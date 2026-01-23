Drónpoklot zúdítottak Ukrajnára + videó

A drónokat Oroszországró, valamint Donyeckből, az ideiglenesen megszállt ukrán területekről indították – írja az Origo.

Mintegy 60 Shahed típusú eszközt vetettek be, köztük sugárhajtású változatokat is.

A légi támadást az ukrán védelmi erők légiereje, légvédelme, elektronikus hadviselési és pilóta nélküli rendszeregységei, valamint mobil tűzcsoportjai hárították el – számolt be a Zn.ua.