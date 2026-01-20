Miskolcon tudathasadásosnak kell lenni ahhoz, hogy valaki Magyar Péterre szavazzon

„Magyar Péter a végtelenségig lenézi a miskolciakat. Szerinte vidéki debilek, Miskolc pedig egy suttyó hely, koszfészek, lepratelep, lepukkant, reménytelen, proliláger. A miskolci tiszásoknak rendkívül tudathasadásos állapotban kell lenniük ahhoz, hogy ezek után tiszások legyenek” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté erről beszélt a szombati háborúellenes gyűlésen Miskolcon, és még december végén felidézte, hogyan beszélt Magyar Péter a feleségéről, Varga Juditról.

Gyermekeid anyjának családját miskolci proliknak, büdös debileknek, vidéki bunkónak, szülővárosukat pedig lepratelepnek, shithole-nak nevezted nem egyszer, nem kétszer, pedig tudtad, hogy nekik a szívügyük. Számtalanszor sértegetted őket halálra, és a sort hosszan tudnám, tudnák folytatni, de nem érdemlik meg

– mutatott rá Kocsis Máté. A Tisza Párt elnökének mocskolódása tehát nemcsak egykori feleségére irányult, hanem az is kiderült: mélyen megveti magát Miskolcot is.