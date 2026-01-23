Zelenszkij a Tisza és a DK segítségével juttatná be Ukrajnát az EU-ba

Zelenszkij elnök úr szemében mi vagyunk a bot a küllők között. Így fogalmazott a közösségi oldalon megosztott bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország az akadálya annak, hogy Brüsszeltől minden követelését megkapja.

Így hát érthető a frusztrációja, megtesz mindent egy magyarországi kormányváltásért

– húzta alá Orbán Viktor.

A bejegyzéshez egy videót is közölt a kormányfő, amelyben Zelenszkij támadására reagált.

Ebben kiemelte:

Ehhez hozzá kell most már szoknunk, tehát nem egyedi esetről van szó, kampány van, 80 egynéhány nap múlva választás van. Nem örülünk neki, de értjük a helyzetet. A választásoknak a legnagyobb tétje Magyarországon kívül Ukrajnában van.

Orbán Viktor aláhúzta: a brüsszeli dokumentum leírja, hogy 2027-ben csatlakozni kell Ukrajnának az Európai Unióhoz. Tehát nem csak 800 milliárdról beszél meg 200-ról, hanem beszél a csatlakozás időpontjáról is a javaslat.

És Magyarország ezt ellenzi. Tehát szerintem a következő 100 évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy bejöjjenek az Európai Unióba. És azt gondolják az ukránok, hogy egyetlen módon lehet ezt az akadályt, Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukránbarát kormány lesz Magyarországon. És ezen dolgoznak. És utána Magyarországon nyilvánvaló, hogy mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az unióba, ellenezzük Ukrajna tagságát, a Tisza meg a DK be akarja őket engedni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy Magyarországon kormányváltás legyen.

– magyarázta Orbán Viktor. Hozzátette: – Ettől nem vagyok boldog, nem valami szép dolog, még ha érthető is, de hát majd megküzdünk ezzel is.



Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban. Jobbról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)