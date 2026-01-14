Kéri LászlóUkrajnaTisza PártMagyar Péter

Kéri László megint leleplezte Magyar Péter titkos terveit

A Tisza Párt szakértője újabb részleteket árult el a baloldali párt terveiről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 15:25
Kéri László Forrás: Facebook
A Tisza szakértője, Kéri László egészen nyíltan és egyértelműen elmondta, hogy a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana – mutatott rá Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán megosztott egy videót, amelyben Magyar Péter szakértője újabb részleteket árul el azzal kapcsolatban, hogy mit tenne a baloldali párt, ha hatalomra kerülnének.

20221214 Budapest Csapó Gábor egykori vízilabdázó temetése a Farkasréti temetőben Fotó: Máté Krisztián (MK) MW Bulvár képen: Schmidt Mária, a múzeum főigazgatója, Petschnig Mária Zita közgazdász férjével, Kéri László politológussal
Fotó: Máté Krisztián

„Teljesen nyilvánvaló, hogy nemcsak az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, hanem számos olyan dologban is nyitva áll a Tisza, hogyha kormányozna akkor megtenné, amit az Orbán-kormány három-négy-öt-hat éve nem hajlandó megtenni” – jelentette ki Kéri László.

Érted? »A Tisza nyitva áll«, »A Tisza megtenné, amit az Orbán-kormány nem hajlandó megtenni«

– emelte ki Magyar Péter szakértőjének szavait a kommunikációs igazgató. Majd rámutatott: a Kéri László egészen nyíltan és egyértelműen elmondta, hogy a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana. Háború, Ukrajna uniós tagsága, bevándorlás, megszorítás, ezt mind támogatná a Tisza, erről beszél Kéri – sorolta.

Elküldenék a magyarok pénzét Ukrajnába, és ez családonként 1,3 millió forintot jelentene, ahogyan a mai hírekben ezt olvashatjuk

– hangsúlyozta Menczer Tamás, aki Magyar Péter egy korábbi megszólalására is emlékeztetett, amely szintén alátámasztja azt, amiről Kéri László beszélt: „valóban egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani”.


Borítókép: Kéri László (Forrás: Facebook)

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

