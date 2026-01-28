Brüsszel háborús logikája egyre nagyobb teret nyer Európában

Brüsszel tervezete szerint 2030-ig kívánja elérni a teljes katonai készültséget az unió területén. Az egyes tagállamok erre vonatkozó lépései, mint a sorkatonaság visszavezetése és ezzel az állandó katonai állomány növelése arra utalnak, hogy Európa egy háborús állapotra rendezkedik be.

Németország a következő világháborúra készül, részletes tervet dolgoznak ki

Németország a modern fenyegetések fényében új háborús vészforgatókönyvre készíti fel az országot. Gerald Funke altábornagyot a hidegháborús időket idéző komplett terv kidolgozásával bízták meg. A terv a katonák és a civil erőforrások mozgósítását, valamint a sebesültek ellátását is részletesen lefedi. Funke szerint akár két-három éven belül fegyveres konfliktus robbanhat ki a NATO és Oroszország között, amiben Németországnak központi szerepet szán.

A háború akár két-három éven belül valósággá válhat egy vészforgatókönyv szerint Fotó: AFP

Valaha Németországban mindenki pontosan tudta, milyen feladatok várnak rá háború esetén. Gerald Funke német altábornagy most hasonló stratégia kidolgozásán dolgozik a modern fenyegetések – kibertámadások és drónhadviselés – fényében. Az altábornagy 55 ezer fős állományt irányít, amely Európában is jelentősnek számít, és egy újonnan szervezett apparátust vezet. Funke, a német fegyveres erők támogató parancsnokságának vezetője egy olyan vészforgatókönyvre készíti fel az országot, amely szerinte akár két-három éven belül valósággá válhat – számolt be róla az Origo a The Times cikkére hivatkozva.