé, hogy a gyerekekhez is eljusson. Véleményem szerint ők a hibásak ezért. Biztosítanunk kell, hogy ez a segély célba érjen – mondta a politikus. 

 

Borítókép: Josh Gottheimer képviselő (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.