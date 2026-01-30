Zelenszkij: Év végéig felkészülünk az uniós csatlakozásra

Oroszország nem akarja, hogy európai ország legyünk, abban érdekeltek, hogy Ukrajna ne legyen tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak. Ezért ezt most prioritásként kezeljük, hogy biztosítsuk a jövőt

– magyarázta. Megfogalmazása szerint jelenleg különböző reformok és különböző párbeszédek folynak a kvótákról és a kereskedelemről. Ezt a folyamatot hosszúnak nevezte az ukrán államfő. Az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével folyó béketárgyalásokkal kapcsolatban Zelenszkij kijelentette, az Egyesült Államok és Irán között kialakult helyzet miatt az eredetileg február elsejére Abu-Dzabiba kitűzött találkozó időpontja és helyszíne is változhat.

Nagyon fontos számunkra, hogy mindenki részt vegyen a találkozón, akivel megállapodtunk, mert mindenki visszajelzést vár

– mondta az ukrán elnök. Kérdésekre válaszolva megerősítette, hogy területi kérdésekben még nem született kompromisszum a tárgyalásokon, és megismételte, hogy Ukrajna nem mond le a Donyec-medence térségéről. Felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország megszakította a hadifoglyok cseréjét Ukrajnával, tavaly október óta nem született döntés ilyen lépésről. Zelenszkij nyilatkozott arról is: