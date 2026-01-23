Klicsko a Telegram-csatornáján közzétett üzenetében hangsúlyozta: a helyzet „rendkívül súlyos”, és elképzelhető, hogy a legnehezebb időszak még csak most következik. Mint fogalmazott, a városvezetés minden lehetséges forgatókönyvre készül, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy Oroszország folytatja a kritikus infrastruktúra elleni támadásokat, írta az RBC Ukraine.
Dráma Ukrajnában: Klicsko ismét arra kéri a kijevieket, hogy aki tudja, hagyja el az ukrán fővárost
Tovább romlik a helyzet Kijevben az ukrán energetikai infrastruktúra állapota miatt. Vitalij Klicsko főpolgármester immár másodszor szólította fel a lakosságot arra, hogy aki teheti, hagyja el a fővárost, mivel a körülmények továbbra is rendkívül bizonytalanok.
Klicsko: Fűtött menedékpontok, felkészülünk a legrosszabbra
Klicsko elmondta, hogy Kijev minden kerületében úgynevezett fűtési és menedékpontokat jelöltek ki, ahol szükség esetén nagyszámú ember töltheti az éjszakát. Ezeken a helyeken alvóhelyeket alakítanak ki, mobil kazánokkal biztosítják a fűtést, valamint élelmiszert és higiéniai eszközöket is biztosítanak.
A főpolgármester felszólította a lakosságot, hogy időben készüljön fel az esetleges további nehézségekre. Arra kérte a kijevieket, halmozzanak fel tartós élelmiszert, ivóvizet és a szükséges gyógyszereket, illetve aki rendelkezik olyan lehetőséggel, hogy vidékre költözzön, ahol alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre, fontolja meg annak igénybevételét.
Klicsko külön a munkáltatókhoz is szólt, arra kérve őket, hogy lehetőség szerint vezessenek be rugalmas munkarendet, illetve álljanak át távmunkára.
Energiaválság és korlátozások
A főpolgármester kiemelte: a városrészekben működő állami adminisztrációk jelentik az első reagálási szintet, amelyek folyamatosan gyűjtik az információkat, és a városi válságstábbal összehangolva szervezik a helyi intézkedéseket. A város valamennyi szolgálata és hivatala éjjel-nappal dolgozik annak érdekében, hogy biztosítsák Kijev működőképességét a rendkívüli helyzetben.
További Külföld híreink
Az ukrán hatóságok szerint január 22-én megkezdődött a fűtés fokozatos visszaállítása több mint háromezer lakóépületben, ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a rendszer teljes stabilizálása akár két napot is igénybe vehet.
Kijev hamarosan áttér a rendkívüli áramszünetekről egy szigorúbb, ugyanakkor előre tervezhető lekapcsolási rendszerre. Bár január 21-ére sikerült visszakapcsolni a korábbi támadások során megsérült kritikus létesítményeket, az áramellátás helyzete továbbra is törékeny.
Január 22-e volt az ukrán energetikai rendszer legnehezebb napja a 2022. novemberi országos áramszünet óta. A helyreállításba nemzetközi partnerek is bekapcsolódnak: Lengyelország például négyszáz különböző típusú generátort küld Kijevnek és a környező településeknek.
További Külföld híreink
Borítókép: Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester (Forrás: Facebook)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A NATO megerősítené az Északi-sarkvidéket
Erre készülnek!
Elit klub a Béketanács: Magyarország csak nyerhetett a csatlakozással
A Béketanács nem az ENSZ helyett született.
Halott csecsemőt találtak az osztrák–magyar határon, a szemetes mellett
Egy fekete sporttáskában.
Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között
Míg Magyarország a békét építi, Brüsszel rombolná azt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A NATO megerősítené az Északi-sarkvidéket
Erre készülnek!
Elit klub a Béketanács: Magyarország csak nyerhetett a csatlakozással
A Béketanács nem az ENSZ helyett született.
Halott csecsemőt találtak az osztrák–magyar határon, a szemetes mellett
Egy fekete sporttáskában.
Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között
Míg Magyarország a békét építi, Brüsszel rombolná azt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!