Megkapta az ultimátumot Zelenszkij: Ukrajnának ki kell vonulnia

Természetesen nem akarunk nyilvánosan belemenni a tárgyalt rendelkezések részleteibe. Ezért nem mondhatom el és nem is fogom elmondani, hogy pontosan milyen formula értendő az anchorage-i alatt. Ezt nem tartjuk célszerűnek

– mondta.

Közölte, hogy Oroszországot az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú biztonsági csoport első, pénteken Abu-Dzabiban tartandó tárgyalásán kizárólag katonák képviselik majd. Egyelőre nem kívánta megnevezni az orosz küldöttség tagjait.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója korábban annyit mondott el, hogy a delegáció vezetője Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka, és hogy a küldöttség eligazítást kapott Vlagyimir Putyin elnöktől a péntekre virradó éjjel a Kremlben az amerikai féllel folytatott tárgyalás után. Washingtont a megbeszélésen Steven Witkoff elnöki különmegbízott, Jared Kushner üzletember, Donald Trump elnök veje és Josh Gruenbaum, a Fehér Ház vezető tanácsadója képviselte.