Zelenszkij lépése után mindenki türelme elfogyott, ez olaj volt a tűzre

A jelek szerint olajozottan működik a brüsszeli magyarellenes gépezet, hiszen amikor már azt hinnénk, hogy nem képes pofátlanabbul viselkedni velünk Ursula von der Leyen sleppje, akkor a brüsszeliták alszanak rá egyet, és rátesznek néhány lapáttal az előző napi kupacra. 

Miután Magyarország és Szlovákia végtelennek hitt türelme is elfogyott Ukrajnával szemben, megtorolva a Barátság kőolajvezeték működésének szabotálását, Brüsszel azonnal a kis kedvence védelmére sietett. Frau Ursula először összehívott egy rendkívüli bizottsági ülést, hogy együtt sajnálják össze Ukrajnát, amiért nem kap már dízelt a csúnya szlovákoktól és magyaroktól, akiket pedig várhatóan jól megdorgálnak. 

Úgy vélem, a meghívóban csak azért nem írták, hogy vigyenek egy csomag zsebkendőt is az ülésre, mert a zsebekben inkább a háborús pénzek sorakoznak, amikhez ártatlan ukrán civilek vére tapad. Brüsszel hivatalos válasza is megérkezett: felszólította a magyarokat és a szlovákokat, hogy ne gyakoroljanak nyomást senkire az energiát felhasználva. Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője nem is leplezi, hogy Ukrajna zsarolása felett szemet hunynak: leszögezte, semmilyen határidőt nem szabtak az ukránoknak arra, hogy mikor indítsák újra a kőolajvezetéket.

Azzal takaróznak az ukránok és a brüsszeliek, hogy így is rendkívüli erőfeszítéseket tesznek az energetikai infrastruktúra helyreállítása érdekében, amit állítólag az oroszok rongáltak meg. Minden bizonnyal áprilisig elfogytak az alkatrészek, amik kellenek a javításhoz, de a választás másnapján meg is érkeznek. Legalábbis ukrán lapok már arról cikkeztek, hogy áprilisig nem indul újra a kőolajvezeték. Épphogy nem röhögik el magukat, amikor arra céloznak, hogy mikorra kellene megjavítani a vezetéket. Ukrajna tehát már a látszatra sem ad, és mindent megtesz azért, hogy egyrészt az energiabiztonsággal zsarolja szomszédját, másrészt kormányváltást harcoljon ki Magyarországon. Münchenben a Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – már tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy a kőolajvezetéket nem tervezik újraindítani. 

Ezek az amatőrök annyit hazudtak már, hogy saját magukat is lebuktatják. 

A balliberális sajtót eddig azzal kiabálták tele, hogy az oroszokat kell hibáztatni a kőolajvezeték leállása miatt, miközben azt is mondják, hogy a magyarok és a szlovákok a pénzükkel hozzájárulnak Putyin háborújához, mert olajat vásárolnak tőle. De ha tényleg ebből a pénzből háborúzna Putyin, akkor miért lőné szét a Barátság vezetéket? Mindenki döntse el maga, melyik állításnál hazudnak nagyobbat a háborún nyerészkedő bandatagok, mert a kettő együtt nem megy. A horvát kormány pedig véletlenül éppen azután csukja rá az ajtót a magyarokra és a szlovákokra, hogy Magyar Péter segítségért térdelt Münchenben a választáshoz. 

A baloldalon mindig ugyanaz az aljas, mocskos történet zajlik: elutaznak külföldre, hogy segítséget kérjenek a saját honfitársaik tönkretételéhez, csak hogy hatalomra kerüljenek. Az elmúlt tizenöt évben azonban a magyarok mindig átláttak a szitán, és minden választáson kegyetlenül megtorolták a baloldali jelölteken a hazaárulást. Magyar Péter pedig még mindig annyira naiv, hogy azt hiszi, a tizenhatodik évben majd biztosan másképp lesz, és behúzzák az X-et arra a pártra, amelyik mindent elkövetett a pénztárcájuk kifosztásáért. 

A történet végén ugyanakkor nem pusztán a baloldal sokadik bukása ismétlődik majd meg, hanem az is, hogy a kampányban mindent összeköpködő, álszent uniós vezetők hirtelen nyájasabb viselkedésbe kezdenek az újabb Orbán-kormánnyal szemben.
 

