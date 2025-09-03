Henning Otte a Bild című napilapnak nyilatkozva azt mondta, minden férfi és nő számára kötelezővé kellene tenni egy év szolgálatot nemcsak a fegyveres erők kötelékében, hanem például a mentőszolgálatok, a kulturális és sporttevékenységek vagy az önkénteskedés területén. A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból, amely a társadalmi kohéziót is erősítené.
Mozgósítás indul: itt fognak háborús szolgálatra kötelezni mindenkit
Egyéves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza nemcsak a hadseregben, hanem minden állampolgár számára a német szövetségi parlament (Bundestag) fegyveres erőkért felelős parlamenti biztosa.
Otte szerint a német hadseregnek sürgősen több női tagra lenne szüksége. A német kormány az önkéntes szolgálati időszakokat szorgalmazza, de a parlamenti biztos úgy véli, ez nem feltétlenül lesz elegendő.
A sorkatonai szolgálatot 2011-ben állították le Németországban. Helyette önkéntes rendszert vezettek be. Otte szerint akkoriban úgy ítélték meg, hogy a nemzetbiztonsági helyzet már nem indokolja a kötelező sorkatonaság fenntartását, most azonban már teljesen új helyzet van, és emiatt erről a kérdésről újra beszélni kell.
További Külföld híreink
A kormány augusztus végén hagyta jóvá Boris Pistorius védelmi miniszternek a katonai szolgálat reformjára vonatkozó előterjesztését, amely ugyan egyelőre az önkéntességre helyezi a hangsúlyt, de az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén – parlamenti jóváhagyással – lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását is.
Ha a Bundestag megszavazza, az új törvény 2026. január 1-jével léphet hatályba.
További Külföld híreink
Borítókép: A német szövetségi haderő logója (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb kárpátaljai magyart vittek el Zelenszkij emberrablói
Újabb magyart hurcoltak el.
Erről tárgyal Szijjártó Péter Pekingben
Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg bejegyzést.
Súlyos baleset, sok a sérült
Több halottja van a karambolnak.
Putyin megkapta a támogatást szövetségesétől
Bizalmas a viszony.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb kárpátaljai magyart vittek el Zelenszkij emberrablói
Újabb magyart hurcoltak el.
Erről tárgyal Szijjártó Péter Pekingben
Szijjártó Péter közösségi oldalán osztott meg bejegyzést.
Súlyos baleset, sok a sérült
Több halottja van a karambolnak.
Putyin megkapta a támogatást szövetségesétől
Bizalmas a viszony.