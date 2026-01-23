Hollósy AndrásTisza PártMiskolcMagyar Péter

„Lepratelep, proliláger, suttyó hely” – így gyalázta Miskolcot Magyar Péter + videó

Felháborítónak nevezte a miskolci alpolgármester Magyar Péter azon kijelentését, amelyben a politikus Miskolcot lepratelepnek, suttyó helynek, a vidékeket pedig debileknek nevezte. Hollósy András szerint az ilyen megnyilvánulások sértők és elfogadhatatlanok egy politikustól.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 23. 13:01
– Felháborító Magyar Péter kijelentése! – reagált a Facebook-oldalán Hollósy András Magyar Péter gyalázatos kijelentéseire, amelyekkel a miskolciakat és a várost illette. 

Miskolc, 2026. január 17. Hollósy András alpolgármester beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Hollósy András alpolgármester beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Felháborító egy politikus szájából ez – fogalmazott Miskolc alpolgármestere, aki kikérte magának, hogy Magyar Péter szerint a miskolciak vidéki debilek, Miskolc egy suttyó hely, lepratelep, proliláger. A videójához fűzött kommentjében jelezte: 

a Tisza vezére mindezt úgy jelentette ki, hogy „Monsieur Magyar nem is tolta ide a képes felét”.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a város lakóinak ez tűrhetetlen.

Azért a miskolciak nem tűrik, hogy úgy beszéljenek a saját szeretett városukról, a borsodi vármegyeszékhelyről, hogy az egy lepratelep

 – jelentette ki. Hozzátette: lehet, hogy Magyar Péter és hívei ezt így gondolják Miskolcról, de mi ékszerdobozként tekintünk rá.

Hollósy András szerint Miskolc természeti adottságai és lehetőségei egyedülállóak. – Látjuk, hogy a Bükk ölelésében milyen gyönyörű lehetőségekkel, adottságokkal rendelkező város vagyunk – mondta, hangsúlyozva, hogy a város fejlődéséért nap mint nap dolgoznak.

 – Úgyhogy ezt minden miskolci nevében is kikérem magamnak, hogy Magyar Péter így és ilyesformában nyilatkozott erről a városról – jelentette ki Hollósy. 

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője még december végén felidézte, hogyan beszélt Magyar Péter a feleségéről, Varga Juditról.

Gyermekeid anyjának családját miskolci proliknak, büdös debileknek, vidéki bunkónak, szülővárosukat pedig lepratelepnek, shithole-nak nevezted nem egyszer, nem kétszer, pedig tudtad, hogy nekik a szívügyük. Számtalanszor sértegetted őket halálra, és a sort hosszan tudnám, tudnák folytatni, de nem érdemlik meg

– mutatott rá Kocsis Máté. A Tisza Párt elnökének mocskolódása tehát nemcsak egykori feleségére irányult, hanem az is kiderült: mélyen megveti magát Miskolcot is.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyáki Attila)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

