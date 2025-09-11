LettországEurópasorkatonaságfegyver

Lettország háborúra készül

Lettország minden eddiginél nagyobb fegyverkezésbe kezdett. Visszaállítják a kötelező sorkatonaságot, közben pedig rakétarendszereket, légvédelmi eszközöket és új kiképzőközpontot építenek. Lettország már azt sürgeti, hogy a kötelező sorkatonaságot egész Európára terjesszék ki.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 13:34
Katonák gyakorlaton Fotó: SIESE VEENSTRA Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lettország nagyszabású fegyverkezésbe kezdett, és már életbe is léptette a kötelező sorkatonaságot. A kontinens mindeközben egyre közelebb sodródik a globális háború réméhez. A lengyelországi orosz dróntámadás is világosan jelzi: kulcsfontosságú a Donald Trump által elindított békefolyamat sikerre vitele. Lettországban pedig egyre hangosabban követelik, hogy a kötelező sorkatonaságot egész Európára terjesszék ki – írja az Ellenpont.

Lettország nagyszabású fegyverkezésbe kezdett, és már életbe is léptette a kötelező sorkatonaságot (Fotó: SIESE VEENSTRA / ANP)
Lettország nagyszabású fegyverkezésbe kezdett, és már életbe is léptette a kötelező sorkatonaságot (Fotó: SIESE VEENSTRA / ANP)

Lettországban az elmúlt években a háborús készültséget a végletekig fokozták.

Edgars Rinkevics köztársasági elnök 2025 márciusában felszólította az Európai Uniót, hogy „mindenképpen” vezessék be a sorkatonai szolgálatot az egész kontinensen, mondván: Európa katonailag meggyengült.

A háború kitörése után, 2022 júliusában Riga már bejelentette a kötelező sorkatonaság visszaállítását. A rendelet 2024. január 1-jén lépett hatályba: a 2004. január 1. után született férfiakat 11 hónapos szolgálatra sorozzák be. A szabály szerint a fiataloknak 18. életévük betöltését követő egy éven belül meg kell kezdeniük a katonai szolgálatot. Ha még tanulmányaikat folytatják, akkor a diploma megszerzését követő egy éven belül kell bevonulniuk.

A 11 hónapos szolgálat egy alapképzési, valamint egy úgynevezett felkészítő szakaszból áll. Lehetőség van polgári szolgálat teljesítésére is. A kötelező sorkatonaság egyelőre csak a férfiakra vonatkozik, a nők számára azonban önkéntes alapon szintén nyitva áll a lehetőség.

Ukrajna megtámadása után látványos fegyverkezés indult meg a NATO-tag Lettországban. 2023-ban a GDP 2,25 százalékát, 2024-ben pedig már 3,3 százalékát fordították védelmi kiadásokra. A tervek szerint 2025-re a katonai költségvetés meghaladja majd a GDP 3,8 százalékát, ami mintegy 1,56 milliárd eurót jelent.

Riga hatalmas védelmi fejlesztéseket hajtott és hajt végre. 2023 decemberében például lett–amerikai megállapodás született a norvég Kongsberg és az amerikai Raytheon által gyártott Naval Strike Missile (NSM) partvédelmi rakétarendszer beszerzéséről. Ez a haditengerészeti rendszer akár 185 kilométeres távolságon belül is képes célba venni tengeri és szárazföldi objektumokat. Az NSM-et más NATO-országok – köztük az Egyesült Államok, Lengyelország, Németország, Norvégia, Románia, az Egyesült Királyság, Kanada és Hollandia – is rendszeresítették.

WARSAW, POLAND  AUGUST 15: The M142 HIMARS rocket launcher is seen during the Armed Forces Day parade, commemorating Polands 1920 victory over the Soviet Red Army and marking the 105th anniversary of the Battle of Warsaw, in Warsaw, Poland, on August 15, 2025. The event featured more than 4,000 Polish troops, about 200 soldiers from allied NATO nations, around 300 military vehicles, and nearly 50 aircraft, making it the largest parade in the countrys history. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
Naval Strike védelmi rendszer (Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto)

A katonai együttműködés részeként 2023 végén az Egyesült Államok és Lettország szerződést írt alá hat darab M142 HIMARS önjáró rakéta-sorozatvető, valamint a hozzájuk tartozó lőszerek megvásárlásáról.

Lettország és Észtország 2023 szeptemberében közösen döntött a német Diehl Defence által gyártott IRIS-T SLM közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzéséről. Néhány hónappal később, novemberben Riga alá is írta a 600 millió eurós szerződést a német gyártóval. Az IRIS-T képes megsemmisíteni ellenséges repülőgépeket és drónokat akár 40 kilométeres körzetben és 20 kilométeres magasságig. A szállítás 2026-ban kezdődik, addigra kell felkészíteni a szükséges infrastruktúrát és a személyzetet.

25 July 2025, Bavaria, Röthenbach An Der Pegnitz: The IRIS-T SLM system can be seen during the visit of Federal Minister of Economics Reiche to the Diehl Defence site. Photo: Daniel Löb/dpa (Photo by Daniel Löb / dpa Picture-Alliance via AFP)
IRIS-T (Fotó: DANIEL LOB / DPA)

A légvédelmi rendszer mellett Lettország 2025-ben újabb, 81 millió eurós megrendelést is tett: izraeli Spike páncéltörő rakétarendszert vásároltak, amelynek beszerzésében 30 százalékos hazai ipari részvétel is biztosított. A Spike szállítása 2028-tól várható. A rakétarendszer konfigurációtól függően akár 30 kilogrammot is nyomhat, hossza elérheti az 1,2 métert.

Nemcsak fegyverzetben, hanem kiképzésben is jelentős fejlesztések zajlanak.

A Selóniai régióban új, nemzeti kiképzőközpont épül, amelynek első üteme várhatóan 2025-re készül el. A több ezer hektáros létesítmény lehetővé teszi a nehézfegyverzet – köztük páncélosok és tüzérség – gyakorlati alkalmazását is, amire a korábbi, kisebb Adazi lőtér már nem volt alkalmas.

Borítókép: Katonák gyakorlaton (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu