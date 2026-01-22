Ukrán dróncsapás érte a krasznodari határterületen, Volna település közelében lévő olajterminált, ami tüzet okozott és három ember életét követelte, nyolcan pedig megsérültek – erről január 21-én késő este számolt be Benjamin Kondratyev kormányzó – számolt be az incidensről az Origo.
Halálos ukrán dróntámadás okoz zűrzavart az oroszoknál
A háború folytatódásának árát ismét a civil lakosság fizeti meg. Ukrán drónok csaptak le a krasznodari határterületen Oroszországban. Az akció során több olajfinomító kapott lángra, a jelentések halálos áldozatokról és majdnem tucatnyi sérült helyi lakosról számoltak be.
A támadás következtében a terminál területén továbbra is lángok vannak, négy olajtároló is érintett a tűzben.
Az oltási és kárelhárítási munkákba összesen 97 embert és 29 műszaki egységet vontak be, köztük az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának szakembereit is – közölte Kondratyev. Volna a Kercsi-félsziget keleti részén fekszik, hozzávetőleg 325 kilométerre attól a területtől, amely Ukrajna ellenőrzése alatt áll, Nikopol térségében. A kormányzó arra is felhívta a figyelmet, hogy egymást követő második éjszaka éri támadás a krasznodari határterületet.
További Külföld híreink
Ukrajna katonai célpontként tekint az orosz energialétesítményekre, mivel álláspontja szerint ezek közvetlenül hozzájárulnak Moszkva háborújának finanszírozásához. Kijev rendszeresen hajt végre támadásokat mélyen Oroszország területén.
Borítókép: Tűzoltók a krasznodari olajfinomító oltása közben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump nagy bejelentést tesz Davosban, Orbán Viktor is ott van
Történelmi jelentőségű esemény.
Halálra fagynak az emberek Ukrajnában
Eközben tovább folyik a háború.
Bővül a Béketanács, Magyarország csatlakozik
A magyar miniszterelnök Davosban írja alá a Béketanácshoz való csatlakozást.
Szánthó Miklós: Magyar Péter a jobboldal szlogenjét promózza
A Tisza Párt csomagja magával hozná Magyarország tőkevonzó képességének elvesztését.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump nagy bejelentést tesz Davosban, Orbán Viktor is ott van
Történelmi jelentőségű esemény.
Halálra fagynak az emberek Ukrajnában
Eközben tovább folyik a háború.
Bővül a Béketanács, Magyarország csatlakozik
A magyar miniszterelnök Davosban írja alá a Béketanácshoz való csatlakozást.
Szánthó Miklós: Magyar Péter a jobboldal szlogenjét promózza
A Tisza Párt csomagja magával hozná Magyarország tőkevonzó képességének elvesztését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!