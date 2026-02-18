Puccs készül Magyar Péter ellen

Saját pártján belül is egyre nő az elégedetlenség Magyar Péterrel szemben. Lapunk információi szerint az elmúlt időszak botrányai után a Tisza Párt elnökségében is megfogalmazódtak olyan hangok, amelyek Magyar Péter esetleges félreállításával kapcsolatosak.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint a párton belül is megrendült a bizalom Magyar Péterrel szemben. Informátorunk szerint az elmúlt időszak botrányai és szervezeti vitái nyomán az elnökségben is felerősödtek a kritikus hangok.

A belső elégedetlenség az utóbbi hetekben erősödött fel látványosan.

Egyre többen érzik úgy, hogy a jelenlegi vezetési és kommunikációs stílus hosszú távon nem tartható fenn, és politikai kockázatot jelent

– jelentette ki névtelenséget kérő forrásunk. Úgy tudjuk, zárt körű megbeszéléseken már nem csupán kommunikációs korrekciókról esett szó, hanem Magyar Péter miniszterelnök-jelöltségének újragondolásáról is. Volt olyan felszólaló, aki nyíltan felvetette: amennyiben a negatív folyamatok nem állnak meg, el kell gondolkodni egy másik miniszterelnök-jelölt megnevezésén.

– A párton belül többen attól tartanak, hogy a sorozatos konfliktusok és a kiszámíthatatlan megszólalások elbizonytalaníthatják a támogatókat. Nem az a kérdés, hogy vannak-e viták, hanem az, hogy kezelhetők-e még a jelenlegi keretek között – emelte ki forrásunk. Hozzátette: az elnökségen belül jelenleg is zajlanak az egyeztetések, és több szereplő igyekszik kompromisszumos megoldást találni. Ugyanakkor

Magyar Péter félreállításának lehetősége már nem számít kimondhatatlan témának a belső fórumokon.

A belső harcok nyertese a Tisza Párt egyik szakértője, Kapitány István lehet. A párt belső köreiben terjedő kutatás szerint ugyanis a támogatók között Kapitány István nagyobb népszerűségnek örvend, mint Magyar Péter.