Ukrajna sorsa a tét. Csütörtökön Moszkvában tárgyalt az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozó tétje az ukrajnai háború lezárásának lehetősége volt, miközben a konfliktus mind katonai, mind gazdasági értelemben egyre nagyobb terhet ró Ukrajnára. Witkoff szerint a találkozót az orosz fél kezdeményezte, a béketárgyalások pedig a Világgazdasági Fórum helyszínén, Davosban is folytatódtak.
„Ukrajnának áldozatokat kell vállalnia”
Az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről tárgyalt csütörtökön Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnök és az amerikai elnök különmegbízottja. A tárgyalások hátterében Grönland kérdése és a tovább súlyosbodó ukrán katonai és energetikai válság is áll. Lapunk arról kérdezte Demkó Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetőjét, hogy hozhat-e áttörést Ukrajna ügyében a mostani tárgyalás?
A Kreml már a múlt héten jelezte: kész fogadni az amerikai küldöttséget Moszkvában, bár a tárgyalások pontos időpontját akkor még nem hozták nyilvánosságra.
A moszkvai tárgyalásokról szólva Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője úgy fogalmazott, hogy az egyik legfontosabb kérdés változatlanul a területi vita.
A nagy kérdés az az, hogy Oroszország területi kérdésben hajlandó-e visszalépni, én azt gondolom, hogy nem, mert mi oka volna rá
– fogalmazott Demkó Attila.
Hozzátette: Ukrajna egyszerre kerül nehéz helyzetbe a harctéren és az energiaellátás terén is.
Az ukránok nagyon rossz helyzetben vannak a fronton és az energiabiztonság kérdésében is
– hangsúlyozta.
A diplomáciai egyeztetésekkel párhuzamosan Ukrajna belső helyzete is romlik. Az ország a frontvonalakon túl súlyos energiaválsággal és az elmúlt évek egyik legkeményebb telével néz szembe. Kijevben a január 9-i orosz támadást követően százezrek maradtak fűtés, meleg víz és áram nélkül.
Az ukrán energiaválság belpolitikai feszültséget is szült: Volodimir Zelenszkij elnök nyilvánosan bírálta Vitalij Klicsko kijevi főpolgármestert, a főváros felkészületlenségét kifogásolta Harkivot állítva példaként Kijevvel szemben.
Ukrajnának áldozatokat kell vállalni a háború lezárása érdekében
További Külföld híreink
Demkó Attila szerint a Donbász kérdése kulcspont marad a tűzszünet szempontjából.
A Donbász tekintetében valamelyik félnek áldozatot kell hoznia a tűzszünetért az eredeti elképzeléseihez képest. Nyilván ez mindkét félnek nehéz lépés lenne, de Ukrajna van a rosszabb helyzetben
– mutatott rá.
A szakértő szerint a háború lezárása érdekében Kijevnek komoly engedményekkel kell számolnia.
Ukrajnának áldozatokat kell vállalni a háború lezárása érdekében
– hangsúlyozta.
A globális összefüggéseket illetően Demkó Attila kitért arra is, hogy egyes geopolitikai kérdések eltérő súllyal esnek latba.
Grönland kérdésköre kevésbé befolyásolja az orosz–ukrán békefolyamatokat, Venezuela azonban igen. Venezuelában lehetnek majd megállapodások és az egy nyomásgyakorló pont Kínára és Oroszországra is amerikai részről és szempontból
– összegezte Demkó Attila.
További Külföld híreink
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözli Steve Witkoff amerikai különmegbízottat a 2025. augusztus 6-i moszkvai tárgyalásaik előtt (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: A háború folytatása a legrosszabb stratégia
A miniszterelnök hangsúlyozta: amit Brüsszel tesz, az, hogy támogatja Ukrajnát a háború folytatásában, és nem Trump béketörekvéseit támogatja, hiba.
Szijjártó Péter: Zelenszkij elnök is megindul, de jó úton mi vagyunk
Magyarországot nem rángathatják bele a háborúba.
Orbán Viktor: Miközben Zelenszkij fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt
Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk.
„Lopásra való felbujtás” – Megbírságoltak egy bécsi férfit, mert nem zárta be az autóját
Elképesztő bírság borzolja a kedélyeket Ausztriában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: A háború folytatása a legrosszabb stratégia
A miniszterelnök hangsúlyozta: amit Brüsszel tesz, az, hogy támogatja Ukrajnát a háború folytatásában, és nem Trump béketörekvéseit támogatja, hiba.
Szijjártó Péter: Zelenszkij elnök is megindul, de jó úton mi vagyunk
Magyarországot nem rángathatják bele a háborúba.
Orbán Viktor: Miközben Zelenszkij fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt
Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk.
„Lopásra való felbujtás” – Megbírságoltak egy bécsi férfit, mert nem zárta be az autóját
Elképesztő bírság borzolja a kedélyeket Ausztriában.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!