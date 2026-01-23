„Lepratelep, proliláger, suttyó hely” – így gyalázta Miskolcot Magyar Péter + videó

– Felháborító Magyar Péter kijelentése! – reagált a Facebook-oldalán Hollósy András Magyar Péter gyalázatos kijelentéseire, amelyekkel a miskolciakat és a várost illette.

Hollósy András alpolgármester beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Felháborító egy politikus szájából ez – fogalmazott Miskolc alpolgármestere, aki kikérte magának, hogy Magyar Péter szerint a miskolciak vidéki debilek, Miskolc egy suttyó hely, lepratelep, proliláger. A videójához fűzött kommentjében jelezte:

a Tisza vezére mindezt úgy jelentette ki, hogy „Monsieur Magyar nem is tolta ide a képes felét”.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a város lakóinak ez tűrhetetlen.

Azért a miskolciak nem tűrik, hogy úgy beszéljenek a saját szeretett városukról, a borsodi vármegyeszékhelyről, hogy az egy lepratelep

– jelentette ki. Hozzátette: lehet, hogy Magyar Péter és hívei ezt így gondolják Miskolcról, de mi ékszerdobozként tekintünk rá.

Hollósy András szerint Miskolc természeti adottságai és lehetőségei egyedülállóak. – Látjuk, hogy a Bükk ölelésében milyen gyönyörű lehetőségekkel, adottságokkal rendelkező város vagyunk – mondta, hangsúlyozva, hogy a város fejlődéséért nap mint nap dolgoznak.

– Úgyhogy ezt minden miskolci nevében is kikérem magamnak, hogy Magyar Péter így és ilyesformában nyilatkozott erről a városról – jelentette ki Hollósy.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője még december végén felidézte, hogyan beszélt Magyar Péter a feleségéről, Varga Juditról.

Gyermekeid anyjának családját miskolci proliknak, büdös debileknek, vidéki bunkónak, szülővárosukat pedig lepratelepnek, shithole-nak nevezted nem egyszer, nem kétszer, pedig tudtad, hogy nekik a szívügyük. Számtalanszor sértegetted őket halálra, és a sort hosszan tudnám, tudnák folytatni, de nem érdemlik meg

– mutatott rá Kocsis Máté. A Tisza Párt elnökének mocskolódása tehát nemcsak egykori feleségére irányult, hanem az is kiderült: mélyen megveti magát Miskolcot is.