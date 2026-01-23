Orbán ViktorBéketanácsválasztásbelpolitikaalapítóTrump

Orbán Viktor alapító tag lett Trump Béketanácsában – Magyarország helye az új világrendben

Donald Trump amerikai elnök felkérte Orbán Viktort, hogy alapító tagként csatlakozzon az általa kezdeményezett Béketanácshoz, amely az átalakuló világrend egyik új intézményeként jelenik meg. A Mindig Péntek podcast legfrissebb adásában Halkó Petra és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzői arról beszéltek, mit jelent ez Magyarország számára, hogyan igazolja vissza Orbán Viktor korábbi világrendi előrejelzéseit, és mi a tétje a következő választásoknak ebben a történelmi időszakban.

Magyar Nemzet
Forrás: XXI. Század Intézet2026. 01. 23. 15:50
Forrás: XXI. Század Intézet
Donald Trump felkérte Orbán Viktort, hogy legyen alapító tagja az általa kezdeményezett Béketanácsnak. Ez annak az átalakuló világrendnek az egyik fontos új intézménye lett, amit Orbán Viktort már a 2014-es tusnádfürdői beszédében is részletezett: vége a liberális világrendnek, egy átmeneti időszakban vagyunk, elkezdtek kialakulni az új világrend keretei. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a davosi Béketanács alakuló ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

A Mindig Péntek legújabb adásában Halkó Petra és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzői beszélgettek, ahol egyebek ezekre a kérdésekre adtak választ, illetve arra: mi Magyarország szerepe ebben az átalakuló világrendben, mi a választás tétje ebből a szempontból?

A külpolitikai változások egyértelműen belpolitikai kérdésekké váltak, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy egy ilyen intenzív időszakban ki vezeti az országot: egy tapasztalt, a magyar érdekeket képviselő politikus vagy egy kiszámíthatatlan, a brüsszeli elvárásokat követő politikai influenszer, aki feltűnően nem mondja el a valódi álláspontját ezekről a kérdésekről.

Borítókép: (Forrás: XXI. Század Intézet) 

