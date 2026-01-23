Ukrajna sorsa ma eldőlhet, jön a nagy találkozó

A Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov szerint a beszélgetés „tartalmas, konstruktív és nagyon őszinte” volt. Bár előrelépést jelentettek be, nem volt szó áttörésről. A legfontosabb üzenet orosz részről, hogy hosszú távú békemegállapodás nem lehetséges a területi kérdés megoldása nélkül, méghozzá az előző évi Anchorage-i Trump–Putyin-csúcson megállapodott formula szerint. Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország „őszintén érdekelt” a diplomáciai megoldásban, de addig is folytatja a „különleges katonai műveletet”, különösen a harctéren, ahol az orosz erők stratégiai kezdeményezést tartanak. Ukrajna egyre nagyobb bajban.

Fordulópont jöhet az ukrajnai háborúban (Fotó: AFP)

Ukrajna sorsa hamarosan eldőlhet

A fő vitapont a terület: Oroszország követeli, hogy Ukrajna adja fel a donbászi Donyeck megye még nála lévő részét, továbbá mondjon le a NATO-csatlakozásról, és ne tűrje el NATO-erők jelenlétét ukrán területen egy esetleges béke után. Ukrajna ezt egyelőre elutasítja, hangsúlyozva, hogy hatalmas árat fizetett ezeknek a területeknek a védelméért.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön közölte, hogy az Ukrajnának ígért biztonsági garanciák kérdése már lezárult, de a területi probléma továbbra is megoldatlan.

Az USA részéről Steve Witkoff korábban optimistán nyilatkozott, miszerint hónapok tárgyalása után már egyetlen kérdés maradt (ami valószínűleg a terület).

Megfagynak az emberek Ukrajnában

Ukrajna most éli át a háború legsúlyosabb telét: orosz rakéta- és dróntámadások sújtják az energiainfrastruktúrát, több százezer ember áram és fűtés nélkül van Kijevben és más városokban. Ukrajna szerint ez bizonyítja, hogy Putyinnak nincs valódi békeszándéka – Moszkva ezt tagadja, és a saját veszteségekre hivatkozik.

Borítókép: Vlagyimir Putyin az amerikaiakkal tárgyalt (Fotó: AFP)