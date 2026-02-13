Így képzeli el a sajtószabadságot Tusk és Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2021 februárjában három televíziós csatorna – a ZIK, a NewsOne és a 112 Ukraine – működését tiltotta be, mivel a hatóságok szerint oroszbarát propagandát terjesztettek. Az adók Vlagyimir Putyin ukrajnai bizalmasának, Viktor Medvedcsuknak, az oroszbarát Ellenzéki Platform – Az Életért párt vezérének az érdekeltségébe tartoztak, műsoraik kemény kritikákat fogalmaztak meg a jelenlegi hatalommal szemben.

Elemzők már akkor is figyelmeztettek, a durva precedenssel a teljes ukrajnai sajtót megfélemlíti a hatalom.

Zelenszkij később betiltotta az ellenzéki Strana.ua hírportált, és szankciókat vezetett be annak főszerkesztője, Ihor Huzsva ellen. Jogászok bírálták az intézkedéseket, mivel szerintük azoknak „nincs jogi alapjuk”. A döntés mindössze hat hónappal a három televíziós csatorna bezárása után történt. Majd szintén 2021-ben akkor közel 27 év működés után megszűnt Ukrajna egyetlen angol nyelvű, a nyugati körökben is mértékadónak számító, a mindenkori hatalmat gyakran bíráló Kyiv Post, miközben az elnöki hivatal tagadta, hogy köze lenne a lap bezárásához. A lap később egy új csapattal újraindult.

Az ukrán vezetés az intézkedéseket az orosz agresszió elleni védekezéssel, valamint az ország szuverenitásának és területi integritásának védelmével magyarázta.

A lépések azonban nemzetközi visszhangot is kiváltottak. Több szervezet, köztük az Európai Újságírók Szövetsége és a Nemzetközi Újságíró Szövetség aggodalmát fejezte ki a sajtószabadság esetleges korlátozása miatt, és a döntések felülvizsgálatát szorgalmazta.