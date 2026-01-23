Előre menekül a Tisza Párt: kész van Magyar Péterék vereségnarratívája

Rendkívüli

A baloldalon már a vereség kommunikációjára készülnek. Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint a Tisza Párt holdudvara olyan narratívát épít, amely Magyar Péter politikai túlélését szolgálhatja egy esetleges bukás után is, miközben Brüsszel nyomásgyakorlása fennmaradna. Erre utalnak a közelmúltban lefoglalt, a vereség kommunikációjára készülő domainek is.

2026. 01. 23. 4:50
Fotó: Képernyőfotó
A baloldalon elkezdték előkészíteni a Tisza Párt vereségének megfelelő narratívát. A cél, hogy Magyar Péter politikai túlélése biztosítható legyen a bukás után is, Brüsszel pedig továbbra is fenntarthassa a hazánkra nehezedő nyomást. Erről a távlatos gondolkodásról árulkodnak a minap lefoglalt domainek is – hívta fel a figyelmet Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Tisza Párt, Magyar Péter, vereség Forrás: Mandiner képernyőfotó - domain.hu A mostvagysoha2030.hu vagy a kireszavazzak2030.hu típusú domainek alap
A Tisza Pártban megkezdték a vereség megmagyarázásához szükséges előkészületeket Fotó: Képernyőfotó

Mint ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a Domain.hu nyilvántartása szerint január 15-én, csütörtökön tömeges domainregisztrációk történtek a Tisza Párt nevére.  Több domain olyan üzenetet hordoz, amely inkább egy jövőbeli vereség kommunikációs előkészítésére, semmint egy magabiztos győzelmi narratívára utal. Ilyenek például a mostvagysoha2030.hu vagy a kireszavazzak2030.hu típusú domainek.

Félnek a Tiszában?

Zila János úgy látja, hogy tavaly tavasz vége, nyár eleje óta a Tisza Párt képtelen magához ragadni a közbeszéd irányítását. Megfogalmazása szerint olyan ügyek kerültek előtérbe, amelyekben Magyar Péter és politikai köreinek megítélése kifejezetten kedvezőtlen.

Az elemző példaként említette 

  • az ukrán kémbotrányt, 
  • a kiszivárgó megszorítási terveket,
  •  valamint azokat az elszólásokat, amelyek vallomásértékűek voltak. 

Ilyennek nevezte Tarr Zoltán kijelentését is, miszerint nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor megbuknának.

Zila János szerint ezek az ügyek alapvetően alakították át a politikai napirendet, és érdemben gyengítették a Tisza Párt pozícióit.

Ezzel párhuzamosan, ahogy közeledik a választás, a választók egyre inkább érzékelik a döntés súlyát. 

Egyre többen teszik fel maguknak a kérdést: milyen kockázatot jelentene egy háborús, bizonytalan időszakban, ha olyan politikai erő kerülne hatalomra, amely szoros kapcsolatban áll Brüsszellel és Kijevvel. Az elemző szerint ennek hatására a jobboldali érzelmű választók egyre aktívabban vállalják politikai álláspontjukat, és a stabilitás, valamint a biztonság ígéretében bízva készülnek leadni szavazatukat.

A jobboldal egyre stabilabb előnyre tesz szert, izgulnak a Tisza Pártban

Zila János úgy látja: mindez a pártok versenyére lefordítva azt jelenti, hogy a jobboldal egyre stabilabb előnyre tesz szert. Ezt a helyzetet – hangsúlyozta – a Tisza Párt vezetése, holdudvara és a mögöttük álló erős politikai szereplők is pontosan érzékelik, függetlenül attól, mit kommunikálnak kifelé. Hozzátette:

 az esélyeket a választáson leadott szavazatoknak kell valóra váltaniuk.

Az elemző szerint ezért már most választási csalásról beszélnek, valamint a valósággal köszönőviszonyban sem lévő közvélemény-kutatási adatokat közölnek, hogy később ezekre hivatkozva magyarázhassák a kudarcot. Az elemző szerint mindez azt üzeni: nemcsak akkor nézik bolondnak a választókat, amikor manipulált kutatásokkal próbálják őket befolyásolni, hanem akkor is, amikor szemük előtt készítik elő a várható vereség utólagos magyarázatát.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Képernyőfotó)

 

