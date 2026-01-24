Orbán ViktorUkrajnaBéketanácsZelenszkijbill clinton

Orbán Viktor a Béketanács alapítótagja lett, Zelenszkij ultimátumot kapott, Ukrajnában egyre drámaibb a helyzet

Donald Trump amerikai elnök felkérte Orbán Viktort, hogy alapító tagként csatlakozzon az általa kezdeményezett Béketanácshoz, amely az átalakuló világrend egyik új intézményeként jelenik meg. Az ukrajnai rendezés fontos feltétele, hogy az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk a Donyec-medence területét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 0:13
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a davosi Béketanács alakuló ülésén, 2026. január 22-én Forrás: AFP
Orbán Viktor alapító tag lett Trump Béketanácsában – Magyarország helye az új világrendben

Donald Trump amerikai elnök felkérte Orbán Viktort, hogy alapító tagként csatlakozzon az általa kezdeményezett Béketanácshoz, amely az átalakuló világrend egyik új intézményeként jelenik meg. A Mindig Péntek podcast adásában Halkó Petra és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzői arról beszéltek, mit jelent ez Magyarország számára, hogyan igazolja vissza Orbán Viktor korábbi világrendi előrejelzéseit, és mi a tétje a következő választásoknak ebben a történelmi időszakban.

Orbán Viktor a Béketanács megalapításán
Orbán Viktor a Béketanács megalapításán Fotó: AFP

Donald Trump felkérte Orbán Viktort, hogy legyen alapító tagja az általa kezdeményezett Béketanácsnak. Ez annak az átalakuló világrendnek az egyik fontos új intézménye lett, amit Orbán Viktor már a 2014-es tusnádfürdői beszédében is részletezett: vége a liberális világrendnek, egy átmeneti időszakban vagyunk, elkezdtek kialakulni az új világrend keretei. 

Megkapta az ultimátumot Zelenszkij: Ukrajnának ki kell vonulnia

Az ukrajnai rendezés fontos feltétele, hogy az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk a Donyec-medence területét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje Fotó: AFP

Közölte, hogy a Kreml nem tartja célszerűnek az általa a területi rendezés alapjának tekintett „anchorage-i formula” tartalmának nyilvánosságra hozatalát.

Természetesen nem akarunk nyilvánosan belemenni a tárgyalt rendelkezések részleteibe. Ezért nem mondhatom el és nem is fogom elmondani, hogy pontosan milyen formula értendő az anchorage-i alatt. Ezt nem tartjuk célszerűnek

– mondta.

Közölte, hogy Oroszországot az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú biztonsági csoport első, pénteken Abu-Dzabiban tartandó tárgyalásán kizárólag katonák képviselik majd. Egyelőre nem kívánta megnevezni az orosz küldöttség tagjait.

Ismét a migránsok győztek Nagy-Britanniában

Nagy-Britannia baloldali kormánya ismét figyelmen kívül hagyta a saját polgárai érdekeit az illegális migránsok kedvéért. Az ország dél-keleti részén található Crowborough katonai kiképzőközpontjában a helyiek tiltakozása ellenére migránsokat szállásoltak el.

Illusztráció
Illusztráció Fotó: AFP

Hiába a helyiek kitartó tiltakozása, a munkáspárti brit kormány megkezdte a migránsok beköltöztetését a Nagy-Britannia délkeleti részén található Crowborough korábbi katonai kiképzőközpontjába. Az első busz, rajta huszonhét migránssal, csütörtök hajnalban gördült be a létesítmény kapuján. 

A tervek szerint a crowborough-i központ összesen 540 egyedülálló férfi menedékkérőnek ad majd otthont, míg egy másik, Invernessben található helyszínnel együtt a kormányzat kilencszáz férőhelyet szabadít fel.

 A hivatalos narratíva szerint az itt elhelyezett személyek legfeljebb három hónapig maradnak, amíg menedékkérelmüket elbírálják, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiutasítások végrehajtása a szigetországban is komoly nehézségekbe ütközik.

Dráma Ukrajnában: Klicsko ismét arra kéri a kijevieket, hogy aki tudja, hagyja el az ukrán fővárost

Tovább romlik a helyzet Kijevben az ukrán energetikai infrastruktúra állapota miatt. Vitalij Klicsko főpolgármester immár másodszor szólította fel a lakosságot arra, hogy aki teheti, hagyja el a fővárost, mivel a körülmények továbbra is rendkívül bizonytalanok.

Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester
Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester Fotó: AFP

Klicsko a Telegram-csatornáján közzétett üzenetében hangsúlyozta: a helyzet „rendkívül súlyos”, és elképzelhető, hogy a legnehezebb időszak még csak most következik. Mint fogalmazott, a városvezetés minden lehetséges forgatókönyvre készül, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy Oroszország folytatja a kritikus infrastruktúra elleni támadásokat.

A főpolgármester felszólította a lakosságot, hogy időben készüljön fel az esetleges további nehézségekre. Arra kérte a kijevieket, halmozzanak fel tartós élelmiszert, ivóvizet és a szükséges gyógyszereket, illetve aki rendelkezik olyan lehetőséggel, hogy vidékre költözzön, ahol alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre, fontolja meg annak igénybevételét.

Meglepő fordulat: beidézték a Clinton házaspárt

Az amerikai képviselőház felügyeleti bizottsága megszavazta, hogy a kongresszus megsértésével vádolja meg Bill és Hillary Clintont. A döntés oka, hogy a volt elnök és a volt külügyminiszter beidézésük ellenére nem jelent meg tanúvallomásra egy Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó ügyben. A Clinton házaspár ügyvédei, James Comer, a képviselőház felügyeleti bizottságának elnöke szerint nevetséges ajánlattal álltak elő.

Bill és Hillary Clinton
Bill és Hillary Clinton Fotó: AFP

Az amerikai képviselőház felügyeleti bizottsága megszavazta, hogy a kongresszus megsértése miatt felelősségre vonja Bill Clinton volt elnököt és Hillary Clinton volt külügyminisztert, miután figyelmen kívül hagyták az idézéseket, amelyek tanúvallomásra szólították volna fel őket az elhunyt, elítélt szexuális bűnelkövető, Jeffrey Epstein ügyében.

Az X-en közzétett bejegyzésében a bizottság közölte, hogy a Clintonokat a kongresszusi idézések kijátszása miatt a kongresszus megsértésével vádoló „kétpárti határozatok” elfogadásra kerültek, és azokat „a képviselőház elé terjesztik”.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a davosi Béketanács alakuló ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

