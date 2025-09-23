Zelenszkij rejtélyes tárgyaláson van túl Trump emberével

A tárgyalások során egyeztettek a jövőbeni védelmi együttműködésről is, beleértve a drónok és az amerikai fegyverek beszerzéséről szóló, kölcsönösen előnyös megállapodásokról.

Szó esett Ukrajna és az Egyesült Államok közötti együttműködés fejlesztéséről is, különösen a drónokról és az amerikai fegyverek beszerzéséről szóló megállapodásokról

– tette hozzá Zelenszkij.

Zelenszkij New Yorkba érkezésekor találkozott Kellogg-gal, tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel, és részt vesz az ENSZ 80. közgyűlésén, amelyen csaknem 150 ország vezetője lesz jelen.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Donald Trump várhatóan beszédet mond az ENSZ Közgyűlésének megnyitóján.