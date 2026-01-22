Rendkívüli

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

UkrajnaOroszországukrán dróntámadás

Halálos ukrán dróntámadás okoz zűrzavart az oroszoknál

A háború folytatódásának árát ismét a civil lakosság fizeti meg. Ukrán drónok csaptak le a krasznodari határterületen Oroszországban. Az akció során több olajfinomító kapott lángra, a jelentések halálos áldozatokról és majdnem tucatnyi sérült helyi lakosról számoltak be.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 9:02
Tűzoltók a Krasznodari olajfinomító oltása közben
Tűzoltók a Krasznodari olajfinomító oltása közben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrán dróncsapás érte a krasznodari határterületen, Volna település közelében lévő olajterminált, ami tüzet okozott és három ember életét követelte, nyolcan pedig megsérültek – erről január 21-én késő este számolt be Benjamin Kondratyev kormányzó – számolt be az incidensről az Origo.

Az ukrán dróntámadás során tűz keletkezett, sok a sérült, halottak is vannak
Az ukrán dróntámadás során tűz keletkezett, sok a sérült, halottak is vannak Fotó: AFP

A támadás következtében a terminál területén továbbra is lángok vannak, négy olajtároló is érintett a tűzben.

Az oltási és kárelhárítási munkákba összesen 97 embert és 29 műszaki egységet vontak be, köztük az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának szakembereit is – közölte Kondratyev. Volna a Kercsi-félsziget keleti részén fekszik, hozzávetőleg 325 kilométerre attól a területtől, amely Ukrajna ellenőrzése alatt áll, Nikopol térségében. A kormányzó arra is felhívta a figyelmet, hogy egymást követő második éjszaka éri támadás a krasznodari határterületet.

Ukrajna katonai célpontként tekint az orosz energialétesítményekre, mivel álláspontja szerint ezek közvetlenül hozzájárulnak Moszkva háborújának finanszírozásához. Kijev rendszeresen hajt végre támadásokat mélyen Oroszország területén.

Borítókép: Tűzoltók a krasznodari olajfinomító oltása közben (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu