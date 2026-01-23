Kamubetegségre hivatkozva nem jelent meg a rendőrségen Ruszin-Szendi Romulusz

Jogi képviselőjén keresztül hazudott Ruszin-Szendi Romulusz azért, hogy ne kelljen részt vennie egy újabb (azaz folytatólagos) gyanúsítotti kihallgatáson a kötcsei balhéjával összefüggésben indult ügyében – derült ki Budai Gyula legújabb Facebook-videójából. A miniszteri biztos azt is elmondta, hogy Magyar Péterék honvédelmi szakértője annyira azért mégsem volt beteg, mert az ebesi tiszás fórumot meg tudta tartani. Az ott készült felvételből egyébként egyértelműen kiderül, hogy Ruszin-Szendinek semmi baja nincs.

Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter bizalmi embere

Ahogy arról legutóbb beszámoltunk, továbbra is folyamatban van Ruszin-Szendi Romulusz ellen a garázdaság miatt zajló nyomozás.

Az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. Mindez nyilvánvalóan nem igaz, ez kiderül a felvételekből. A tiszás politikust tavaly októberben gyanúsítottként hallgatták ki.