Ez az igazi önmerénylet: Tarr Zoltán kivégezte saját pártját

„Tarr Zoltánra szerencsére mindig lehet számítani, ha önleleplezésről van szó: a Tisza simán odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és komoly arccal azt állítja, hogy ez jó üzlet” – hívta fel a figyelmet Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán.
A miniszter rámutatott, hogy a Tisza Párt alelnökének reakciója egy beismerő vallomás, hiszen elismeri:
- Az Európai Unió valóban hatalmas összegekkel támogatta eddig is Ukrajnát.
- Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának jelentésében hivatkozott adóemeléseket és megszorításokat követelő uniós határozatok és jelentések valóban léteznek, és valóban az a tartalmuk, amit a jelentés állít.
- A 800 milliárd dolláros újjáépítési igény valóban szerepel az ukrán tervekben.
A minisztérium jelentése világosan bemutatja, hogy Brüsszel milyen adóemeléseket és megszorításokat vár el Ukrajna további finanszírozása érdekében – ismertette Bóka János. Majd kiemelte:
azt is tudjuk, hogy a Tisza-csomag épp ezeket a megszorításokat tartalmazza, és azt is tudjuk – épp Tarr Zoltántól –, hogy a választásokig ők erről nem akartak beszélni, mert tudják akkor megbuknak.
Tarr Zoltán ráadásul – ahogy a baloldal mindig is szokta –, egy Soros-NGO tanulmányát is előrántotta a fiókból álláspontja igazolására – tette hozzá.
Ahogy a Magyra Nemzet korábban már beszámolt róla, óriási lehetőséget látnak Ukrajnában Magyar Péterék. A Tisza Párt alelnöke erről a háború utáni újjáépítés kapcsán posztolt. Tarr Zoltán ráadásul egy olyan szervezetre hivatkozva fogalmazta meg álláspontját, amely a Soros-világ része, és amely tevékeny szereplője annak a nemzetközi hálózatnak, amely szerte a világban befolyásolni igyekszik a helyi politikai folyamatokat.
A baloldali párt alelnökének szavai csak erősítik azt, ami már eddig is világos volt:
a Tiszánál előkelő helyen szerepel Ukrajna, a párt pedig lassan ki sem látszik az ukrán ügyekből.
