Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Magyar Péter szélsebesen ment házhoz az elmúlt hetek legnagyobb pofonjáért, amikor úgy gondolta, jó ötlet lesz személyesen is kilátogatni a Strasbourgban tüntető gazdákhoz. Felnőtt emberi ésszel rettentő nehéz felfogni, miért gondolta úgy a Tisza Párt elsőszámú hangrögzítője, hogy tárt karokkal, mosolyogva, vidáman üdvözlik majd azt az embert, akinek a pártja hemzseg az olyan szakértőktől és politikusoktól, akik támogatják az európai gazdákat megsemmisítő Mercosur-megállapodást, és megvédik a paktumot tető alá hozó Ursula von der Leyent.

Magyar Péter azt gondolhatta, hogy szavazatokat nyer majd a pózolással, és ha jobban belegondolunk, ez sikerült is: rengeteg voksot hozott a Fidesz–KDNP-nek mindössze öt perc alatt.

A tiszások tényleg azt hiszik, hogy kimehetnek a gazdákkal bratyizni, majd beülhetnek az EP üléstermébe, hogy kiszolgálják az Európai Néppárt akaratát.

Péterek átka: a vége mindig ugyanaz a baloldalon

Ezek a Péterek mindig ugyanabba a kútba esnek bele jó dolgukban és nagy egójukban. Korábban Jakab Péter próbálta meg a gyakorlatban is alátámasztani a PR-szövegét, miszerint a lelkét is kiteszi a melósokért, ám amikor összetalálkozott egy hús-vér emberrel, a valóság kíméletlen gyomros formájában érkezett az agresszív Jakabra. A vita akkor azért alakult ki a munkagéppel dolgozó és az akkor még jobbikos vezér között, mert előbbi a munkáját akarta elvégezni, de az éppen pózolós videót forgató Jakab útjában állt a munkagépnek.

Jakab Péter ezután rövidke pályafutása legkétségbeesettebb húzására szánta el magát: telekiabálta az internetet azzal, hogy a Fidesz küldte oda a melóst, hogy rossz színben tüntesse fel őt.

A baloldal egy másik korábbi Pétere is megpróbálta a lehetetlent: megmutatni, hogy tényleg szeretik őt az emberek. A 2022-es parlamenti választási kampány véghajrájában Örkényben tartott fórumot Márki-Zay Péter, ahol a helyi gazdák traktorral felvonulva tiltakoztak a baloldali akkori kirakatembere ellen.

Ha mindenáron küldeni akarsz katonát, öltözz be te! Nem innen kell magyarázni! Öltözz be, fogjál fegyvert, mutass példát!

– ilyen bekiabálásokkal fogadták a baloldal jelöltjét, aki folyamatosan amellett kampányol, hogy Magyarország avatkozzon be az ukrán háborúba. Volt olyan helyi lakos, aki azt is kifogásolta, hogy trágyával etetett gombának nevezte Márki-Zay a Fidesz szavazóit.