Január 23-ára virradóra az orosz erők 101 támadó, pilóta nélküli repülőgéppel – köztük Shahed, Gerbera és más típusú drónokkal – indítottak támadást Ukrajna ellen – közölte az ukrán fegyveres erők légiereje a Telegram-csatornáján.
Drónpoklot zúdítottak Ukrajnára + videó
Újabb kiterjedt dróntámadást hajtott végre Oroszország Ukrajna ellen: január 23-ára virradóra több mint száz pilóta nélküli repülőgéppel támadták az ország több térségét.
A drónokat Oroszországró, valamint Donyeckből, az ideiglenesen megszállt ukrán területekről indították – írja az Origo.
Mintegy 60 Shahed típusú eszközt vetettek be, köztük sugárhajtású változatokat is.
A légi támadást az ukrán védelmi erők légiereje, légvédelme, elektronikus hadviselési és pilóta nélküli rendszeregységei, valamint mobil tűzcsoportjai hárították el – számolt be a Zn.ua.
Krivij Rih ellen is nagyszabású támadást indítottak: a várost folyamatosan kamikaze drónok – mintegy hetven eszköz – támadták és ballisztikus csapások érték.
Helyi idő szerint reggel kilenc óráig a légvédelem 76 ellenséges, pilóta nélküli repülőgépet hatástalanított. Összesen 19 dróntámadást regisztráltak 12 helyszínen, valamint négy helyszínen lezuhant drónok vagy azok törmelékei okoztak károkat.
A támadás továbbra is tart, több ellenséges drón tartózkodik az ukrán légtérben. A légierő a lakosságot a biztonsági előírások szigorú betartására szólította fel.
Korábban arról is beszámoltak, hogy január 22-én az orosz erők négy irányított légibombával (KAB) mértek csapást a Zaporizzsja régióra. A támadás következtében egy ember életét vesztette, tízen pedig megsebesültek.
Borítókép: Kijev 2026. január 9-én (Fotó: AFP)
A terror sötét árnyéka borulhat Európára
Dzsihadisták ezrei szabadulhatnak rá a kontinensre.
Ismét a migránsok győztek Nagy-Britanniában
A helyiek tiltakozása ellenére migránsokat költöztetnek egy korábbi kiképzőközpontba.
Donald Trumpnak elege lett, visszavonta Kanada meghívását a Béketanácsba
Az amerikai elnök ezt már nem tűrhette tovább.
Orbán Viktor: A háború folytatása a legrosszabb stratégia
A miniszterelnök hangsúlyozta: amit Brüsszel tesz, az, hogy támogatja Ukrajnát a háború folytatásában, és nem Trump béketörekvéseit támogatja, hiba.
