Domainnevekkel készül a választás elbukására Magyar Péter

Több száz weblapcímet foglaltak le a Tisztelet és Szabadság Párt nevében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 13:35
Úgy tűnik, hogy Magyar Péter igencsak belejött a domainregisztrációba, a Tiszához köthető legújabb weblapfoglalási hullám szerint pedig már a választási vereségre készülhetnek a baloldali pártban.

20251115 Győr A Tisza Párt rendezvénye fotó: Mirkó István MI MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
 

A Mandiner olvasójának jelzése nyomán érdekes részletekre derült fény a Tisza Párt háttérmunkájáról: a domain.hu nyilvántartása szerint 2026 január közepén, csütörtökön tömeges domainregisztrációk történtek a párt nevére. Ezt bizonyítja, hogy a honlapok felhasználójaként és kapcsolattartójaként is a Tisza Párt szerepel.

Forrás: Mandiner képernyőfotó - domain.hu

 

A regisztrációs hullámban lefoglalták a párt valamennyi képviselőjelöltjének nevét önálló domainként, ami még érthető is lenne, bár egyelőre tartalmat nem találni ezeken, ráadásul furcsa, hogy többek honlapját ékezetekkel regisztrálták.

Például ékezetes domain a tégláróltéglára.hu, amit szintén januárban, hétfőn regisztráltak. 

Ez azért furcsa, mert tavaly áprilisban már bejegyeztették a teglarolteglara.hu domaint is. Ezt az adatok szerint ugyanúgy a Tisztelet és Szabadság Párt nevében foglalták le. Hogy miért volt szükség most egy ékezetes verzióra is, rejtély.

Az ugyanakkor még sokkal furcsább, hogy ezek mellett számos politikai szlogen is a Tisztelet és Szabadság Párt kötelékébe került. A miértszavazzak.hu, a keljunkfel.hu vagy a szavazásrólérthetően.hu is a párt nevében lett lefoglalva. Akárcsak az országappja.hu és megdöbbentő módon, az országapja.hu nevek is. Utóbbival kapcsolatban teljes homály, hogy mire kellhet az ellenzéki erőnek. 

Viszont több domain olyan üzenetet hordoz, amely inkább egy jövőbeli vereség kommunikációs előkészítésére, semmint egy magabiztos győzelmi narratívára utal.

Forrás: Mandiner képernyőfotó - domain.hu

A mostvagysoha2030.hu vagy a kireszavazzak2030.hu típusú domainek alapján Magyar Péter és pártja már most készül egy esetleges választási kudarc magyarázatára, és a 2030-as „nagy visszavágóra”.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


