A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását a német államfő is támogatja + videó

– Meg kell vitatni a sorkatonai szolgálat visszaállításának kérdését, lehetőleg pozitív kimenetellel annak érdekében, hogy ha nem lesz elegendő önkéntesünk, akkor visszatérhessünk egy olyan kötelező sorkatonai szolgálathoz, amely feltehetően más jellegű lesz, mint amit korábban eltöröltünk – mondta Steinmeier a ZDF televízió Berlin direkt című műsorában.

A kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását a német államfő is támogatja. Fotó: AFP

Németországban 55 év után, 2011-ben függesztették fel a kötelező katonai szolgálatot. A jelenlegi védelmi miniszter azt javasolja, hogy szükség esetén – a szövetségi parlament jóváhagyásával – legyen újra lehetőség a sorozás visszaállítására.

Támogatom a kötelező sorkatonai szolgálatot

– erősítette meg az államfő az interjúban, amelyben ezzel kapcsolatban az európai biztonsági helyzet megváltozására, az ukrajnai háborúra, illetve az új amerikai kormányzatnak a transzatlanti kapcsolatokhoz való megváltozott hozzáállására utalt.

Steinmeier szerint Boris Pistorius védelmi miniszter joggal állítja, hogy a fiatalemberek számára vonzó hadseregre lenne szükség Németországban.

– Azt azonban senki nem tudja még megítélni, hogy ez elegendő is lesz-e – vélte az államfő, aki szerint ezért most vitát kell indítani a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállításáról, még akkor is, ha ezt nem tudjuk egyik napról a másikra megvalósítani.

Steinmeier rámutatott, hogy a szolgálat 2011-es eltörlése óta bezárták a laktanyákat, és azok a szakemberek, akik addig ott a katonák kiképzésével foglalkoztak, ma már nem állnak rendelkezésre.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemrég a Bundestag fegyveres erőkért felelős biztosa, Henning Otte (CDU) is arról beszélt, hogy Németországnak fel kell készülnie a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetésére. Egy rádióinterjúban hangsúlyozta: amennyiben a jelenlegi önkéntes modell nem bizonyul elegendőnek, visszatérhet a sorkatonaság.