tisza pártminiszterelnökKapitány Istvánválasztáspuccsminiszterelnök-jelöltMagyar Péter

Puccs készül Magyar Péter ellen

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párton belül egyre erősebbek azok a hangok, amelyek szerint nem Magyar Pétert kellene miniszterelnök-jelöltként bemutatni.

Munkatársunktól
2026. 02. 18. 5:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Saját pártján belül is egyre nő az elégedetlenség Magyar Péterrel szemben. Lapunk információi szerint az elmúlt időszak botrányai után a Tisza Párt elnökségében is megfogalmazódtak olyan hangok, amelyek Magyar Péter esetleges félreállításával kapcsolatosak.

Szeged, 2025. december 20. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának szegedi állomásán 2025. december 20-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke  (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint a párton belül is megrendült a bizalom Magyar Péterrel szemben. Informátorunk szerint az elmúlt időszak botrányai és szervezeti vitái nyomán az elnökségben is felerősödtek a kritikus hangok.

A belső elégedetlenség az utóbbi hetekben erősödött fel látványosan.

Egyre többen érzik úgy, hogy a jelenlegi vezetési és kommunikációs stílus hosszú távon nem tartható fenn, és politikai kockázatot jelent

– jelentette ki névtelenséget kérő forrásunk. Úgy tudjuk, zárt körű megbeszéléseken már nem csupán kommunikációs korrekciókról esett szó, hanem Magyar Péter miniszterelnök-jelöltségének újragondolásáról is. Volt olyan felszólaló, aki nyíltan felvetette: amennyiben a negatív folyamatok nem állnak meg, el kell gondolkodni egy másik miniszterelnök-jelölt megnevezésén.

– A párton belül többen attól tartanak, hogy a sorozatos konfliktusok és a kiszámíthatatlan megszólalások elbizonytalaníthatják a támogatókat. Nem az a kérdés, hogy vannak-e viták, hanem az, hogy kezelhetők-e még a jelenlegi keretek között – emelte ki forrásunk. Hozzátette: az elnökségen belül jelenleg is zajlanak az egyeztetések, és több szereplő igyekszik kompromisszumos megoldást találni. Ugyanakkor

Magyar Péter félreállításának lehetősége már nem számít kimondhatatlan témának a belső fórumokon.

A belső harcok nyertese a Tisza Párt egyik szakértője, Kapitány István lehet. A párt belső köreiben terjedő kutatás szerint ugyanis a támogatók között Kapitány István nagyobb népszerűségnek örvend, mint Magyar Péter.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu