Poszt-trauma

Magyar Péter politikai öngyilkossága elkerülhetetlen

A Tisza Pártnak most színt kell vallania: tovább hazudnak, vagy igazat mondanak?

Odrobina Kristóf
Magyar PéterTisza PártUrsula von der Leyen 2026. 01. 22. 4:53
Fotó: ROBERT NEMETI
Eljött az igazság pillanata, a Tisza Párt ma őszintén elmondja a véleményét arról, mit gondolnak Ursula von der Leyen munkájáról, valamint a bizottsági elnök magánakciójáról a Mercosur-megállapodással kapcsolatban. Az Európai Parlamentben ugyanis újabb bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Von der Leyen ellen, mert sutyiban tető alá hozta az európai gazdákat egy csettintés alatt tönkretévő szabadkereskedelmi megállapodást.

A tiszás képviselőknek most színt kell vallaniuk: ha megvédik Ursula von der Leyent, azzal a Mercosur-megállapodást is megvédik, és nyilvánvalóvá válik, hogy Magyar Péterék lehazudták a csillagokat is az égről, amikor a gazdák támogatásáról papoltak.

A tiszás vezér minden bizonnyal nem lesz jelen a szavazáson, szerda este ugyanis elmenekült a felelősségvállalás elől és hazautazott. Csakhogy hiába fut el a világ végére is, ha Magyar Péter nem szavaz, azzal Von der Leyen mellett áll ki.

Magyar Péternek befellegzett

Nem csoda, hogy Magyar Péter úgy remeg, mint a kocsonyák a miskolci standokon a fesztivál idején. Mentelmi joga és szabadsága még mindig az Európai Néppárttól függ, így a pártja kénytelen jó fiúként újra beállni a sorba és kimosni a főnökét a pöcegödörből.

Magyar Péter politikai öngyilkossága garantált, mert semmiképpen sem jöhet ki jól ebből a csapdából. Vagy a magyar emberek fogják a mélybe taszítani az álszent, képmutató hazugságaiért, vagy Manfred Weberék küldik egyenesen a börtönbe.

Vajon mi szükség volt arra, hogy Ursula von der Leyen sutyiban aláírja a megállapodást, bármiféle felhatalmazás nélkül? Miért olyan sürgős ez a bizottsági elnöknek és a holdudvarának? Csak nem valami jó zsíros kenőpénz szagát érezzük a dolog mögött? Érik az újabb brüsszeli korrupciós botrány…

