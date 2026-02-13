Tusk 43,4 milliárd eurós uniós hitelből fegyverkezne, az elnök és a PiS tiltakozik

A PiS vezetője, Jaroslaw Kaczynski a Brussels Signal szerint arra figyelmeztetett, hogy az uniós források folyósítása feltételekhez kötött, ami szerinte politikai nyomásgyakorlás eszközévé válhat. Álláspontja szerint egy szuverén ország nem ilyen módon építi fel fegyveres erejét.

A vita másik sarkalatos pontja a beszerzések eredete. Az uniós szabályok értelmében a SAFE-programból finanszírozott szerződések értékének legalább 65 százaléka az EU-ból, az európai gazdasági térségből vagy Ukrajnából kell hogy származzon. A PiS és az államfő attól tart, hogy ez korlátozhatja az amerikai fegyverbeszerzéseket, holott Lengyelország az elmúlt években jelentős mennyiségű haditechnikát vásárolt az Egyesült Államoktól.