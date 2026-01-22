Halálos ukrán dróntámadás okoz zűrzavart az oroszoknál

A támadás következtében a terminál területén továbbra is lángok vannak, négy olajtároló is érintett a tűzben.

Az oltási és kárelhárítási munkákba összesen 97 embert és 29 műszaki egységet vontak be, köztük az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának szakembereit is – közölte Kondratyev. Volna a Kercsi-félsziget keleti részén fekszik, hozzávetőleg 325 kilométerre attól a területtől, amely Ukrajna ellenőrzése alatt áll, Nikopol térségében. A kormányzó arra is felhívta a figyelmet, hogy egymást követő második éjszaka éri támadás a krasznodari határterületet.