Klicsko nekiment Zelenszkijnek

Kijev polgármestere szerint az ukrán fővárosban tarthatatlan a helyzet. Vitalij Klicsko nyilvánosan ment neki az ukrán elnöknek, aki szerinte kevésbé foglalkozik a fővárossal mint a többi régióval – írja a Life.

Klicsko Zeleszkijt hibáztatja. Fotó: Anadolu/Danylo Antoniuk

Kijevben is megérkezett a téli időjárás, azonban ez nem várt konfliktust okozott Volodimir Zelenszkij és Kijev polgármestere között. Kilcsko szerint tarthatatlan a hóhelyzet a városban, a járási vezetőket pedig a törvények értelmében nem tudja felelősségre vonni. Klicsko szerint így nem marad más hátra, mint ahhoz fordulni, aki kinevezte őket.