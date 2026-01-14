Tisza PártTarr ZoltánMagyar Péter

Ez az igazi önmerénylet: Tarr Zoltán kivégezte saját pártját

Újabb beismerő vallomás, erre már reagált a magyar kormány is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 17:54
Fotó: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tarr Zoltánra szerencsére mindig lehet számítani, ha önleleplezésről van szó: a Tisza simán odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és komoly arccal azt állítja, hogy ez jó üzlet” – hívta fel a figyelmet Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán.

Strasbourg, 2024. december 17. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 17-én. MTI/Bodnár Boglárka
Tarr Zoltán már megint elszólta magát. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A miniszter rámutatott, hogy a Tisza Párt alelnökének reakciója egy beismerő vallomás, hiszen elismeri:

  • Az Európai Unió valóban hatalmas összegekkel támogatta eddig is Ukrajnát.
  • Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának jelentésében hivatkozott adóemeléseket és megszorításokat követelő uniós határozatok és jelentések valóban léteznek, és valóban az a tartalmuk, amit a jelentés állít.
  • A 800 milliárd dolláros újjáépítési igény valóban szerepel az ukrán tervekben.

A minisztérium jelentése világosan bemutatja, hogy Brüsszel milyen adóemeléseket és megszorításokat vár el Ukrajna további finanszírozása érdekében – ismertette Bóka János. Majd kiemelte: 

azt is tudjuk, hogy a Tisza-csomag épp ezeket a megszorításokat tartalmazza, és azt is tudjuk – épp Tarr Zoltántól –, hogy a választásokig ők erről nem akartak beszélni, mert tudják akkor megbuknak.

Tarr Zoltán ráadásul – ahogy a baloldal mindig is szokta –, egy Soros-NGO tanulmányát is előrántotta a fiókból álláspontja igazolására – tette hozzá.

Ahogy a Magyra Nemzet korábban már beszámolt róla, óriási lehetőséget látnak Ukrajnában Magyar Péterék. A Tisza Párt alelnöke erről a háború utáni újjáépítés kapcsán posztolt. Tarr Zoltán ráadásul egy olyan szervezetre hivatkozva fogalmazta meg álláspontját, amely a Soros-világ része, és amely tevékeny szereplője annak a nemzetközi hálózatnak, amely szerte a világban befolyásolni igyekszik a helyi politikai folyamatokat.

A baloldali párt alelnökének szavai csak erősítik azt, ami már eddig is világos volt: 

a Tiszánál előkelő helyen szerepel Ukrajna, a párt pedig lassan ki sem látszik az ukrán ügyekből.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Tarr Zoltán és Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu