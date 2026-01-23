Ukrajnaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Drónpoklot zúdítottak Ukrajnára + videó

Újabb kiterjedt dróntámadást hajtott végre Oroszország Ukrajna ellen: január 23-ára virradóra több mint száz pilóta nélküli repülőgéppel támadták az ország több térségét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 9:11
2026. január 9-én Fotó: YULIIA OVSIANNIKOVA Forrás: NurPhoto
Január 23-ára virradóra az orosz erők 101 támadó, pilóta nélküli repülőgéppel – köztük Shahed, Gerbera és más típusú drónokkal – indítottak támadást Ukrajna ellen – közölte az ukrán fegyveres erők légiereje a Telegram-csatornáján.

Dróntámadás zúdult Ukrajnára (Fotó: AFP)
Dróntámadás zúdult Ukrajnára (Fotó: AFP)

A drónokat Oroszországró, valamint Donyeckből, az ideiglenesen megszállt ukrán területekről indították – írja az Origo.

Mintegy 60 Shahed típusú eszközt vetettek be, köztük sugárhajtású változatokat is. 

A légi támadást az ukrán védelmi erők légiereje, légvédelme, elektronikus hadviselési és pilóta nélküli rendszeregységei, valamint mobil tűzcsoportjai hárították el – számolt be a Zn.ua.

Krivij Rih ellen is nagyszabású támadást indítottak: a várost folyamatosan kamikaze drónok – mintegy hetven eszköz – támadták és ballisztikus csapások érték.

Helyi idő szerint reggel kilenc óráig a légvédelem 76 ellenséges, pilóta nélküli repülőgépet hatástalanított. Összesen 19 dróntámadást regisztráltak 12 helyszínen, valamint négy helyszínen lezuhant drónok vagy azok törmelékei okoztak károkat.

A támadás továbbra is tart, több ellenséges drón tartózkodik az ukrán légtérben. A légierő a lakosságot a biztonsági előírások szigorú betartására szólította fel.

Korábban arról is beszámoltak, hogy január 22-én az orosz erők négy irányított légibombával (KAB) mértek csapást a Zaporizzsja régióra. A támadás következtében egy ember életét vesztette, tízen pedig megsebesültek.

Borítókép: Kijev 2026. január 9-én (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

