Terroristák zsebében a segélyek, a világ konfliktusai soha nem érhetnek véget

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Netta Barak-Corren, a jeruzsálemi Héber Egyetem kutatója, és Jonathan Boxman felvázolta a segélyek eltérítésének káros hatását olyan háborús övezetekben, mint Szomália, Etiópia, Szíria, Jemen, Szudán és Afganisztán, mielőtt bemutatták a Gázában valószínűsíthető eltérítés esetét. A kutatás során megállapítást nyert: a segélyek eltérítése, a segélyszállító járművek kifosztása hozzájárult a fegyveres konfliktusok elhúzódásához.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 4:55
Palesztinok gyűlnek össze, hogy főtt ételt vegyenek át egy élelmiszer-osztó központban Gáza városában Fotó: MAJDI FATHI Forrás: NurPhoto
Szomáliában a kutatók „az ellátási lánc minden szakaszában” eltérítést találtak: a Világélelmezési Program (WFP) költségvetésének csaknem felét kartellszállítási kifizetések, „szellemtáborok” által elsikkasztott segélyek, harcosok családtagjai által igénybe vett segélyek és helyi „kapuőrök” által elsikkasztott segélyek tették ki – írja a V4NA.

A terrorcsoportok ellopják a segélyeket a válságövezetekben (Fotó: EYAD BABA / AFP)
Végül a tanulmány megállapította, hogy a segélyeknek csupán a 12,5–17,5 százaléka jutott el a rászoruló szomáliaiakhoz.

Az ENSZ főtitkára, António Guterres által megrendelt, „szigorúan bizalmas” minősítésű 2023. júliusi belső jelentés tartalmazott olyan szomáliai belső menekültek (IDP) állításait, akik szerint „kényszerítették őket, hogy a kapott pénzügyi segély felét fizessék ki hatalmon lévő személyeknek, különben kilakoltatással, letartóztatással vagy a kedvezményezettek listájáról való törléssel fenyegették őket” – számolt be a Reuters.

Etiópiában megállapítást nyert, hogy a WFP, az ENSZ élelmezési programja, „elnézte” a segélyek eltérítését, különösen akkor, amikor az etióp katonaság kényszerítette a helyi malmokat, hogy 30 tonna zsákmányolt gabonát őröljenek lisztté katonáik számára.

Az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) felfedezte az eltérést, és végül felfüggesztette az Etiópiának nyújtott segélyt.

A Reuters azt is megállapította, hogy a WFP „több éve” tudott a segélyek eltérítéséről Etiópiában. A 2024-ben hangoztatott aggályokra reagálva Cindy McCain, a WFP igazgatója nyilvánosan kijelentette, hogy a WFP „zéró toleranciát alkalmaz a lopás vagy az eltérítés tekintetében”.

Szíriai polgárháború (2011–2024)

A jelentés szerint a szíriai polgárháború alatt Bassár el-Aszad diktálta a humanitárius segítségnyújtás feltételeit. 

Ez magában foglalta a segélyek mintegy felének devizaváltáson keresztüli elsikkasztását, valamint annak megállapítását, hogy a lázadók által ellenőrzött területek túl veszélyesek a segélyek elosztásához.

David Adesnik, a Demokráciák Védelméért Alapítvány kutatási alelnöke a Fox News Digitalnak elmondta, hogy Aszad finanszírozása „megsemmisítő háborút” eredményezett.

Nem csak arról van szó, hogy elveszítjük vagy elpazaroljuk a segélyek egy részét, hanem arról, hogy aktívan súlyosbítjuk a konfliktust és több erőszakot okozunk

– mondta.

Jemeni polgárháború (2014-től napjainkig)

Míg az ENSZ a segélyek körülbelül 1 százalékának eltűnését jelentette, a szerzők jelentése szerint a kedvezményezettek körülbelül 60 százaléka nem kapta meg a segélyt, amelyet a húszi lojalistáknak adtak, vagy rossz szándékú szereplők eladtak a piacon.

Szudáni polgárháború (2023-tól napjainkig)

Szudánban a háborúzó felek megpróbálták megtagadni a segítségnyújtást ellenfeleiktől. Amikor a WFP segélyét kifosztották, a kutatók arról számoltak be, hogy a szervezet nem tudta azonosítani a fosztogatókat, „mert attól tartottak, hogy kiutasítják őket Szudánból”.

A kutatók jelentése szerint két vezető WFP-tisztviselőt „csalás és a donoroktól való információelhallgatás vádjával” vizsgáltak Szudánban.

2024 augusztusában a WFP a Reutersnek azt mondta, hogy főfelügyelői hivatala „szudáni műveleteink egyes részeiben előforduló szabálytalanságokkal kapcsolatos egyéni visszaélések vádjait” vizsgálja.

Afganisztán (2001–2021)

A 2001–2021 közötti afganisztáni háború alatt Barak-Corren és Boxman megállapította, hogy a segélyek körülbelül 40 százalékát a tálibok eltérítették azzal, hogy adót vetettek ki a humanitárius szervezetekre, orvosi ellátást követeltek a harcosok számára, és tagjaikat felvették a humanitárius szervezetek fizetési listájára.

A tanulmány megállapította, hogy a tevékenységeket felfedező nemzetközi felügyelők „elkerülték a jelentéstételt az adományozóknak”.

Gáza (1949-től napjainkig)

Míg az ENSZ Palesztin Menekültek Segélyezési és Munkaközvetítő Hivatala a Közel-Keleten (UNRWA) tagadta a segélyek eltérítését Gázában, Barak-Corren és Boxman megjegyzik, hogy az eltérítésről a WFP és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága is beszámolt. A szerzők szerint az UNRWA-t „egy racionalizált segélyeltérítési műveletnek kell tekinteni, amely egyedülálló szintű nemzetközi mentességet és felelősségre vonhatatlanságot élvez”.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) nem volt hajlandó válaszolni a más konfliktusövezetekben történő eltérítéssel kapcsolatos kérdésekre, illetve arra, hogy a segélyszolgáltatókat ösztönzik-e arra, hogy eltitkolják az eltérítést a donorok elől.

Palesztinok gyűlnek össze, hogy élelmiszert vegyenek át a szervezetektől Deir Al Balahban, Gázában (Fotó: HASSAN JEDI / ANADOLU)
Az UNOCHA szóvivője elmondta, hogy Gázában „nincs bizonyítékunk az ENSZ-től a Hamászhoz történő szisztematikus segélyeltérítésre. Az ENSZ és partnereink szigorú ellenőrzést alkalmaznak, és amikor lehetséges, felügyelik a szállításokat.”

Az ENSZ és a humanitárius szervezetek számos intézkedést hoztak (…) a segélyek eltérítése kockázatának csökkentése és a hatékony felügyelet biztosítása érdekében

– mondta a szóvivő.

Barak-Corren a Fox News Digitalnak elmondta, hogy az UNOCHA „válasza pontosan azt a jelenséget mutatja, amelyre kutatásunkban rámutattunk, vagyis hogy az ENSZ inkább elkerüli és elhallgatja a segélyek eltérítésének kérdését, mint általános problémát, ahelyett, hogy szembenézne vele”.

Az ENSZ saját adatai szerint május 19. és augusztus 12. között a segélyek becslések szerint 88 százaléka nem jutott el a célállomásra. Egy izraeli katonai tisztviselő a Fox News Digitalnak elmondta, hogy a probléma a Hamászban rejlik, amely „ellenőrzi a segélyeket, eladja őket, pénzt szerez belőlük, fizetéseket fizet, és más fiatalokat is toboroz, hogy ellenünk harcoljanak”.

A tisztviselő elmagyarázta, hogy az ENSZ „nem fizet érte. A világ fizet érte, és nem visel elég felelősséget azért, hogy elkerülje a Hamász kezét.” Így, a tisztviselő szerint, „segítenek a Hamásznak és hozzájárulnak a háború elhúzódásához.”

Miközben Izraelnek szembe kell néznie a gázai éhínségért való felelősségével, az ENSZ saját adatai szerint segélyeinek nagy részét ellopják, a segélyautókat kifosztják.

Az UNOPS adatai szerint május 19. óta 2013 teherautóból 1753-at fegyveresek vagy civilek loptak el.

Az ENSZ UNOPS ügynökségének adatai szerint a háború sújtotta Gázai övezetbe érkező segélyszállítmányok nagy részét a palesztin területeken belül kirabolják. Az UNOPS a világszervezet saját humanitárius műveleteinek irányítási szolgáltatásait végzi.

Ennek ellenére egyre erősödik Izrael elítélése a gázai éhínség miatt, ami egyre több nyugati kormányt arra késztet, hogy büntetésként elismerje a palesztin államot, és néhány médiumot arra, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja mind a nemzetközi humanitárius szervezetek, mind a Hamász szerepét ebben a katasztrófában, amelynek 2023. októberi terrortámadása Izraelben közel két éve tartó háborút indított el.

Az izraeli támadások miatt elmenekült palesztinok 2025. augusztus 14-én Rafahban, Gázában egy amerikai segélyosztó központba özönlenek, hogy élelmiszer-segélyt kapjanak (Fotó: ABED RAHIM KHATIB / ANADOLU)
Senki sem képes árnyalatokat látni ebben a konfliktusban, vagy többféle igazságot elfogadni, és ez is az oka annak, hogy mindenki, az újságíróktól az NGO-kon át az ENSZ tisztviselőiig, a palesztinbarát emberek, aktivisták és támogatók, ugyanazokat a beszédpontokat ismételgetik, hogy nincs segélylopás, és hogy minden Izrael hibája

– mondta Ahmed Fouad Alkhatib, az Atlantic Council vezető munkatársa a Fox News Digitalnak.

A Gázában született amerikai Alkhatib szerint míg az ENSZ és más nem kormányzati szervezetek „politikát játszanak” azzal, hogy figyelmen kívül hagyják saját kudarcaikat, hogy ne veszélyeztessék a finanszírozást, és mert rettegnek a Hamásztól, az izraeli vezetők is „túlzóan” állítják, hogy csak a Hamász fosztja ki a segélyeket. A gázai események szoros megfigyelőjeként leírta a civilek és kereskedők által elkövetett lopások és extrém áremelések láncolatát, amelyek mind hozzájárultak a térség nyomorúságához.

Hozzátette, hogy az izraeli kormány néhány miniszterének nyilatkozatai a segélyek leállításáról, hogy kényszerítsék a gázaiakat a terület elhagyására, szintén nem segítettek.

Kijelentéseik olyan történetté váltak, amelyhez semmi más nem fogható, semmilyen bizonyíték, semmilyen magyarázat, semmilyen árnyalat nem fogja megközelíteni azt a figyelmet, amelyet ez kap

– mondta Alkhatib.

Farhan Aziz Haq, António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője megerősítette a Fox News Digitalnak, hogy valóban ellopták a segély egy részét, de szerinte ez azért történt, mert az elmúlt hónapokban olyan kevés segély érkezett Gázába, hogy „az éhezés által sújtott emberek kénytelenek voltak közvetlenül a konvojainkból lepakolni a segélyt” – mondta.

„Megértjük a frusztrációt, de legyünk őszinték: ez nem a mi rendszerünk. Ez történik, amikor a segélyeket hónapokig tartó nélkülözés után túl kevés útvonalon keresztül juttatják el” – állította, hozzátéve, hogy „csak a segélyek és a kereskedelmi ellátmányok folyamatos, megbízható áramlása állíthatja vissza az emberek hitét abban, hogy a segélyek megérkeznek, és lehetővé teszi a biztonságos, rendezett elosztást”.

Az ENSZ Projekt Szolgáltatási Hivatalának (UNOPS) weboldalán közzétett információk szerint a május 19. óta Gázába bejutott 2013 segélyszállító teherautó 87 százaléka, azaz 1753 teherautó nem érte el végső célállomását, és a segélyeket vagy „békésen az éhező emberek, vagy erőszakkal fegyveresek” lopták el, amint azt az izraeli hírügynökség, a TPS-IL először jelentette.

Borítókép: Palesztinok gyűlnek össze, hogy főtt ételt vegyenek át egy élelmiszerosztó központban Gáza városában (AFP)

