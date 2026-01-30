Az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó Ukrajnával szomszédos, valamint a baráti balkáni országok nem állnak háborúban, és nincs olyan ellenséges erő a határaikon és Európa határain, amely a jövőben megakadályozná a csatlakozásukat – tette hozzá Volodimir Zelenszkij az Unian hírügynökség beszámolója szerint, hívta fel rá a figyelmet az MTI.
Zelenszkij: Év végéig felkészülünk az uniós csatlakozásra
Ukrajna 2026 végére minden tárgyalási fejezet vonatkozásában készen áll majd az Európai Unióhoz való csatlakozásra, a folyamat felgyorsítására az országa elleni orosz fenyegetés miatt van szükség – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak nyilatkozva Kijevben.
Oroszország nem akarja, hogy európai ország legyünk, abban érdekeltek, hogy Ukrajna ne legyen tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak. Ezért ezt most prioritásként kezeljük, hogy biztosítsuk a jövőt
– magyarázta. Megfogalmazása szerint jelenleg különböző reformok és különböző párbeszédek folynak a kvótákról és a kereskedelemről. Ezt a folyamatot hosszúnak nevezte az ukrán államfő. Az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével folyó béketárgyalásokkal kapcsolatban Zelenszkij kijelentette, az Egyesült Államok és Irán között kialakult helyzet miatt az eredetileg február elsejére Abu-Dzabiba kitűzött találkozó időpontja és helyszíne is változhat.
Nagyon fontos számunkra, hogy mindenki részt vegyen a találkozón, akivel megállapodtunk, mert mindenki visszajelzést vár
– mondta az ukrán elnök. Kérdésekre válaszolva megerősítette, hogy területi kérdésekben még nem született kompromisszum a tárgyalásokon, és megismételte, hogy Ukrajna nem mond le a Donyec-medence térségéről. Felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország megszakította a hadifoglyok cseréjét Ukrajnával, tavaly október óta nem született döntés ilyen lépésről. Zelenszkij nyilatkozott arról is:
nem lehetséges, hogy Moszkvában találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mint ahogy azt sem tartja reálisnak, hogy Putyin utazzon Kijevbe.
További Külföld híreink
Az ukrán elnök kijelentéseire Hortay Olivér is reagált, aki azt hangsúlyozta, hogy
- Nem Zelenszkij dönti el, hogy Ukrajna mikor lehet EU-tag,
- A csatlakozáshoz az uniós tagállamok egyhangú jóváhagyása szükséges,
- Márpedig Magyarország nem fog hozzájárulni Ukrajna felvételéhez.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Brüsszelben is elismerték: Ukrajna EU-csatlakozásával Európa elpusztul.
Mondjunk nemet a brüsszeli tervekre!
Magyarországon elindult a nemzeti petíció, amely elutasítja Ukrajna és a háború finanszírozását. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormányzati intézkedések társadalmi támogatás nélkül nem tarthatók fenn, azért szükség van a magyarok támogatására is.
A nemzeti petíció önnek szól. Töltsük ki minél többen, és üzenjük meg Brüsszelnek: mi nem fizetünk
– írta a reggeli posztjában Orbán Viktor.
Borítókép: Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij már egyszer beavatkozott egy választásba
Az ukrán elnök Donald Tusk mellett tette le a voksát.
Medvegyev kérdőre vonta az ENSZ-főtitkárt
A népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím vagy a Donbasz esetében?
Az EU annak ellenére önti a pénzt Ukrajnának, hogy erre racionális indoka nincsen
Eközben a Tisza Párt külpolitikai szakértője már NATO-tagságról beszél – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Nézőpont Intézet elemzője.
Front Robert C. Castellel: Ukrajna súlyos dilemmával néz szembe + videó
Dönteniük kell a területek átadásáról, de a háború folytatására is fel kell készülniük.
