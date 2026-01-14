Az Ukrajna következő tíz évére fordítandó összeg hatvanévnyi magyar családtámogatással egyenlő

Január elsejével egymillió család számára megdupláztuk a családi adókedvezményt, és félmillió édesanya lett élethosszig személyi jövedelemadó-mentes – emlékeztetett Hankó Balázs az M1 aktuális csatornán. A kulturális és innovációs miniszter hozzátette, most 120 ezer negyven év alatti, kétgyermekes édesanya lett szja-mentes, tavaly október elsejével a háromgyermekes édesanyák mentesültek a szja fizetése alól, ők 250 ezren vannak. 2029-ig lépcsőzetesen valamennyi kétgyermekes édesanya szja-mentes lesz. A 15 ezer, harminc év alatti édesanya esetében a jövedelemadó-mentesség kiteljesedett, nemcsak az átlagbérre, hanem a teljes bérükre vonatkozik, illetve bármikor született a gyermek, biztosított az szja-mentesség – részletezte.

Fotó: Shutterstock

Az adókedvezmény és az szja-mentesség a harminc év alattiak esetében évi összesen másfél millió, a kétgyermekes, negyven év alattiak esetében 2,2 millió, a háromgyermekesek esetében évente 3,7 millió forint előrelépést jelent

– emelte ki Hankó Balázs. A miniszter beszélt arról is, hogy a magyar nemzet és a magyar kormány a teremtett világ rendje szerinti család mellett áll ki. – A modern keresztény kormánynak ez a legfőbb vezérelv (…), hiszen mi vagyunk a legcsaládbarátabbak egész Európában. Anyagi biztonságot adunk a családoknak, a családtámogatási rendszer majdnem három tucat elemével, ezzel a világban is kiemelkedőek vagyunk. Ennek az alapelve, hogy a gyermekvállalást és a munkavállalást ösztönözzük, nem odaadjuk a támogatásokat, hanem otthagyjuk a családoknak – fogalmazott.

A tárcavezető szerint a támogatási rendszer minden élethelyzetre kínál megoldást: a 25 év alattiak szja-mentességét egészíti ki a harminc év alatti édesanyák szja-mentessége, a negyven év alatti, kétgyermekes édesanyák és a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége.

Megemlítette, hogy az Otthon start program esetében például a házasság nem feltétele a hitel felvételének. – Megértettük a fiatalok üzenetét, amely szerint először otthont szeretnének, aztán utána lépnek tovább a családi élet irányába – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a hitel kombinálható a csok plusszal vagy a falusi csokkal, amelyeknek feltétele a házasság.

Az ó- és az újbaloldal logikája, amely egy európai bizottsági országajánláson alapul, az az, hogy az emberektől el kell venni a forrásokat, és odaadni a multiknak vagy máshová, idegen érdekek szerint

– figyelmeztetett a miniszter. Majd rámutatott: ez most az ukrán háború finanszírozása. Az Ukrajna következő tíz évére fordítandó nyolcszázmilliárd dollár hatvanévnyi magyar családtámogatásnak felel meg – tette hozzá.

Mi azt mondjuk, hogy a családot támogatni kell, otthagyjuk a forrásokat a családoknál, ez erősíti a családokat és a magyar gazdaságot is

– hangoztatta. Majd ismertette: az elmúlt bő tíz évben 4400 milliárd forintnyi adókedvezményt biztosítottak a családoknak, az elkövetkező négy évben pedig négyezermilliárd forintot fognak biztosítani.