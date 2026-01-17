Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

háborúellenesélőmiskolcháborúellenes nagygyűlésorbán viktornagygyűlés

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

Élő közvetítéssel jelentkezünk.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 10:18
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Hamarosan Miskolcra érkezk a digitális polgári körök Háborúellenes nagygyűlése. A helyszín már készen áll, 11-től pedig indulnak az élő közvetítések is. A rendezvény csúcspontja Orbán Viktor felszólalása lesz majd, amit portálunk szövegesen is közvetít. A mai nagygyűlésen mások is felszólalnak, a szervezők meglepetésvendéggel is készülnek. A részletekért frissítsék cikkünket! 

Cikkünk frissül... 

Borítókép: A legutóbbi Háborúellenes nagygyűlés Szegeden. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

