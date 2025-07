Donald Trump mai bejelentésére vár Kijev és Moszkva

Donald Trump amerikai elnök július 14-én, hétfőn új, agresszív fegyverszállítási tervet jelent be Ukrajna számára, tudta meg az Axios két, az ügyet ismerő forrásból. A program lényege, hogy az Egyesült Államok támadó fegyvereket küld Ukrajnába, miközben az eszközöket európai országok vásárolják meg és fizetik ki. A fegyvercsomag minden eddiginél távolabbra eljutó eszközöket is tartalmazhat. A tervek szerint nagy hatótávolságú rakéták is szerepelnek benne, amelyek képesek lennének oroszországi célpontokat – akár Moszkvát is – elérni. Bár a források nem ismerik a végleges döntést, a váltás így is jelentős.

Trump eddig szigorúan csak védelmi fegyvereket ígért, hogy elkerülje az eszkalációt.

A fordulat hátterében az elnök egyre növekvő frusztrációja áll. Az Axios értesülése szerint Trump az elmúlt hetekben nagyon dühös lett Vlagyimir Putyinra, amiért az orosz elnök – ígéretei ellenére – nem hajlandó tűzszünetet kötni, és fokozza a támadásokat Kijev és más városok ellen. Az utolsó csepp a pohárban a július 3-i telefonbeszélgetés volt, amely során Putyin jelezte, hogy a következő két hónapban megpróbálja elfoglalni azokat az ukrán régiókat, ahol már most is jelentős orosz jelenlét van.

Mindet el akarja venni

– mondta Trump Emmanuel Macron francia elnöknek a hívás után.