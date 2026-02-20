Rendkívüli

Orbán Viktor: Világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret építünk + videó

olajOrbán ViktorHorvátországMagyar Péter

Olajszállítás: Magyar Péter titkos tárgyalása után váltottak hangnemet a horvátok

Deák Dániel közösségi oldalán tette közzé: nem véletlen, hogy amióta Magyar Péter a horvát kormányfővel tárgyalt, Horvátország nem kívánja továbbítani az orosz olajat Magyarország felé.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 10:44
Magyar Péter (Fotó: AFP)
Deák Dániel Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a horvát gazdasági miniszter visszautasította, hogy Horvátország az Adria-kőolajvezetéken keresztül orosz olajat szállítson Magyarország és Szlovákia felé. Hozzátette: ez uniós kötelezettsége lenne Horvátországnak, mivel az Európai Tanácsban a tagállamok megállapodtak arról, hogy ha Ukrajna irányából nem érkezik orosz olaj, akkor más uniós tagállam is szállíthat Magyarországnak és Szlovákiának.

illusztráció
 

A horvátok álláspontja azóta változott meg látványosan, hogy Magyar Péter Münchenben Donald Tusk és a német kancellár mellett a horvát kormányfővel is tárgyalt. Mint ismert, titkosszolgálati jelentések szerint az ukránok német közvetítéssel megüzenték Magyar Péternek, hogy nem fogják újraindítani a Barátság kőolajvezetéket, a Tisza pedig ebbe belement, az orosz energia leállítását támogatják ők is. Vélhetően ezt a német és ukrán üzenetet továbbította a horvátok irányába Magyar Péter

– írja bejegyzésében a politológus.

Brüsszel és Kijev Ukrajna uniós csatlakozását szeretné elérni, ezért jelentős nyomást gyakorol Magyarországra, és ebben – megfogalmazása szerint – Magyar Pétert is támogatják. A politológus szerint ennek egyik eszköze az olajszállítások visszatartása lehet, amellyel ellátási zavarokat és pánikot kívánnak előidézni Magyarországon, ami a Tisza Párt számára kedvező politikai helyzetet teremthet.

Orbán Viktor ugyanakkor határozottan reagált, és nem adja be a derekát a nyomásgyakorlásnak: válaszlépésként leállította Magyarország és Szlovákia a dízelszállítást Ukrajnába, és jelezte, ha tovább erőlködnek az ukránok, akkor a gáz- és áramellátást is leállítják, ami végzetes csapás lenne Ukrajnára

– hangsúlyozta Deák Dániel.

A politológus úgy fogalmazott: Brüsszelben érzékelhetően komolyan vették a magyar lépést, amit szerinte az is jelez, hogy rendkívüli ülést hívtak össze az ügyben. Április 12-i választás tétje az, hogy Magyarország kitart-e a jelenlegi energiapolitika és a rezsicsökkentés mellett, vagy – megfogalmazása szerint – enged a brüsszeli nyomásnak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

