Magyar PéterKocsis MátéVarga JuditMiskolc

Miskolcon tudathasadásosnak kell lenni ahhoz, hogy valaki Magyar Péterre szavazzon

Tudathasadásos állapotban lehetnek a miskolci tiszások, miután kiderült: Magyar Péter rendszeresen gyalázta a várost és az ott élőket. A Tisza Párt vezetője egykori feleségének családját miskolci proliknak, büdös debileknek, vidéki bunkónak, szülővárosukat pedig lepratelepnek, shithole-nak nevezte – idézte fel a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 12:20
Hatlaczki Balázs
„Magyar Péter a végtelenségig lenézi a miskolciakat. Szerinte vidéki debilek, Miskolc pedig egy suttyó hely, koszfészek, lepratelep, lepukkant, reménytelen, proliláger. A miskolci tiszásoknak rendkívül tudathasadásos állapotban kell lenniük ahhoz, hogy ezek után tiszások legyenek” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté erről beszélt a szombati háborúellenes gyűlésen Miskolcon, és még december végén felidézte, hogyan beszélt Magyar Péter a feleségéről, Varga Juditról.

Gyermekeid anyjának családját miskolci proliknak, büdös debileknek, vidéki bunkónak, szülővárosukat pedig lepratelepnek, shithole-nak nevezted nem egyszer, nem kétszer, pedig tudtad, hogy nekik a szívügyük. Számtalanszor sértegetted őket halálra, és a sort hosszan tudnám, tudnák folytatni, de nem érdemlik meg

– mutatott rá Kocsis Máté. A Tisza Párt elnökének mocskolódása tehát nemcsak egykori feleségére irányult, hanem az is kiderült: mélyen megveti magát Miskolcot is.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


