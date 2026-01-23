Közölte, hogy a Kreml nem tartja célszerűnek az általa a területi rendezés alapjának tekintett „anchorage-i formula” tartalmának nyilvánosságra hozatalát.
Megkapta az ultimátumot Zelenszkij: Ukrajnának ki kell vonulnia
Az ukrajnai rendezés fontos feltétele, hogy az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk a Donyec-medence területét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak.
Természetesen nem akarunk nyilvánosan belemenni a tárgyalt rendelkezések részleteibe. Ezért nem mondhatom el és nem is fogom elmondani, hogy pontosan milyen formula értendő az anchorage-i alatt. Ezt nem tartjuk célszerűnek
– mondta.
Közölte, hogy Oroszországot az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú biztonsági csoport első, pénteken Abu-Dzabiban tartandó tárgyalásán kizárólag katonák képviselik majd. Egyelőre nem kívánta megnevezni az orosz küldöttség tagjait.
Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója korábban annyit mondott el, hogy a delegáció vezetője Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka, és hogy a küldöttség eligazítást kapott Vlagyimir Putyin elnöktől a péntekre virradó éjjel a Kremlben az amerikai féllel folytatott tárgyalás után. Washingtont a megbeszélésen Steven Witkoff elnöki különmegbízott, Jared Kushner üzletember, Donald Trump elnök veje és Josh Gruenbaum, a Fehér Ház vezető tanácsadója képviselte.
Peszkov szerint a háromoldalú csoport abu-dzabi találkozójának pontos időpontját a delegációk érkezésének megfelelően határozzák meg.
Közölte, hogy a tárgyalásokat pénteken, és ha szükséges, szombaton fogják megtartani.
A szóvivő azt mondta, hogy Kirill Dmitrijev orosz és Steven Witkoff amerikai elnöki különmegbízott az orosz–amerikai kétoldalú gazdasági munkacsoport társvezetőjének minőségében pénteken vagy szombaton találkozik majd Abu-Dzabiban.
Az Egyesült Államokban az előző kormányzat alatt befagyasztott orosz kintlevőségek összegéről Peszkov annyit árult el, hogy az valamivel kevesebb, mint ötmilliárd dollár. Megismételte Moszkva álláspontját, miszerint ezeket az eszközöket fel lehet használni a harcok során kárt szenvedett területek helyreállítására.
„Ebben az összefüggésben most egy dolgot mondhatok: a Donyec-medencében található területek valóban jelentős károkat szenvedtek a harcok során” – fogalmazott Dmitrij Peszkov.
Borítókép: Dmitrij Peszkov, Jurij Usakov és Jared Kushner (Fotó: AFP)
