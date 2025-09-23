Zelenszkij elmondása szerint a megbeszélés középpontjában Ukrajna Dobropillya és Pokrovszk térségében indított ellentámadási műveletei álltak, ahol az ukrán erők a közelmúltban előrelépésről számoltak be.
Zelenszkij rejtélyes tárgyaláson van túl Trump emberével
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 22-én találkozott Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával, Keith Kellogg-gal, hogy megvitassák a fronton kialakult helyzetet, valamint az Ukrajna és az Egyesült Államok közötti katonai együttműködés elmélyítésének lehetőségeit.
A tárgyalások során egyeztettek a jövőbeni védelmi együttműködésről is, beleértve a drónok és az amerikai fegyverek beszerzéséről szóló, kölcsönösen előnyös megállapodásokról.
Szó esett Ukrajna és az Egyesült Államok közötti együttműködés fejlesztéséről is, különösen a drónokról és az amerikai fegyverek beszerzéséről szóló megállapodásokról
– tette hozzá Zelenszkij.
Zelenszkij New Yorkba érkezésekor találkozott Kellogg-gal, tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel, és részt vesz az ENSZ 80. közgyűlésén, amelyen csaknem 150 ország vezetője lesz jelen.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Donald Trump várhatóan beszédet mond az ENSZ Közgyűlésének megnyitóján.
Látogatása során Volodimir Zelenszkij részt vesz a Gyermekek Visszatéréséért Koalíció és a Krími Platform csúcstalálkozóján, továbbá közel két tucat kétoldalú megbeszélést tart – írja a The Kyiv Independent.
E találkozók egyike a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatójával zajlott, ahol a felek megvitatták Ukrajna további gazdasági támogatását, a befagyasztott orosz eszközök felhasználásának lehetőségét, valamint egy új IMF-program elindítását, amely Ukrajna háborús gazdaságának ellenálló képességét erősítené.
Zelenszkij elmondta, hogy a tárgyaláson szóba kerültek Oroszország NATO-légtérsértései is.
Az ukrán elnök emellett találkozott Kaszim-Zsomart Tokajev kazah államfővel, akivel a békéről és a háború utáni újjáépítésről egyeztetett, valamint Bartholomaiosz ökumenikus pátriárkával, akivel a vallásszabadság és az ukrán egyház jövője került napirendre.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látható, amint Keith Kellogg amerikai különmegbízottal találkozik Washingtonban (Fotó: AFP)
