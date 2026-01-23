UkrajnaPutyinWitkoffZelenszkijMoszkvabéketárgyalás

„Ukrajnának áldozatokat kell vállalnia”

Az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről tárgyalt csütörtökön Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök és az amerikai elnök különmegbízottja. A tárgyalások hátterében Grönland kérdése és a tovább súlyosbodó ukrán katonai és energetikai válság is áll. Lapunk arról kérdezte Demkó Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetőjét, hogy hozhat-e áttörést Ukrajna ügyében a mostani tárgyalás?

Szabó István
2026. 01. 23. 7:10
Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözli Steve Witkoff amerikai különmegbízottat a 2025. augusztus 6-i moszkvai tárgyalásaik előtt Fotó: Gavriil Grigorov Forrás: AFP
Ukrajna sorsa a tét. Csütörtökön Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozó tétje az ukrajnai háború lezárásának lehetősége volt, miközben a konfliktus mind katonai, mind gazdasági értelemben egyre nagyobb terhet ró Ukrajnára. Witkoff szerint a találkozót az orosz fél kezdeményezte, a béketárgyalások pedig a Világgazdasági Fórum helyszínén, Davosban is folytatódtak.

Ukrajna
Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja sajtótájékoztatót tart Jared Kushner amerikai üzletember társaságában (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A Kreml már a múlt héten jelezte: kész fogadni az amerikai küldöttséget Moszkvában, bár a tárgyalások pontos időpontját akkor még nem hozták nyilvánosságra.

A moszkvai tárgyalásokról szólva Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője úgy fogalmazott, hogy az egyik legfontosabb kérdés változatlanul a területi vita.

A nagy kérdés az az, hogy Oroszország területi kérdésben hajlandó-e visszalépni, én azt gondolom, hogy nem, mert mi oka volna rá

– fogalmazott Demkó Attila.

Hozzátette: Ukrajna egyszerre kerül nehéz helyzetbe a harctéren és az energiaellátás terén is.

Az ukránok nagyon rossz helyzetben vannak a fronton és az energiabiztonság kérdésében is

– hangsúlyozta.

A diplomáciai egyeztetésekkel párhuzamosan Ukrajna belső helyzete is romlik. Az ország a frontvonalakon túl súlyos energiaválsággal és az elmúlt évek egyik legkeményebb telével néz szembe. Kijevben a január 9-i orosz támadást követően százezrek maradtak fűtés, meleg víz és áram nélkül.

Az ukrán energiaválság belpolitikai feszültséget is szült: Volodimir Zelenszkij elnök nyilvánosan bírálta Vitalij Klicsko kijevi főpolgármestert, a főváros felkészületlenségét kifogásolta Harkivot állítva példaként Kijevvel szemben.

Ukrajnának áldozatokat kell vállalni a háború lezárása érdekében

Demkó Attila szerint a Donbász kérdése kulcspont marad a tűzszünet szempontjából.

A Donbász tekintetében valamelyik félnek áldozatot kell hoznia a tűzszünetért az eredeti elképzeléseihez képest. Nyilván ez mindkét félnek nehéz lépés lenne, de Ukrajna van a rosszabb helyzetben

– mutatott rá.

A szakértő szerint a háború lezárása érdekében Kijevnek komoly engedményekkel kell számolnia.

Ukrajnának áldozatokat kell vállalni a háború lezárása érdekében

– hangsúlyozta.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A globális összefüggéseket illetően Demkó Attila kitért arra is, hogy egyes geopolitikai kérdések eltérő súllyal esnek latba.

Grönland kérdésköre kevésbé befolyásolja az orosz–ukrán békefolyamatokat, Venezuela azonban igen. Venezuelában lehetnek majd megállapodások és az egy nyomásgyakorló pont Kínára és Oroszországra is amerikai részről és szempontból

– összegezte Demkó Attila.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözli Steve Witkoff amerikai különmegbízottat a 2025. augusztus 6-i moszkvai tárgyalásaik előtt (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov) 

