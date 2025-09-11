Lettország nagyszabású fegyverkezésbe kezdett, és már életbe is léptette a kötelező sorkatonaságot. A kontinens mindeközben egyre közelebb sodródik a globális háború réméhez. A lengyelországi orosz dróntámadás is világosan jelzi: kulcsfontosságú a Donald Trump által elindított békefolyamat sikerre vitele. Lettországban pedig egyre hangosabban követelik, hogy a kötelező sorkatonaságot egész Európára terjesszék ki – írja az Ellenpont.
Lettország háborúra készül
Lettország minden eddiginél nagyobb fegyverkezésbe kezdett. Visszaállítják a kötelező sorkatonaságot, közben pedig rakétarendszereket, légvédelmi eszközöket és új kiképzőközpontot építenek. Lettország már azt sürgeti, hogy a kötelező sorkatonaságot egész Európára terjesszék ki.
Lettországban az elmúlt években a háborús készültséget a végletekig fokozták.
Edgars Rinkevics köztársasági elnök 2025 márciusában felszólította az Európai Uniót, hogy „mindenképpen” vezessék be a sorkatonai szolgálatot az egész kontinensen, mondván: Európa katonailag meggyengült.
A háború kitörése után, 2022 júliusában Riga már bejelentette a kötelező sorkatonaság visszaállítását. A rendelet 2024. január 1-jén lépett hatályba: a 2004. január 1. után született férfiakat 11 hónapos szolgálatra sorozzák be. A szabály szerint a fiataloknak 18. életévük betöltését követő egy éven belül meg kell kezdeniük a katonai szolgálatot. Ha még tanulmányaikat folytatják, akkor a diploma megszerzését követő egy éven belül kell bevonulniuk.
A 11 hónapos szolgálat egy alapképzési, valamint egy úgynevezett felkészítő szakaszból áll. Lehetőség van polgári szolgálat teljesítésére is. A kötelező sorkatonaság egyelőre csak a férfiakra vonatkozik, a nők számára azonban önkéntes alapon szintén nyitva áll a lehetőség.
Ukrajna megtámadása után látványos fegyverkezés indult meg a NATO-tag Lettországban. 2023-ban a GDP 2,25 százalékát, 2024-ben pedig már 3,3 százalékát fordították védelmi kiadásokra. A tervek szerint 2025-re a katonai költségvetés meghaladja majd a GDP 3,8 százalékát, ami mintegy 1,56 milliárd eurót jelent.
Riga hatalmas védelmi fejlesztéseket hajtott és hajt végre. 2023 decemberében például lett–amerikai megállapodás született a norvég Kongsberg és az amerikai Raytheon által gyártott Naval Strike Missile (NSM) partvédelmi rakétarendszer beszerzéséről. Ez a haditengerészeti rendszer akár 185 kilométeres távolságon belül is képes célba venni tengeri és szárazföldi objektumokat. Az NSM-et más NATO-országok – köztük az Egyesült Államok, Lengyelország, Németország, Norvégia, Románia, az Egyesült Királyság, Kanada és Hollandia – is rendszeresítették.
A katonai együttműködés részeként 2023 végén az Egyesült Államok és Lettország szerződést írt alá hat darab M142 HIMARS önjáró rakéta-sorozatvető, valamint a hozzájuk tartozó lőszerek megvásárlásáról.
Lettország és Észtország 2023 szeptemberében közösen döntött a német Diehl Defence által gyártott IRIS-T SLM közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzéséről. Néhány hónappal később, novemberben Riga alá is írta a 600 millió eurós szerződést a német gyártóval. Az IRIS-T képes megsemmisíteni ellenséges repülőgépeket és drónokat akár 40 kilométeres körzetben és 20 kilométeres magasságig. A szállítás 2026-ban kezdődik, addigra kell felkészíteni a szükséges infrastruktúrát és a személyzetet.
A légvédelmi rendszer mellett Lettország 2025-ben újabb, 81 millió eurós megrendelést is tett: izraeli Spike páncéltörő rakétarendszert vásároltak, amelynek beszerzésében 30 százalékos hazai ipari részvétel is biztosított. A Spike szállítása 2028-tól várható. A rakétarendszer konfigurációtól függően akár 30 kilogrammot is nyomhat, hossza elérheti az 1,2 métert.
Nemcsak fegyverzetben, hanem kiképzésben is jelentős fejlesztések zajlanak.
A Selóniai régióban új, nemzeti kiképzőközpont épül, amelynek első üteme várhatóan 2025-re készül el. A több ezer hektáros létesítmény lehetővé teszi a nehézfegyverzet – köztük páncélosok és tüzérség – gyakorlati alkalmazását is, amire a korábbi, kisebb Adazi lőtér már nem volt alkalmas.
Borítókép: Katonák gyakorlaton (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: Kiváló a magyar–osztrák együttműködés az illegális bevándorlás elleni küzdelemben
Magyarország külpolitikájának fontos szempontja a jó kapcsolatok fenntartása a szomszéd államokkal.
Orbán Viktor közölte, hogy Ukrajna kapcsán mi az óriási veszély
Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa.
Robert C. Castel: NATO-vereség az orosz drónok ellen
A biztonságpolitikai szakértő szerint a hét legjelentősebb eseménye az orosz drónok behatolása Lengyelországba.
Durva lépésre szánta el magát a NATO-ország az orosz határon
A döntés a lengyelországi dróntámadás miatt született.
