Mozgósítás indul: itt fognak háborús szolgálatra kötelezni mindenkit

Henning Otte a Bild című napilapnak nyilatkozva azt mondta, minden férfi és nő számára kötelezővé kellene tenni egy év szolgálatot nemcsak a fegyveres erők kötelékében, hanem például a mentőszolgálatok, a kulturális és sporttevékenységek vagy az önkénteskedés területén. A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból, amely a társadalmi kohéziót is erősítené.

Németország egyéves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza (Fotó: HENRY NICHOLLS / POOL)