Dráma Ukrajnában: Klicsko ismét arra kéri a kijevieket, hogy aki tudja, hagyja el az ukrán fővárost

Klicsko: Fűtött menedékpontok, felkészülünk a legrosszabbra

Klicsko elmondta, hogy Kijev minden kerületében úgynevezett fűtési és menedékpontokat jelöltek ki, ahol szükség esetén nagyszámú ember töltheti az éjszakát. Ezeken a helyeken alvóhelyeket alakítanak ki, mobil kazánokkal biztosítják a fűtést, valamint élelmiszert és higiéniai eszközöket is biztosítanak.

A főpolgármester felszólította a lakosságot, hogy időben készüljön fel az esetleges további nehézségekre. Arra kérte a kijevieket, halmozzanak fel tartós élelmiszert, ivóvizet és a szükséges gyógyszereket, illetve aki rendelkezik olyan lehetőséggel, hogy vidékre költözzön, ahol alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre, fontolja meg annak igénybevételét.

Klicsko külön a munkáltatókhoz is szólt, arra kérve őket, hogy lehetőség szerint vezessenek be rugalmas munkarendet, illetve álljanak át távmunkára.

Energiaválság és korlátozások

A főpolgármester kiemelte: a városrészekben működő állami adminisztrációk jelentik az első reagálási szintet, amelyek folyamatosan gyűjtik az információkat, és a városi válságstábbal összehangolva szervezik a helyi intézkedéseket. A város valamennyi szolgálata és hivatala éjjel-nappal dolgozik annak érdekében, hogy biztosítsák Kijev működőképességét a rendkívüli helyzetben.