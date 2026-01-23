„Ukrajnának áldozatokat kell vállalnia”

A Kreml már a múlt héten jelezte: kész fogadni az amerikai küldöttséget Moszkvában, bár a tárgyalások pontos időpontját akkor még nem hozták nyilvánosságra.

A moszkvai tárgyalásokról szólva Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője úgy fogalmazott, hogy az egyik legfontosabb kérdés változatlanul a területi vita.

A nagy kérdés az az, hogy Oroszország területi kérdésben hajlandó-e visszalépni, én azt gondolom, hogy nem, mert mi oka volna rá

– fogalmazott Demkó Attila.

Hozzátette: Ukrajna egyszerre kerül nehéz helyzetbe a harctéren és az energiaellátás terén is.

Az ukránok nagyon rossz helyzetben vannak a fronton és az energiabiztonság kérdésében is

– hangsúlyozta.

A diplomáciai egyeztetésekkel párhuzamosan Ukrajna belső helyzete is romlik. Az ország a frontvonalakon túl súlyos energiaválsággal és az elmúlt évek egyik legkeményebb telével néz szembe. Kijevben a január 9-i orosz támadást követően százezrek maradtak fűtés, meleg víz és áram nélkül.

🇷🇺🇺🇦 Kiev's Mayor Vitaliy Klitschko reports a critical situation in the city



"The situation with water and heat supply on the left bank remains complicated"



Adds that "Ukrenergo" implemented emergency disconnection schedules in Kiev pic.twitter.com/4e0o8DVgqA — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 20, 2026

Az ukrán energiaválság belpolitikai feszültséget is szült: Volodimir Zelenszkij elnök nyilvánosan bírálta Vitalij Klicsko kijevi főpolgármestert, a főváros felkészületlenségét kifogásolta Harkivot állítva példaként Kijevvel szemben.

Ukrajnának áldozatokat kell vállalni a háború lezárása érdekében