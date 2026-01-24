Orbán Viktor a Béketanács alapítótagja lett, Zelenszkij ultimátumot kapott, Ukrajnában egyre drámaibb a helyzet

Orbán Viktor alapító tag lett Trump Béketanácsában – Magyarország helye az új világrendben

Donald Trump amerikai elnök felkérte Orbán Viktort, hogy alapító tagként csatlakozzon az általa kezdeményezett Béketanácshoz, amely az átalakuló világrend egyik új intézményeként jelenik meg. A Mindig Péntek podcast adásában Halkó Petra és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzői arról beszéltek, mit jelent ez Magyarország számára, hogyan igazolja vissza Orbán Viktor korábbi világrendi előrejelzéseit, és mi a tétje a következő választásoknak ebben a történelmi időszakban.

Orbán Viktor a Béketanács megalapításán Fotó: AFP

Donald Trump felkérte Orbán Viktort, hogy legyen alapító tagja az általa kezdeményezett Béketanácsnak. Ez annak az átalakuló világrendnek az egyik fontos új intézménye lett, amit Orbán Viktor már a 2014-es tusnádfürdői beszédében is részletezett: vége a liberális világrendnek, egy átmeneti időszakban vagyunk, elkezdtek kialakulni az új világrend keretei.