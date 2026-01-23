KlicskóKijevlakosságáramszünetinfrastruktúra

Dráma Ukrajnában: Klicsko ismét arra kéri a kijevieket, hogy aki tudja, hagyja el az ukrán fővárost

Tovább romlik a helyzet Kijevben az ukrán energetikai infrastruktúra állapota miatt. Vitalij Klicsko főpolgármester immár másodszor szólította fel a lakosságot arra, hogy aki teheti, hagyja el a fővárost, mivel a körülmények továbbra is rendkívül bizonytalanok.

Magyar Nemzet
Forrás: RBC Ukraine2026. 01. 23. 13:12
Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester Forrás: Facebook
Klicsko a Telegram-csatornáján közzétett üzenetében hangsúlyozta: a helyzet „rendkívül súlyos”, és elképzelhető, hogy a legnehezebb időszak még csak most következik. Mint fogalmazott, a városvezetés minden lehetséges forgatókönyvre készül, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy Oroszország folytatja a kritikus infrastruktúra elleni támadásokat, írta az RBC Ukraine.

Klicsko
Sürgősségi szolgálati sátor, amelyet azok számára állítottak fel, akiknek otthona áram vagy fűtés nélkül maradt Kijevben (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Klicsko: Fűtött menedékpontok, felkészülünk a legrosszabbra

Klicsko elmondta, hogy Kijev minden kerületében úgynevezett fűtési és menedékpontokat jelöltek ki, ahol szükség esetén nagyszámú ember töltheti az éjszakát. Ezeken a helyeken alvóhelyeket alakítanak ki, mobil kazánokkal biztosítják a fűtést, valamint élelmiszert és higiéniai eszközöket is biztosítanak.

A főpolgármester felszólította a lakosságot, hogy időben készüljön fel az esetleges további nehézségekre. Arra kérte a kijevieket, halmozzanak fel tartós élelmiszert, ivóvizet és a szükséges gyógyszereket, illetve aki rendelkezik olyan lehetőséggel, hogy vidékre költözzön, ahol alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre, fontolja meg annak igénybevételét.

Klicsko külön a munkáltatókhoz is szólt, arra kérve őket, hogy lehetőség szerint vezessenek be rugalmas munkarendet, illetve álljanak át távmunkára.

Energiaválság és korlátozások

A főpolgármester kiemelte: a városrészekben működő állami adminisztrációk jelentik az első reagálási szintet, amelyek folyamatosan gyűjtik az információkat, és a városi válságstábbal összehangolva szervezik a helyi intézkedéseket. A város valamennyi szolgálata és hivatala éjjel-nappal dolgozik annak érdekében, hogy biztosítsák Kijev működőképességét a rendkívüli helyzetben.

People warm themselves in an emergency service tent set up for those whose homes are without electricity or heating following Russian missile and drone attacks on Ukrainian energy infrastructure, in a residential neighborhood of Kyiv on January 22, 2026 amid the Russian invasion in Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Fáradt és fázó emberek melegednek egy sürgősségi sátorban Kijevben (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Az ukrán hatóságok szerint január 22-én megkezdődött a fűtés fokozatos visszaállítása több mint háromezer lakóépületben, ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a rendszer teljes stabilizálása akár két napot is igénybe vehet.

Kijev hamarosan áttér a rendkívüli áramszünetekről egy szigorúbb, ugyanakkor előre tervezhető lekapcsolási rendszerre. Bár január 21-ére sikerült visszakapcsolni a korábbi támadások során megsérült kritikus létesítményeket, az áramellátás helyzete továbbra is törékeny.

Január 22-e volt az ukrán energetikai rendszer legnehezebb napja a 2022. novemberi országos áramszünet óta. A helyreállításba nemzetközi partnerek is bekapcsolódnak: Lengyelország például négyszáz különböző típusú generátort küld Kijevnek és a környező településeknek.

Borítókép: Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester (Forrás: Facebook) 

