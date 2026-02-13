Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

vitaLengyelországelnök

Tusk 43,4 milliárd eurós uniós hitelből fegyverkezne, az elnök és a PiS tiltakozik

Komoly politikai vita bontakozott ki Lengyelországban az Európai Unió új védelmi hitelprogramjához való csatlakozás miatt. A Brussels Signal beszámolója szerint Karol Nawrocki elnök és az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt több ponton is kifogásolja a Donald Tusk vezette kormány tervét, amely 43,4 milliárd eurós uniós forrást vonna be katonai fejlesztésekre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 15:42
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vita középpontjában az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) áll, amely kedvező feltételekkel biztosítana hitelt a tagállamoknak védelmi beruházásokra. Varsó terveit Brüsszel már jóváhagyta, a kölcsönöket pedig hosszú, akár 45 éves futamidővel kellene visszafizetni – számol be róla a Brussels Signal. A pénz lehívásához azonban a lengyel parlamentnek külön törvényt kell elfogadnia egy új pénzügyi eszköz létrehozásáról. Ezt a jogszabályt az államfő aláírása nélkül nem lehet hatályba léptetni, így Nawrocki vétója blokkolhatja a folyamatot.

Karol Nawrocki lengyel elnök
Karol Nawrocki lengyel elnök Fotó: AFP

Az elnök a nemzetbiztonsági tanács ülésén arról beszélt: túl sok a nyitott kérdés, és nem látja biztosítottnak, hogy a program valóban Lengyelország biztonságát szolgálja. Kifogásolta azt is, hogy nem ismeri a finanszírozni kívánt projektek teljes listáját, valamint szerinte a törvénytervezetből hiányoznak az erős korrupcióellenes garanciák. Úgy fogalmazott: a hitel „óriási adósságot” jelentene, amelyet a jövő generációinak kellene visszafizetniük.

A PiS vezetője, Jaroslaw Kaczynski a Brussels Signal szerint arra figyelmeztetett, hogy az uniós források folyósítása feltételekhez kötött, ami szerinte politikai nyomásgyakorlás eszközévé válhat. Álláspontja szerint egy szuverén ország nem ilyen módon építi fel fegyveres erejét.

A vita másik sarkalatos pontja a beszerzések eredete. Az uniós szabályok értelmében a SAFE-programból finanszírozott szerződések értékének legalább 65 százaléka az EU-ból, az európai gazdasági térségből vagy Ukrajnából kell hogy származzon. A PiS és az államfő attól tart, hogy ez korlátozhatja az amerikai fegyverbeszerzéseket, holott Lengyelország az elmúlt években jelentős mennyiségű haditechnikát vásárolt az Egyesült Államoktól.

Donald Tusk miniszterelnök ugyanakkor visszautasította a kritikákat.

A portál szerint azt hangsúlyozta: a program révén közel 200 milliárd zloty érkezhetne Lengyelországba kedvező feltételekkel, és a források túlnyomó része lengyelországi vállalatoknál hasznosulna. A kormány attól tart, hogy egy esetleges elnöki vétó késleltetné a beszerzéseket és rontaná a lengyel ipar pozícióit.

A PiS módosító indítványokat is benyújtott annak érdekében, hogy a források valóban többletet jelentsenek a honvédelmi költségvetésben, és ne váltsák ki a már tervezett kiadásokat. Az ellenzék szerint Lengyelország biztonságának alapja továbbra is a NATO-val és az Egyesült Államokkal fenntartott szoros kapcsolat, nem pedig az uniós védelmi integráció mélyítése.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter–Nagy Lebowski-párhuzamok

Bayer Zsolt avatarja

Időzzünk még el itt egy kicsit, ennél a rejtélyes szobánál és a belőle kinőtt magyarázatoknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu