családtámogatáscsaládbarát

Az Ukrajna következő tíz évére fordítandó összeg hatvanévnyi magyar családtámogatással egyenlő

A kormány intézkedései rengeteg pénzt hagynak a magyaroknál.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 14. 11:50
család Illusztráció Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január elsejével egymillió család számára megdupláztuk a családi adókedvezményt, és félmillió édesanya lett élethosszig személyi jövedelemadó-mentes – emlékeztetett Hankó Balázs az M1 aktuális csatornán. A kulturális és innovációs miniszter hozzátette, most 120 ezer negyven év alatti, kétgyermekes édesanya lett szja-mentes, tavaly október elsejével a háromgyermekes édesanyák mentesültek a szja fizetése alól, ők 250 ezren vannak. 2029-ig lépcsőzetesen valamennyi kétgyermekes édesanya szja-mentes lesz. A 15 ezer, harminc év alatti édesanya esetében a jövedelemadó-mentesség kiteljesedett, nemcsak az átlagbérre, hanem a teljes bérükre vonatkozik, illetve bármikor született a gyermek, biztosított az szja-mentesség – részletezte.

Fotó: Shutterstock

Az adókedvezmény és az szja-mentesség a harminc év alattiak esetében évi összesen másfél millió, a kétgyermekes, negyven év alattiak esetében 2,2 millió, a háromgyermekesek esetében évente 3,7 millió forint előrelépést jelent

– emelte ki Hankó Balázs. A miniszter beszélt arról is, hogy a magyar nemzet és a magyar kormány a teremtett világ rendje szerinti család mellett áll ki. – A modern keresztény kormánynak ez a legfőbb vezérelv (…), hiszen mi vagyunk a legcsaládbarátabbak egész Európában. Anyagi biztonságot adunk a családoknak, a családtámogatási rendszer majdnem három tucat elemével, ezzel a világban is kiemelkedőek vagyunk. Ennek az alapelve, hogy a gyermekvállalást és a munkavállalást ösztönözzük, nem odaadjuk a támogatásokat, hanem otthagyjuk a családoknak – fogalmazott.

A tárcavezető szerint a támogatási rendszer minden élethelyzetre kínál megoldást: a 25 év alattiak szja-mentességét egészíti ki a harminc év alatti édesanyák szja-mentessége, a negyven év alatti, kétgyermekes édesanyák és a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége.

Megemlítette, hogy az Otthon start program esetében például a házasság nem feltétele a hitel felvételének. – Megértettük a fiatalok üzenetét, amely szerint először otthont szeretnének, aztán utána lépnek tovább a családi élet irányába – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a hitel kombinálható a csok plusszal vagy a falusi csokkal, amelyeknek feltétele a házasság.

Az ó- és az újbaloldal logikája, amely egy európai bizottsági országajánláson alapul, az az, hogy az emberektől el kell venni a forrásokat, és odaadni a multiknak vagy máshová, idegen érdekek szerint

– figyelmeztetett a miniszter. Majd rámutatott: ez most az ukrán háború finanszírozása. Az Ukrajna következő tíz évére fordítandó nyolcszázmilliárd dollár hatvanévnyi magyar családtámogatásnak felel meg – tette hozzá.

Mi azt mondjuk, hogy a családot támogatni kell, otthagyjuk a forrásokat a családoknál, ez erősíti a családokat és a magyar gazdaságot is

– hangoztatta. Majd ismertette: az elmúlt bő tíz évben 4400 milliárd forintnyi adókedvezményt biztosítottak a családoknak, az elkövetkező négy évben pedig négyezermilliárd forintot fognak biztosítani.

A miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában egyebek között arról beszélt, hogy a kormány 2010-hez képest megötszörözte a családtámogatásokat, amelyekre idén 4802 milliárd forintot fordítanak. A családok támogatása elvi döntés, értékvállalás, ezeket innentől fenn kell tartani – tette hozzá.

Mi nem holmi európai bizottsági, birodalmi központok által leírt országjelentésekből dolgozunk, hanem a magyar nemzet és a családok érdekeit képviseljük

– jelentette ki. Majd úgy fogalmazott, céljuk a családok anyagi biztonságának megerősítése, amíg a Tisza Párt célja az idegen érdekek érvényesítése Magyarországon. 

A kormány családtámogatása a harminc év alatti, gyermekes családok esetében havonta 129 ezer, kétgyermekes, negyven év alatti családok esetében 189 ezer, háromgyerekes családoknak havi 307 ezer forint pluszt jelent, a Tisza-adó mínusz 166 ezer, mínusz 226 ezer, illetve mínusz 344 ezer forintot jelentene – ismertette. Hozzátette: a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti összege plusz 310 ezer forint, amíg a Tisza Párt hatszázezer forintot venne el az idősektől.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

add-square Brüsszeli sarc

A választás tétje hatalmas, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli tervek útjában

Brüsszeli sarc 8 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu