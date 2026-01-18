Rendkívüli

MÁVországbérletközlekedés

Már tudni, hogy eddig mennyi pénzt fizetett vissza a MÁV-csoport a húsz percet meghaladó késések után

Az új díjtermékekből a tavalyi évben átlagosan már csaknem egymillió darab fogyott havonta.

2026. 01. 18. 12:23
A menetrendszerűség általában is javulást mutatott a 2025-ös évben Forrás: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
– A világjárványt követően a korábbi évek utasszámai nem tértek vissza automatikusan. A visszarendeződés lassú és fokozatos volt egészen a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszer, illetve a tarifaközösség indulásáig. Az új bérletek közlekedési módtól független, tehát vonaton, Volán-buszon, HÉV-en és tramtrainen, Budapesten pedig a helyi közlekedésben, a BKK-járatain is biztosított érvényessége egyre több ingázó számára tette vonzó és reális alternatívává a MÁV-csoport szolgáltatásait: az új díjtermékekből a tavalyi évben átlagosan már közel egymillió darab fogyott havonta – ismertette a MÁV-csoport.

– Ez az utas- és utazásszámok érdemi növekedését is jelenti: a tavalyi évben már 1,1 milliárd utazást szolgáltunk ki a járatainkon, beleértve a MÁV-csoport által biztosított helyi autóbuszokat is. Ez tíz százalékos növekedés, az ugyancsak mérföldkőnek számító – a Covid előtti utazásszámokat újra elérő – 2024-es esztendőhöz képest. A nemzetközi menetdíjbevételek négy százalékkal növekedtek, és 2025-ben mintegy 3,3 millió nemzetközi utas is a MÁV-csoport járatait választotta – írták. A folyamatosan erősödő forgalmat a pályahálózat célzott felújításával, a lassújelek felszámolásával, valamint a járműállomány tudatos bővítésével, erősítésével igyekeztek támogatni, hogy a MÁV-csoporttal való utazás ne csupán olcsóbb, de egyre több ember számára egyre jobb szolgáltatást is jelentsen. 

A Volán-buszállományt ezer vadonatúj jármű erősíti, de érdemes megemlíteni a száz korszerű – jobb gyorsulást és takarékosabb működést biztosító – mozdony beszerzését, a használaton kívüli vasúti kocsik felújítását, vagy épp az olyan szolgáltatások bevezetését, mint a késési biztosítás, amellyel a 20 percet meghaladó késések után visszatérítik a jegyár felét.


A tavalyi év során ezen a jogcímen az utasoknak kifizetett 734,8 millió forintnál is fontosabb mutató talán az, hogy a 20+ perces késésben érintett vonat- vagy buszjáratok aránya 3,1 százalék körül alakult, ami közel fele az egy évvel korábbi, 5,9 százalékos aránynak.

A menetrendszerűség általában is javulást mutatott a 2025-ös évben: a személyszállító vonatok 81,35 százaléka hat percnél kisebb késéssel vagy késés nélkül érkezett a célállomásra (a hivatalos statisztika ezeket a járatokat tekinti pontosnak). Ez a 2024-es 78,47 százaléknál mintegy három százalékkal kedvezőbb érték. A menetrendszerűség javulása három főbb okra vezethető vissza: a célzott pályafelújításra, azaz a lassújelek feloldására, a korszerűbb mozdonyok szolgálatba állítására és az Országos Haváriaközpont működésére, amelynek köszönhetően a rendkívüli helyzetek kezelése gyorsabbá vált.

Toábbi részletek a MÁV-csoport honlapján olvashatók.

 

