Vitalij KlicskoKijevZelenszkij

Klicsko nekiment Zelenszkijnek

A kijevi polgármester nyilvános konfliktusba került a központi kormánnyal a hóeltakarítás miatt. Vitalij Klicsko szerint tarthatatlan a helyzet, ennek pedig részben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az oka.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 15:02
Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kijev polgármestere szerint az ukrán fővárosban tarthatatlan a helyzet. Vitalij Klicsko nyilvánosan ment neki az ukrán elnöknek, aki szerinte kevésbé foglalkozik a fővárossal mint a többi régióval – írja a Life.

Klicsko Zeleszkijt hibáztatja
Klicsko Zeleszkijt hibáztatja. Fotó: Anadolu/Danylo Antoniuk

Kijevben is megérkezett a téli időjárás, azonban ez nem várt konfliktust okozott Volodimir Zelenszkij és Kijev polgármestere között. Kilcsko szerint tarthatatlan a hóhelyzet a városban, a járási vezetőket pedig a törvények értelmében nem tudja felelősségre vonni. Klicsko szerint így nem marad más hátra, mint ahhoz fordulni, aki kinevezte őket. 

A polgármester szerint Volodimir Zelenszkij több figyelmet fordít más régiókra, mint az ország fővárosára. 

Klicsko és Zelenszkij nem először konfrontálódik, miután az elmúlt időszakban fokozódtak az orosz csapások, ezek pedig a fővárost is érintették. Ennek kapcsán a politikus sérelmezte, hogy Kijev sokszor az utolsó a helyreállítások során, az egyik csapás után pedig napokig nem volt áram a főváros egyes részein.  

Klicsko egy ponton odáig ment, hogy jelezte, véleménye szerint az embereknek el kéne hagyniuk a fővárost, hiszen a téli mínuszok közepette nem várható el, hogy sokszor akár 12–14 órán keresztül sincs áram. 

Borítókép: Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekusa

A tisztánlátás végett!

Bayer Zsolt avatarja

Ezt is érdemes elolvasni!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu