Ennyi volt, módszeresen temetni kezdték Magyar Pétert

A pöcegödör legmélyére küldenék Magyar Pétert, már a baloldalnak is túl sok a tiszás vezér.

Odrobina Kristóf
2026. 02. 19. 5:32
Fotó: Polyák Attila
Lassan nem tudjuk eldönteni, hogy mi fogy gyorsabban: a választásig rendelkezésre álló idő, vagy a levegő Magyar Péter körül. A tiszás vezér most szembesülhet azzal, amit az elődei már megtapasztaltak.

Ha nem hozza a számokat, akkor mehet a kerti vécé fenekére.

Sosem gondoltam volna, hogy Karácsony Gergely után valaha ezt fogom mondani, de Magyar Péternél gyengébb balliberális főbábot még nem láttunk az elmúlt tizenhat évben, a még a tényleg mindenre alkalmatlan Karácsonynál is nagyobb balek. A csávó például lát egy fotót egy hálószobáról, majd rögtön telespricceli a világhálót a drogos buliról, amiben részt vett – igaz, senki nem kérdezte korábban.

Magyar Péterrel ásatják meg a saját sírját

Már Magyar Péter egyik legnagyobb rajongója, Márki-Zay Péter is temetni kezdte a Tisza Párt első emberét. Szerinte a világ legtermészetesebb dolga, hogy lejáratják Magyar Pétert, hiszen rengeteg dolga van, ami miatt le lehet járatni – milyen bölcs megfigyelés ez. 

A hódmezővásárhelyi polgármester hirtelen már azt is Magyar Péter szemére vetette, hogy a Fideszből érkezett a baloldalra, mintha ezt a gondolatot eddig tudatosan elfojtották volna magukban.

Aztán érkezett Horn Gábor, aki eddig úgy csüngött Magyar Péter legnagyobb blődségein is, mint egy újszülött az anyukáján. Horn azonban egyik reggel felkelt, majd rájött, hogy Magyar Péter mégsem olyan jó választás:

A programelemeket már sokszor hallottuk Magyar Pétertől, ezt meg lehetett volna spórolni. Kicsit termelési beszédnek érzékeltem a dolgot, nem érzem, hogy ettől egy Tisza-szavazó úgy érzi, gyerünk, csináljuk. […] Abban van hiányérzetem, hogy a lelkesítést nem éreztem. Gyakran érzem Magyar Péteren, hogy tudja magával vinni a tömeget, de most nem.

Magyar Pétert a saját emberei falhatják fel

Saját pártján belül is egyre nő az elégedetlenség Magyar Péterrel szemben. Lapunk információi szerint az elmúlt időszak botrányai után a Tisza Párt elnökségében is megfogalmazódtak olyan hangok, amelyek Magyar Péter esetleges félreállításával kapcsolatosak. A zárt körű megbeszéléseken már nem csupán kommunikációs korrekciókról esett szó, hanem Magyar Péter miniszterelnök-jelöltségének újragondolásáról is. Volt olyan felszólaló, aki nyíltan felvetette: amennyiben a negatív folyamatok nem állnak meg, el kell gondolkodni egy másik miniszterelnök-jelölt megnevezésén.

Ha mégis megtartják Magyar Pétert, akkor sem számíthat semmi jóra. Emlékszem, amikor Márki-Zay 2022-ben összehozta minden idők legnagyobb balos összefogásának kudarcát, a választások éjszakáján csak a családja volt vele a színpadon, mindenki más a sorsára hagyta. Nos, áprilisban Magyar Péter mögött senki sem lesz, hiszen már a családját is eldobta némi befolyásért cserébe.

