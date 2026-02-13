Tusk 43,4 milliárd eurós uniós hitelből fegyverkezne, az elnök és a PiS tiltakozik

A vita középpontjában az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) áll, amely kedvező feltételekkel biztosítana hitelt a tagállamoknak védelmi beruházásokra. Varsó terveit Brüsszel már jóváhagyta, a kölcsönöket pedig hosszú, akár 45 éves futamidővel kellene visszafizetni – számol be róla a Brussels Signal. A pénz lehívásához azonban a lengyel parlamentnek külön törvényt kell elfogadnia egy új pénzügyi eszköz létrehozásáról. Ezt a jogszabályt az államfő aláírása nélkül nem lehet hatályba léptetni, így Nawrocki vétója blokkolhatja a folyamatot.
Az elnök a nemzetbiztonsági tanács ülésén arról beszélt: túl sok a nyitott kérdés, és nem látja biztosítottnak, hogy a program valóban Lengyelország biztonságát szolgálja. Kifogásolta azt is, hogy nem ismeri a finanszírozni kívánt projektek teljes listáját, valamint szerinte a törvénytervezetből hiányoznak az erős korrupcióellenes garanciák. Úgy fogalmazott: a hitel „óriási adósságot” jelentene, amelyet a jövő generációinak kellene visszafizetniük.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!