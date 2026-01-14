Szentkirályi AlexandraBrüsszelháború

Szentkirályi Alexandra: A brüsszeli politika már így is milliókba került minden családnak

Ukrajna újabb, csak gazdasági jellegű, 800 milliárd dolláros követelése további 1,3 millió forintba kerülne minden magyar családnak. Brüsszelnek ugyanakkor erre nincs pénze, ezért követelik a háborús adóemeléseket és a támogatások megnyirbálását – közölte szerdai Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra.

Forrás: Facebook2026. 01. 14. 12:11
Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
„Brüsszel háromszor annyi pénzt adott három év alatt Ukrajnának, mint amennyi a magyaroknak jutott teljes uniós tagságunk alatt 2004 óta. A háború és az elhibázott brüsszeli politika így is milliókba került már minden magyar családnak, de Ukrajna újabb, csak gazdasági jellegű, 800 milliárd dolláros követelése további 1,3 millió forintba kerülne minden magyar családnak” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. 

20251217 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Fotó: Kurucz Árpád (KA) MW
Szentkirályi Alexandra (Fotó: Kurucz Árpád)

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ez az a pénz, amit otthon kellene elővenni a fiókból, és odaadni Zelenszkijnek. 
– Brüsszelnek ugyanakkor erre nincs pénze, ezért követelik a háborús adóemeléseket és a támogatások megnyirbálását. 

Elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat, az otthonteremtési támogatásokat, a csokot, a rezsicsökkentést, az egykulcsos jövedelemadót, a munkáshitelt, valamint az édesanyáknak, a fiataloknak és a családoknak járó adókedvezményeket

 – sorolta a Fidesz–KDNP frakcióvezetője. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: ennek csak egy erős nemzeti kormány tud ellenállni – az a kormány, amely így is cselekszik 15 éve. 

„Ezért Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás. Ha Brüsszel újdonsült bábjai kerülnének hatalomra, nem tudnának, nem mernének ellenállni. Ezt bárki beláthatja” – zárta gondolatait a Budapesti Fidesz elnöke. 


Borítókép: Brösszeli elit  (Fotó: AFP)

add-square Brüsszeli sarc

A választás tétje hatalmas, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli tervek útjában

Brüsszeli sarc 8 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

