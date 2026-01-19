Klicsko nekiment Zelenszkijnek

Kijev polgármestere szerint az ukrán fővárosban tarthatatlan a helyzet. Vitalij Klicsko nyilvánosan ment neki az ukrán elnöknek, aki szerinte kevésbé foglalkozik a fővárossal mint a többi régióval – írja a Life.
Kijevben is megérkezett a téli időjárás, azonban ez nem várt konfliktust okozott Volodimir Zelenszkij és Kijev polgármestere között. Kilcsko szerint tarthatatlan a hóhelyzet a városban, a járási vezetőket pedig a törvények értelmében nem tudja felelősségre vonni. Klicsko szerint így nem marad más hátra, mint ahhoz fordulni, aki kinevezte őket.
A polgármester szerint Volodimir Zelenszkij több figyelmet fordít más régiókra, mint az ország fővárosára.
