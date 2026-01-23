orosz-ukrán háborúPutyinZelenszkij

Ukrajna sorsa ma eldőlhet, jön a nagy találkozó

Oroszország bejelentette, hogy pénteken Abu-Dzabiban háromoldalú biztonsági tárgyalásokat tart az Egyesült Államokkal és Ukrajnával. Ezt egy éjszakai, mintegy négyórás moszkvai találkozó után közölték, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta Donald Trump amerikai elnök három megbízottját.

Kozma Zoltán
2026. 01. 23. 6:58
Vlagyimir Putyin az amerikaiakkal tárgyalt (Fotó: AFP)
A Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov szerint a beszélgetés „tartalmas, konstruktív és nagyon őszinte” volt. Bár előrelépést jelentettek be, nem volt szó áttörésről. A legfontosabb üzenet orosz részről, hogy hosszú távú békemegállapodás nem lehetséges a területi kérdés megoldása nélkül, méghozzá az előző évi Anchorage-i Trump–Putyin-csúcson megállapodott formula szerint. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország „őszintén érdekelt” a diplomáciai megoldásban, de addig is folytatja a „különleges katonai műveletet”, különösen a harctéren, ahol az orosz erők stratégiai kezdeményezést tartanak. Ukrajna egyre nagyobb bajban.

Fordulópont jöhet az ukrajnai háborúban (Fotó: AFP)
Fordulópont jöhet az ukrajnai háborúban (Fotó: AFP)

Ukrajna sorsa hamarosan eldőlhet

A fő vitapont a terület: Oroszország követeli, hogy Ukrajna adja fel a donbászi Donyeck megye még nála lévő részét, továbbá mondjon le a NATO-csatlakozásról, és ne tűrje el NATO-erők jelenlétét ukrán területen egy esetleges béke után. Ukrajna ezt egyelőre elutasítja, hangsúlyozva, hogy hatalmas árat fizetett ezeknek a területeknek a védelméért.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön közölte, hogy az Ukrajnának ígért biztonsági garanciák kérdése már lezárult, de a területi probléma továbbra is megoldatlan.

Az USA részéről Steve Witkoff korábban optimistán nyilatkozott, miszerint hónapok tárgyalása után már egyetlen kérdés maradt (ami valószínűleg a terület). 

Megfagynak az emberek Ukrajnában

Ukrajna most éli át a háború legsúlyosabb telét: orosz rakéta- és dróntámadások sújtják az energiainfrastruktúrát, több százezer ember áram és fűtés nélkül van Kijevben és más városokban. Ukrajna szerint ez bizonyítja, hogy Putyinnak nincs valódi békeszándéka – Moszkva ezt tagadja, és a saját veszteségekre hivatkozik.

