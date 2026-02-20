Rendkívüli

Megérkezett Orbán Viktor, fontos feladat vár rá a reptéren – kövesse nálunk élőben! + videó

A rezsivédelem motorját akarja leállítani Ukrajna

Czepek Gábor: Az ukrán olajzsarolás nem csak a benzinárakat célozza.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 8:54
Barátság kőolajvezeték Forrás: MTI
Az ukrán olajzsarolás nem csak a benzinárakat célozza, valójában a rezsivédelem motorját akarják leállítani – fogalmazott péntek reggeli Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. 

Felidézte: a rezsivédelmet három henger működteti: a Paksi Atomerőmű stabil termelése, az olcsó orosz gázbeszerzés és a rezsivédelmi alap. Ezért fizetik a magyar családok hosszú évek óta Európa legalacsonyabb áram- és gázárait.

„Brüsszel Paksot igyekszik lefékezni; nem sikerült. Üzemidőt hosszabbítunk, és a gáncsolások ellenére elindultak Paks II. kivitelezési munkái is. Jogellenesen támadják a gázbeszerzést; de az is működik. Trump elnökkel mentességben állapodtunk meg, jogainkat pedig az Európai Bíróság előtt fogjuk érvényesíteni. Így maradt a harmadik: a rezsivédelmi alap – írta. 

Ennek egyik fontos bevétele az orosz nyersolaj árkülönbözetéből származik. A kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre. 

Négy év alatt a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból 500 milliárd a költségvetésbe, és – itt a lényeges pont – azon belül a rezsivédelmi alapba került; támasztja a rezsivédelmet, a családok villany- és gázszámláit. Most ezt próbálják kiszerelni a motorból – írja az államtitkár.

A Brüsszel–Kijev–Zágráb-tengely képlete egyszerű: drágább energia + gyengébb védelem = új kormány --> gyorsított ukrán csatlakozás.

A jogi helyzet viszont világos. Az uniós szabály kimondja: ha a csővezetékes ellátást rajtunk kívül álló ok akadályozza, az olaj tengeri úton is behozható. Ha elzárják a fővezetéket, használjuk a tartalék útvonalat; pontosan az ilyen helyzetekre való. Ez jog, nem pedig kegy.

Az orosz olaj tehát jönni fog. A rezsivédelem marad. A motor jár. Áprilisban biztos kézben marad a kormány. Ukrajna csatlakozása kérdésében pedig egy ország biztosan a józan észt fogja képviselni

zárja bejegyzését Czepek Gábor.

