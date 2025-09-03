Terroristák zsebében a segélyek, a világ konfliktusai soha nem érhetnek véget

Végül a tanulmány megállapította, hogy a segélyeknek csupán a 12,5–17,5 százaléka jutott el a rászoruló szomáliaiakhoz.

Az ENSZ főtitkára, António Guterres által megrendelt, „szigorúan bizalmas” minősítésű 2023. júliusi belső jelentés tartalmazott olyan szomáliai belső menekültek (IDP) állításait, akik szerint „kényszerítették őket, hogy a kapott pénzügyi segély felét fizessék ki hatalmon lévő személyeknek, különben kilakoltatással, letartóztatással vagy a kedvezményezettek listájáról való törléssel fenyegették őket” – számolt be a Reuters.

Etiópiában megállapítást nyert, hogy a WFP, az ENSZ élelmezési programja, „elnézte” a segélyek eltérítését, különösen akkor, amikor az etióp katonaság kényszerítette a helyi malmokat, hogy 30 tonna zsákmányolt gabonát őröljenek lisztté katonáik számára.

Az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) felfedezte az eltérést, és végül felfüggesztette az Etiópiának nyújtott segélyt.

A Reuters azt is megállapította, hogy a WFP „több éve” tudott a segélyek eltérítéséről Etiópiában. A 2024-ben hangoztatott aggályokra reagálva Cindy McCain, a WFP igazgatója nyilvánosan kijelentette, hogy a WFP „zéró toleranciát alkalmaz a lopás vagy az eltérítés tekintetében”.

Szíriai polgárháború (2011–2024)

A jelentés szerint a szíriai polgárháború alatt Bassár el-Aszad diktálta a humanitárius segítségnyújtás feltételeit.

Ez magában foglalta a segélyek mintegy felének devizaváltáson keresztüli elsikkasztását, valamint annak megállapítását, hogy a lázadók által ellenőrzött területek túl veszélyesek a segélyek elosztásához.

David Adesnik, a Demokráciák Védelméért Alapítvány kutatási alelnöke a Fox News Digitalnak elmondta, hogy Aszad finanszírozása „megsemmisítő háborút” eredményezett.

Nem csak arról van szó, hogy elveszítjük vagy elpazaroljuk a segélyek egy részét, hanem arról, hogy aktívan súlyosbítjuk a konfliktust és több erőszakot okozunk

– mondta.